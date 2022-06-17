Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец

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Бездомный, избитый в парке в Сан-Паулу, был доставлен в госпиталь, где и скончался от полученных ранений. Но его верный пес продолжал ждать его возле больницы Санта-Каса-де-Ново-Оризонте.
Собаки безоговорочно любят своих хозяев и ради них готовы на все. Эта собака доказала свою преданность своему хозяину, проведя четыре месяца в ожидании его выписки возле больницы.
Бездомный хозяин собаки стал жертвой нападения в одном из парков бразильского города Сан-Паулу. С ножевым ранением он был доставлен в больницу Санта-Каса-де-Ново-Оризонте для оказания неотложной помощи. Ему пришлось оставить свою собаку, так как медицинская бригада не позволила взять животное в машину скорой помощи.
Не желая покидать своего хозяина, пес несколько километров гнался за машиной скорой помощи. Прибыв к госпиталю, он неделю за неделей сидел у дверей больницы в надежде, что его хозяин скоро выйдет через них. Но, увы, этого не произошло: от полученных ранений мужчина скончался в больнице.
Местная жительница Кристин Сарделла, которая заметила собаку возле больницы, придя туда на прием, заинтересовалась и спросила о ней на стойке регистрации. Женщина была невероятно тронута, услышав эту историю, и немедленно поделилась ею на своей странице в соцсетях, вызвав массовый отклик.
Бездомный хозяин собаки стал жертвой нападения в одном из парков бразильского города Сан-Паулу. С ножевым ранением он был доставлен в больницу Санта-Каса-де-Ново-Оризонте для оказания неотложной помощи. Ему пришлось оставить свою собаку, так как медицинская бригада не позволила взять животное в машину скорой помощи.
Не желая покидать своего хозяина, пес несколько километров гнался за машиной скорой помощи. Прибыв к госпиталю, он неделю за неделей сидел у дверей больницы в надежде, что его хозяин скоро выйдет через них. Но, увы, этого не произошло: от полученных ранений мужчина скончался в больнице.
Местная жительница Кристин Сарделла, которая заметила собаку возле больницы, придя туда на прием, заинтересовалась и спросила о ней на стойке регистрации. Женщина была невероятно тронута, услышав эту историю, и немедленно поделилась ею на своей странице в соцсетях, вызвав массовый отклик.
«Эта собака каждый день cидит у дверей больницы, ожидая своего хозяина, который, к сожалению, скончался, - написала Сарделла. - Кое-кто здесь, в больнице, ее подкармливает. Его ожидание напрасно, но любовь, которую он питал к своему владельцу, вечна. Я заметила, что сотрудники больницы относятся к нему с огромным уважением. Вот так животные учат людей настоящей любви».
Благодаря сообщению Кристин в социальных сетях, собаку забрала благотворительная организация по защите животных, и вскоре после этого для нее нашли дом. Но, так и не сумев привыкнуть к своей новой жизни, пес убежал, чтобы продолжить поиски своего владельца.
«Это очень грустная история, - написала об этом Кристин, продолжавшая следить за судьбой собаки. - Его взяли в новую семью, но он сбежал».
Комментируя историю собаки, один пользователь сказал: «Они должны были позволить ему увидеть тело, чтобы собака могла понять, что случилось с ее хозяином, и отпустить того, кого он так любил. Этот красивый пес должен получить шанс снова полюбить кого-то».
Другой пользователь добавил: «Собаки похожи на людей и имеют огромную связь с теми, кого любят.
Он не понимает, что случилось, - он думает, что его хозяин все еще внутри. Я знаю, что это противоречит правилам больницы, но они должны провести собаку через больницу туда, где умер его хозяин. Он почует, что его больше нет, и сможет погоревать и жить дальше».
Благодаря сообщению Кристин в социальных сетях, собаку забрала благотворительная организация по защите животных, и вскоре после этого для нее нашли дом. Но, так и не сумев привыкнуть к своей новой жизни, пес убежал, чтобы продолжить поиски своего владельца.
«Это очень грустная история, - написала об этом Кристин, продолжавшая следить за судьбой собаки. - Его взяли в новую семью, но он сбежал».
Комментируя историю собаки, один пользователь сказал: «Они должны были позволить ему увидеть тело, чтобы собака могла понять, что случилось с ее хозяином, и отпустить того, кого он так любил. Этот красивый пес должен получить шанс снова полюбить кого-то».
Другой пользователь добавил: «Собаки похожи на людей и имеют огромную связь с теми, кого любят.
Он не понимает, что случилось, - он думает, что его хозяин все еще внутри. Я знаю, что это противоречит правилам больницы, но они должны провести собаку через больницу туда, где умер его хозяин. Он почует, что его больше нет, и сможет погоревать и жить дальше».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пожилого пса, которого новые владельцы уже хотели было усыпить, стал новым членом семьи, и не только...
«Заболела теща, через неделю умерла. Забираем тестя к себе, благо место есть. У тещи был пес, просто черный лохматый урод. Забрали и его, себе на горе. Все грызет, детей прикусывает, на меня огрызается, гадит, гулять его надо выводить вдвоем, как на распорке. Вызывал кинологов, денег давал без счету- чтоб научили, как с ним обходиться, без толку. Говорят, проще усыпить.
Тесть решил, собачка умрет, тогда и ему пора. Оставили . Дети ходят летом в джинсах, с длинными рукавами: покусы от меня прячут, жалеют дедушку. К осени совсем кранты пришли, озверел, грызет на себе шкуру, воет. Оказывается, его еще и надо триминговать. Объехали все салоны, нигде таких злобных не берут. Наконец знающие люди указали одного мастера.
Привожу. Затаскиваю. Кобель рвется, как бешеный. Выходит молоденькая девчушка крошечных размеров. Так и так, говорю, любые деньги, хоть под наркозом (а сам думаю, чтоб он сдох под этим наркозом, сил уже нет). Берет из рук поводок, велит прийти ровно без десяти десять, и преспокойно уводит его. Прихожу как велено. Смотрю, эта девчушка выстригает шерсть между пальцами у шикарного собакера. Тот стоит на столе, прямо, гордо, не шевелясь, как лейтенант на параде, во рту у него резиновый оранжевый мячик. Я аж загляделся.
Только когда он на меня глаз скосил, понял, это и есть мой кобель. А пигалица мне и говорит:
- покажу, как ему надо чистить зубы и укорачивать когти.
Тут я не выдержал, какие зубы! Рассказал ей всю историю, как есть. Она подумала и говорит:
- Вы должны вникнуть в его положение. Вам-то известно, что его хозяйка умерла, а ему нет. В его понимании вы его из дома украли в отсутствие хозяйки и насильно удерживаете. Тем более, что дедушка тоже расстраивается. И раз он убежать не может, старается сделать все, чтобы вы его из дома выкинули. Поговорите с ним по-мужски, объясните, успокойте.
Загрузил кобеля в машину, поехал прямиком в старый тещин дом. Открыл, там пусто, пахнет нежилым. Рассказал ему все, показал. Пес слушал. Не верил, но не огрызался. Повез его на кладбище, показал могилку. Тут подтянулся тещин сосед, своих навещал. Открыли пузырь, помянули, псу предложили, опять разговорились.
И вдруг он ПОНЯЛ! Морду свою задрал и завыл, потом лег около памятника и долго лежал, морду под лапы затолкал. Я его не торопил. Когда он сам поднялся, тогда и пошли к машине.
Домашние пса не узнали, а узнали, так сразу и не поверили. Рассказал, как меня стригалиха надоумила, и что из этого вышло. Сын дослушать не успел, хватает куртку, ключи от машины, просит стригалихин адрес.
- Зачем тебе, - спрашиваю.
- Папа, я на ней женюсь.
- Совсем тронулся, - говорю. - Ты ее даже не видел. Может, она тебе и не пара.
- Папа, если она прониклась положением собаки, то неужели меня не поймет?
Короче, через три месяца они и поженились. Сейчас подрастают трое внуков. А пес? Верный, спокойный, послушный, невероятно умный пожилой пес помогает их нянчить. Они ему ещё и зубы чистят по вечерам...»