Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец

«Эта собака каждый день cидит у дверей больницы, ожидая своего хозяина, который, к сожалению, скончался, - написала Сарделла. - Кое-кто здесь, в больнице, ее подкармливает. Его ожидание напрасно, но любовь, которую он питал к своему владельцу, вечна. Я заметила, что сотрудники больницы относятся к нему с огромным уважением. Вот так животные учат людей настоящей любви».

Благодаря сообщению Кристин в социальных сетях, собаку забрала благотворительная организация по защите животных, и вскоре после этого для нее нашли дом. Но, так и не сумев привыкнуть к своей новой жизни, пес убежал, чтобы продолжить поиски своего владельца.

«Это очень грустная история, - написала об этом Кристин, продолжавшая следить за судьбой собаки. - Его взяли в новую семью, но он сбежал».

Комментируя историю собаки, один пользователь сказал: «Они должны были позволить ему увидеть тело, чтобы собака могла понять, что случилось с ее хозяином, и отпустить того, кого он так любил. Этот красивый пес должен получить шанс снова полюбить кого-то».

Другой пользователь добавил: «Собаки похожи на людей и имеют огромную связь с теми, кого любят.

Он не понимает, что случилось, - он думает, что его хозяин все еще внутри. Я знаю, что это противоречит правилам больницы, но они должны провести собаку через больницу туда, где умер его хозяин. Он почует, что его больше нет, и сможет погоревать и жить дальше».