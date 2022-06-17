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Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец

Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец

Автор:
17 июня 2022 14:09
Сообщество : Животные
Метки: верность   госпиталь   животные   преданность   сан-паулу   смерть хозяина   собака   трогательно   
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Бездомный, избитый в парке в Сан-Паулу, был доставлен в госпиталь, где и скончался от полученных ранений. Но его верный пес продолжал ждать его возле больницы Санта-Каса-де-Ново-Оризонте.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: верность   госпиталь   животные   преданность   сан-паулу   смерть хозяина   собака   трогательно   
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10  комментариев
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
У меня такая-же история. Пёсик очень любил маму, и скорая увезла маму в больницу, он спрятался и не выходил из будки. Когда мама скончалась (от ковида) в ту ночь он завыл таким воем, что жутко стало. Он до сих пор ждёт её. Мёртвой он маму не видел, хоронили прямо с больницы, домой не завозили. Так что как-то так.
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2k
vasiliynew 6 минут назад
После смерти родителей, а у нас был дог . Его пришлось отдать в хорошие руки так как у тёти была другая живность да и квартира не позволяла. Нам с братом было по лет 10. И позже через года четыре мы были видимо в том районе куда отдали пса. Его выгуливали. Пёс нас увидел подбежал и облизал. Радостно виляя хвостом сделал лужу и убежал когда его подозвали. Мы с братом заревели, но ничего не могли сделать. Для собаки мы предатели. Берегите своих реальных четвероногих друзей !!!
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31k
ACU900 2 часа назад
Собаку вот приютили, но она опять сбежала. Надо было просто ей объяснить что к чему, собаки не говорят, но все понимают. Есть даже история на эту тему:
Пожилого пса, которого новые владельцы уже хотели было усыпить, стал новым членом семьи, и не только...
«Заболела теща, через неделю умерла. Забираем тестя к себе, благо место есть. У тещи был пес, просто черный лохматый урод. Забрали и его, себе на горе. Все грызет, детей прикусывает, на меня огрызается, гадит, гулять его надо выводить вдвоем, как на распорке. Вызывал кинологов, денег давал без счету- чтоб научили, как с ним обходиться, без толку. Говорят, проще усыпить.

Тесть решил, собачка умрет, тогда и ему пора. Оставили . Дети ходят летом в джинсах, с длинными рукавами: покусы от меня прячут, жалеют дедушку. К осени совсем кранты пришли, озверел, грызет на себе шкуру, воет. Оказывается, его еще и надо триминговать. Объехали все салоны, нигде таких злобных не берут. Наконец знающие люди указали одного мастера.

Привожу. Затаскиваю. Кобель рвется, как бешеный. Выходит молоденькая девчушка крошечных размеров. Так и так, говорю, любые деньги, хоть под наркозом (а сам думаю, чтоб он сдох под этим наркозом, сил уже нет). Берет из рук поводок, велит прийти ровно без десяти десять, и преспокойно уводит его. Прихожу как велено. Смотрю, эта девчушка выстригает шерсть между пальцами у шикарного собакера. Тот стоит на столе, прямо, гордо, не шевелясь, как лейтенант на параде, во рту у него резиновый оранжевый мячик. Я аж загляделся.

Только когда он на меня глаз скосил, понял, это и есть мой кобель. А пигалица мне и говорит:

- покажу, как ему надо чистить зубы и укорачивать когти.

Тут я не выдержал, какие зубы! Рассказал ей всю историю, как есть. Она подумала и говорит:

- Вы должны вникнуть в его положение. Вам-то известно, что его хозяйка умерла, а ему нет. В его понимании вы его из дома украли в отсутствие хозяйки и насильно удерживаете. Тем более, что дедушка тоже расстраивается. И раз он убежать не может, старается сделать все, чтобы вы его из дома выкинули. Поговорите с ним по-мужски, объясните, успокойте.

Загрузил кобеля в машину, поехал прямиком в старый тещин дом. Открыл, там пусто, пахнет нежилым. Рассказал ему все, показал. Пес слушал. Не верил, но не огрызался. Повез его на кладбище, показал могилку. Тут подтянулся тещин сосед, своих навещал. Открыли пузырь, помянули, псу предложили, опять разговорились.

И вдруг он ПОНЯЛ! Морду свою задрал и завыл, потом лег около памятника и долго лежал, морду под лапы затолкал. Я его не торопил. Когда он сам поднялся, тогда и пошли к машине.

Домашние пса не узнали, а узнали, так сразу и не поверили. Рассказал, как меня стригалиха надоумила, и что из этого вышло. Сын дослушать не успел, хватает куртку, ключи от машины, просит стригалихин адрес.

- Зачем тебе, - спрашиваю.

- Папа, я на ней женюсь.

- Совсем тронулся, - говорю. - Ты ее даже не видел. Может, она тебе и не пара.

- Папа, если она прониклась положением собаки, то неужели меня не поймет?

Короче, через три месяца они и поженились. Сейчас подрастают трое внуков. А пес? Верный, спокойный, послушный, невероятно умный пожилой пес помогает их нянчить. Они ему ещё и зубы чистят по вечерам...»
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536
HalloFreeSpace 2 часа назад
вот поэтому я люблю кошек . ..
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1k
pinbalist 2 часа назад
Не зря говорят что собаки лучше людей.
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