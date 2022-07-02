Юпитер-8 Доступный объектив с отличной картинкой

Юпитер-8 2/50 доступный объектив, может быть уже есть у тебя в кладовке или у друга в гараже, в любом случае, потраченных средств однозначно стоит. Объектив даёт мягкую и в тоже время достаточно резкую картинку, для экспериментов, и поснимать природу это то, что нужно)

Больше фото в оригинальном разрешении можно поглядеть на Фликре.

Всем спасибо за просмотр! Прикрепляйте свои макроснимки, всегда интересно поглядеть)

Много всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.

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