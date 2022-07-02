Юпитер-8 Доступный объектив с отличной картинкой

Юпитер-8 2/50 -это маленький, симпатичный и доступный объектив от дальномерного фотоаппарата. С его помощью можно получать отличные снимки. В этом посте примеры фото и нюансы использования данного объектива на современной камере.
Юпитер-8 попал ко мне в потёртом состоянии, корпус покоцан и линзы в пятнах, наверное грибок, но и в таком состоянии снимки сделанные с его помощью получаются интересными.
Вес объектива 124 грамма, что даже немного меньше, чем весит Индустар-22, хотя внешне Юпитер-8 выглядит посерьёзней =)
Оптическая схема скопирована с объектива Carl Zeiss Sonnar 1:2/5, шесть элементов в трёх группах. Диафрагма состоит из девяти лепестков и имеет плавную регулировку, без щелчков. Присоединительная резьба к фотоаппарату М39.
При фокусировке объектив немного увеличивается в размерах.
На современном зеркальном фотоаппарате Nikon Юпитер-8 теряет возможность фокусировки на бесконечность, поэтому им можно снять только не большие объекты, то есть только макросъёмка, не 1:1 конечно.
Чтобы установить этот объектив на свой фотоаппарат нужно два переходника, М39-М42 и М42-Nikon.
Переходное кольцо М39-М42 и переходник М42-Nikon.
Колечки эти очень полезные и стоят совсем недорого, купив их один раз ты сможешь использовать большой парк старой советской, и не только, оптики. Например, малыш Индустар-50, для него нужен один переходник, а для Индустара-69 оба.
Минимальная дистанция фокусировки при использовании на камерах Nikon будет немного меньше двадцати сантиметров, так можно снимать природу и крупных насекомых.
Резкость на открытой диафрагме оставляет желать лучшего, снять что-то можно, но в кадре будет сплошное "мыло", некоторые используют это как художественный эффект, можно передать некоторую глубину. Я же, по старой привычке, прикрываю диафрагму примерно до 4 и меня всё устраивает =)
Посмотрим примеры фото, снимал на Nikon D7000.
Природа.
Попадать в резкость не сложно, но глубина резкости маленькая, и возможно по началу будет много брака. Но стоит поснимать пару дней, и не заметишь, как уже привык к Юпитеру-8.
Объектив даёт интересную картинку, и можно снять хороших фотографий.
В определённых условиях можно получить забавное бокэ.
Немного насекомых.
Фотографии даже до обработки выглядят отлично, но всё равно, в редакторе хочется добавить немного насыщенности и разного по мелочи.
Я люблю фоткать глаза, получаются хорошо.
Юпитер-8 2/50 доступный объектив, может быть уже есть у тебя в кладовке или у друга в гараже, в любом случае, потраченных средств однозначно стоит. Объектив даёт мягкую и в тоже время достаточно резкую картинку, для экспериментов, и поснимать природу это то, что нужно)
Больше фото в оригинальном разрешении можно поглядеть на Фликре.
Всем спасибо за просмотр! Прикрепляйте свои макроснимки, всегда интересно поглядеть)
Много всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.
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Гелиос-77, Гелиос-81, Гелиос-40, Юпитер-9, Зенитар-М -вот все достойные внимания советские объективы, остальные только для махахистов
Вот здесь лучшие обзоры на советскую оптику, думаю кто этим увлекается, то смотрит там , а не на фишках, не реклама))
https://radojuva.com/https://radojuva.com/
был бы несомненный интерес если б ты это делал системно, на фиксированных объектах а не рандомные снимки на природе
т.е. конкретная тушка, фиксированное освещение, фиксированный бб, открытая диафрагма,закрытая и че то среднее, конкретные объекты на детализацию, боке, цветопередачу и искажения, ну и само собой в сравнение добавить родной китовый объектив и если есть ченить подороже
В таком формате мне не очень интересно, да и думаю много можно найти похожих обзоров, мне просто нравится смотреть, что можно выжать из старых объективов и фотоаппаратов)
давайте ещё мотор от 412го Москвича к RAW-4 приколхозим...