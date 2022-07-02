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Юпитер-8 Доступный объектив с отличной картинкой

Юпитер-8 Доступный объектив с отличной картинкой

Автор:
02 июля 2022 12:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: nikon   nikon d7000   Юпитер-8   макросъемка   мануальная оптика   объектив   фотография   
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Юпитер-8 2/50 -это маленький, симпатичный и доступный объектив от дальномерного фотоаппарата. С его помощью можно получать отличные снимки. В этом посте примеры фото и нюансы использования данного объектива на современной камере.

Юпитер-8 попал ко мне в потёртом состоянии, корпус покоцан и линзы в пятнах, наверное грибок, но и в таком состоянии снимки сделанные с его помощью получаются интересными.


Вес объектива 124 грамма, что даже немного меньше, чем весит Индустар-22, хотя внешне Юпитер-8 выглядит посерьёзней =)


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Оптическая схема скопирована с объектива Carl Zeiss Sonnar 1:2/5, шесть элементов в трёх группах. Диафрагма состоит из девяти лепестков и имеет плавную регулировку, без щелчков. Присоединительная резьба к фотоаппарату М39.


При фокусировке объектив немного увеличивается в размерах.


На современном зеркальном фотоаппарате Nikon Юпитер-8 теряет возможность фокусировки на бесконечность, поэтому им можно снять только не большие объекты, то есть только макросъёмка, не 1:1 конечно.


Чтобы установить этот объектив на свой фотоаппарат нужно два переходника, М39-М42 и М42-Nikon.


Переходное кольцо М39-М42 и переходник М42-Nikon.

Колечки эти очень полезные и стоят совсем недорого, купив их один раз ты сможешь использовать большой парк старой советской, и не только, оптики. Например, малыш Индустар-50, для него нужен один переходник, а для Индустара-69 оба.


Минимальная дистанция фокусировки при использовании на камерах Nikon будет немного меньше двадцати сантиметров, так можно снимать природу и крупных насекомых.


Резкость на открытой диафрагме оставляет желать лучшего, снять что-то можно, но в кадре будет сплошное "мыло", некоторые используют это как художественный эффект, можно передать некоторую глубину. Я же, по старой привычке, прикрываю диафрагму примерно до 4 и меня всё устраивает =)


Посмотрим примеры фото, снимал на Nikon D7000.


Природа.


Попадать в резкость не сложно, но глубина резкости маленькая, и возможно по началу будет много брака. Но стоит поснимать пару дней, и не заметишь, как уже привык к Юпитеру-8.


Объектив даёт интересную картинку, и можно снять хороших фотографий.


В определённых условиях можно получить забавное бокэ.


Немного насекомых.


Фотографии даже до обработки выглядят отлично, но всё равно, в редакторе хочется добавить немного насыщенности и разного по мелочи.


Я люблю фоткать глаза, получаются хорошо.


Юпитер-8 2/50 доступный объектив, может быть уже есть у тебя в кладовке или у друга в гараже, в любом случае, потраченных средств однозначно стоит. Объектив даёт мягкую и в тоже время достаточно резкую картинку, для экспериментов, и поснимать природу это то, что нужно)


Больше фото в оригинальном разрешении можно поглядеть на Фликре.


Всем спасибо за просмотр! Прикрепляйте свои макроснимки, всегда интересно поглядеть)


Много всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.


__________________________________________________

Что ещё почитать:


Как сделать объектив из пивной банки и лупы

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Метки: nikon   nikon d7000   Юпитер-8   макросъемка   мануальная оптика   объектив   фотография   
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12  комментариев
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10k
Андрей А 19 часов назад
Автор походу недавно цифру купил и решил все советское говно на ней перепробовать))))
Гелиос-77, Гелиос-81, Гелиос-40, Юпитер-9, Зенитар-М -вот все достойные внимания советские объективы, остальные только для махахистов
Вот здесь лучшие обзоры на советскую оптику, думаю кто этим увлекается, то смотрит там , а не на фишках, не реклама))
https://radojuva.com/https://radojuva.com/
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3k
Константин 19 минут назад
У меня так старый Гелиос 44М купили, лежал 20 лет без дела.
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703
Рафаэль 14 часов назад
Прикольно, автор давай ещё!!!
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2k
Мефодий 16 часов назад
горшочек, не вари!
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6k
maclay 19 часов назад
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204
Ванечка Фотолюб Автор поста maclay 15 часов назад
Благодарю!
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2k
poбт 21 час назад
я смотрю ты решил все старые объективы отфармить никоном

был бы несомненный интерес если б ты это делал системно, на фиксированных объектах а не рандомные снимки на природе
т.е. конкретная тушка, фиксированное освещение, фиксированный бб, открытая диафрагма,закрытая и че то среднее, конкретные объекты на детализацию, боке, цветопередачу и искажения, ну и само собой в сравнение добавить родной китовый объектив и если есть ченить подороже
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204
Ванечка Фотолюб Автор поста poбт 20 часов назад
=)
В таком формате мне не очень интересно, да и думаю много можно найти похожих обзоров, мне просто нравится смотреть, что можно выжать из старых объективов и фотоаппаратов)
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204
Ванечка Фотолюб Автор поста poбт 15 часов назад
Это ж фотография, у каждого свой взгляд на ситуацию, и это здорово)
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5k
hhwost 23 часа назад
«Вы, профессор, воля ваша, что то нескладное придумали!... Над вами потешаться будут.» (с)
давайте ещё мотор от 412го Москвича к RAW-4 приколхозим...
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Ванечка Фотолюб
Ванечка фотолюб-фотограф, заика, супергерой. На канале всякое о фотографии и около.
https://zen.yandex.ru/vanechka_fotolub Разное интересное о фотографии и около.
204



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