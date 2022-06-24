Сказочные и нежные автохромные портреты женщин начала XX века

Во время Первой мировой войны Бестен бежал в Голландию. Вместе со своим другом А. Ван Соном, еще одним бельгийским автохромистом и беженцем, они прочитали бесчисленное количество лекций голландским сообществам фотографов и получили широкое одобрение за свою работу с автохромом. Например, 16 апреля 1915 года фотографическое общество «Meer Licht» из Нимегена наградило Ван Бестена за его выдающиеся снимки.