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Сказочные и нежные автохромные портреты женщин начала XX века

Сказочные и нежные автохромные портреты женщин начала XX века

Автор:
24 июня 2022 17:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: XX век   автохром   автохромные снимки   искусство   портреты   фотография   
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Альфонс Ван Бестен (1865–1926) был бельгийским художником, который в полной мере использовал возможности новейшей технологии цветной фотографии — автохрома. Большинство его снимков напоминают картины — очевидно, что у Бестена было прекрасное понимание композиции.

Во время Первой мировой войны Бестен бежал в Голландию. Вместе со своим другом А. Ван Соном, еще одним бельгийским автохромистом и беженцем, они прочитали бесчисленное количество лекций голландским сообществам фотографов и получили широкое одобрение за свою работу с автохромом. Например, 16 апреля 1915 года фотографическое общество «Meer Licht» из Нимегена наградило Ван Бестена за его выдающиеся снимки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: XX век   автохром   автохромные снимки   искусство   портреты   фотография   
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1  комментарий
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Mrs.Volkodav 18 минут назад
Милые, уютные, столетние домашние "селфи". Интересно, как будут восприниматься наши фото и видео лет через 100-200?
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