Сказочные и нежные автохромные портреты женщин начала XX века

Альфонс Ван Бестен (1865–1926) был бельгийским художником, который в полной мере использовал возможности новейшей технологии цветной фотографии — автохрома. Большинство его снимков напоминают картины — очевидно, что у Бестена было прекрасное понимание композиции.
Во время Первой мировой войны Бестен бежал в Голландию. Вместе со своим другом А. Ван Соном, еще одним бельгийским автохромистом и беженцем, они прочитали бесчисленное количество лекций голландским сообществам фотографов и получили широкое одобрение за свою работу с автохромом. Например, 16 апреля 1915 года фотографическое общество «Meer Licht» из Нимегена наградило Ван Бестена за его выдающиеся снимки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Портреты, спрятанные в фантазиях
- 16 знаменитых обложек альбомов и их история
- Названы победители и финалисты конкурса уличной фотографии Street Photography Awards 2021
- Объявлены победители ежегодного конкурса фотографий Млечного пути
- 40 фотографий, похожих на картины известных сюрреалистов