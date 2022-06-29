11 финалистов престижного конкурса «Птичий фотограф года 2022»

Более 20 000 фотографов из 115 стран мира отправили свои лучшие фотоработы на ежегодный конкурс, который показывает всю красоту и разнообразие пернатого мира. Победитель будет объявлен в сентябре, а пока жюри намекнуло на 11 претендентов, кто может занять лидирующее место.

Кроличий сыч на медосмотре

В канадской провинции Манитоба кроличьи сычи находятся на грани исчезновения, хотя в прошлом они были широко распространены. Новая программа по сохранению вида заключается в создании новых мест для размножения сов, соединении пар с целью выведения потомства и контроле за здоровьем особей, особенно молодых, которые могут продолжить род. Канадский фотограф Уолтер Потребка стал свидетелем того, как ветеринар обследует сову.