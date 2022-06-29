11 финалистов престижного конкурса «Птичий фотограф года 2022»

Один из самых престижных в мире конкурсов фотографий птиц "«Bird Photographer of the Year» недавно опубликовал подборку финалистов. На конкурс было подано более 20 000 заявок от участников.
Более 20 000 фотографов из 115 стран мира отправили свои лучшие фотоработы на ежегодный конкурс, который показывает всю красоту и разнообразие пернатого мира. Победитель будет объявлен в сентябре, а пока жюри намекнуло на 11 претендентов, кто может занять лидирующее место.
Кроличий сыч на медосмотре
В канадской провинции Манитоба кроличьи сычи находятся на грани исчезновения, хотя в прошлом они были широко распространены. Новая программа по сохранению вида заключается в создании новых мест для размножения сов, соединении пар с целью выведения потомства и контроле за здоровьем особей, особенно молодых, которые могут продолжить род. Канадский фотограф Уолтер Потребка стал свидетелем того, как ветеринар обследует сову.
Горный канюк и корсак
Китайский фотограф Баочжу Вана путешествовал по Монголии, когда стал свидетелем необычной сцены: схватка хищной птицы и степной лисы. Ван рассказал, что и птица канюк и лиса корсак охотятся на одну и ту же дичь — мелких птиц и грызунов, а потому часто соперничают друг с другом. Фотограф также сказал, что произошло после щелчка затвора: канюк решил не сражаться с лисой и улетел.
Танцующий пингвин Генту
Британский фотограф Одри Вуллер рассказала, что отправилась на Фолклендские острова специально, чтобы сделать красивый кадр пингвина на закате. Для подходящего кадра женщина пролежала на земле около часа, карауля нужного пингвина, и этот Генту показался удачным: он словно танцевал на ходу.
Глазчатая индейка
Эта «портретная фотография» пока лидирует в одноименной номинации. Ее сделал австриец Леандер Хиль, который рассказал, что этот вид индейки родом из Центральной Америки и водится только на полуострове Юкатан в Мексике, в Гватемале и Северном Белизе. В последнем автор и сделал свой снимок. Кстати, оранжевые и красные бородавки на голубых голове и шее украшают только самцов и являются половым диморфизмом. Самки лишены этой изюминки.
Голубая цапля и полевка
Американец Гленн Нельсон живет в Сиэтле, где голубые цапли считаются символами города. По этой причине фотограф решил послать на конкурс именно эту пернатую представительницу. Целый год мастер вел фотоохоту на цапель, выбирая место у воды, но однажды он решил остановиться в поле и стал свидетелем необычного обеда: цапля поймала полевку. Это весьма странно, ведь в 95% случаев цапли едят рыб и лягушек.
Императорские пингвины
Этот динамичный снимок, сделанный в бухте Голд-Харбор на острове Южная Джорджия, принадлежит африканцу Бену Кранке. Как пишет Бен, он долго наблюдал за королевскими пингвинами и заметил, что к воде они ходят проторенными дорожками, выстраиваясь гуськом. Чтобы сделать такой кадр, автор поставил камеру рядом с пингвиньей тропой и замаскировал ее снегом, а когда птицы подошли, то воспользовался триггером (удаленной кнопкой), чтобы сделать снимок.
Евразийские колпицы
Венгр Габор Баросс целый день наблюдал за белыми колпицами у озера в национальном парке Хортобаджи, Восточная Венгрия. Обычно колпицы избегают конфликтов, но в какой-то момент прилетела птица с сильно выраженными территориальными инстинктами. Скорее всего, это был самец, и он начал прогонять других птиц, пока ему не попался такой же «собственник» и не началась драка за место под солнцем.
Калипта Анны
На этом снимке не одна птица, а три: мать и два птенца, которых она прилетела покормить. Канадский фотограф Лирон Герцман рассказывает, что близ Ванкувера нашел место, где гнездится необычный вид колибри — Калипта Анны. Колибри очень боязливые птицы, и чтобы не пугать их во время строительства гнезд и откладывания яиц, Лирон приходил в то место каждый день, но не больше чем на пару минут. Но и этого времени хватило, чтобы сделать удивительный кадр.
Хохлатые каракары
Эти хищные птицы прилетают на семейное фоторанчо Лагуна Сека в Техасе, где прикармливают птиц и позволяют фотографам их снимать. Американец Марти Филлипс просидел там не один час, наблюдая за парой каракар во время брачного периода. Как пишет автор кадра, птицы в основном сидели на месте и вертели головами на 360°. Такой занятный снимок и удалось снять Марти.
Ширококлюв
Малазийский фотограф Венг Кеонг Лью стоял за объективом для этого красочного снимка, на котором изображен черно-желтый ширококлюв в Селангоре, штате на западном побережье Малайзии. Обычно эти птицы тихие и спокойные, но во время брачного сезона они широко поднимают много шума, стараясь всячески привлечь самку.
Пятнистые красноперки
Норвежский фотограф Эрленд Хаарберг долгое время провел за городом, желая сделать красивый кадр куликов, но стал свидетелем драки двух самцов-красноперок, соперничающих за прекрасную даму.
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/39955-11-finalistov-konkursa-ptichiy-fotograf-goda-2022-draka-kolp
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