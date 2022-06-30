Индустар-61 л/д Недооцененный советский объектив

Для того чтобы приладить данное чудо к своей зеркалке понадобится два переходника. Nikon-M42, он уже может быть в наличии, если вдруг ты использовал ранее всяческие Гелиосы и иже с ними, и переходник M39-M42. Если в домашних запасах нет нужных переходников, или ты только начал снимать с использованием мануальной оптики, то придется сэкономить еще на шаурме и приобрести нужные переходнички.

Поверь, это отличное вложение, так как при помощи этих двух маленьких переходников можно будет в дальнейшем использовать большой парк советских, дешевых и не очень линз. Ну, и конечно же не только советских, но там другие ценники.

Использование объективов от дальномерных камер (с резьбой М39) на современных цифровых зеркальных камерах Nikon ограничено только макросъемкой, то есть фокусировка на бесконечность отсутствует, можно снимать только мелкие объекты. Связанно это с совершенно разными рабочими отрезками дальномерной фототехники и современных зеркальных фотоаппаратов Nikon. На беззеркальных системах можно использовать эти объективы полноценно.

Наша цель макросъемка, поэтому никаких проблем нет ! =)

Накручиваем на объектив переходное колечко М39-М42, следом переходник М42-Nikon и дальше присоединяем к своей цифровой тушке. Любуемся.