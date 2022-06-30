Индустар-61 л/д Недооцененный советский объектив

Перед нами дешевый советский объектив, который позволит тебе окунуться в мир макросъемки. С некоторыми нюансами и оговорками, но позволит делать отличные снимки.
Индустар 61 л/д - это просветленный объектив для дальномерных камер. По классике жанра он полностью из стекла и металла, живучий и неприхотливый. Имеет шесть лепестков диафрагмы, резкий и контрастный. Максимальное значение диафрагмы 2,8, минимальное 16. Хорошая разрешающая способность: 44/30 линий/мм. Резьба для присоединения к камере М39. Вес всего 140 грамм.
Внешний вид
Объектив выпускался в огромных количествах и разных модификаций, так что даже сейчас найти хороший экземпляр на интернет-барахолках не составит труда. За 200-300 гривен (авито почему то не работает, чтобы цену в рублях посмотреть) можно прикупить вменяемый образец. Если поискать,то можно найти и вовсе практически новые объективы, но нас не пугает покоцанный внешний вид, берем то, на что хватает!
Теперь немного об особенностях установки на современные зеркальные фотоаппараты Nikon.
Для того чтобы приладить данное чудо к своей зеркалке понадобится два переходника. Nikon-M42, он уже может быть в наличии, если вдруг ты использовал ранее всяческие Гелиосы и иже с ними, и переходник M39-M42. Если в домашних запасах нет нужных переходников, или ты только начал снимать с использованием мануальной оптики, то придется сэкономить еще на шаурме и приобрести нужные переходнички.
Поверь, это отличное вложение, так как при помощи этих двух маленьких переходников можно будет в дальнейшем использовать большой парк советских, дешевых и не очень линз. Ну, и конечно же не только советских, но там другие ценники.
Использование объективов от дальномерных камер (с резьбой М39) на современных цифровых зеркальных камерах Nikon ограничено только макросъемкой, то есть фокусировка на бесконечность отсутствует, можно снимать только мелкие объекты. Связанно это с совершенно разными рабочими отрезками дальномерной фототехники и современных зеркальных фотоаппаратов Nikon. На беззеркальных системах можно использовать эти объективы полноценно.
Наша цель макросъемка, поэтому никаких проблем нет ! =)
Накручиваем на объектив переходное колечко М39-М42, следом переходник М42-Nikon и дальше присоединяем к своей цифровой тушке. Любуемся.
Осталось найти объект съемки. Дома или на улице. Глядим по сторонам через объектив и думаем, что может хорошо смотреться в макро. Это широкий спектр возможностей, если не бесконечный. Серьезно =)
Текстуры, цветы, абстрактные узоры, мелкие предметы, маленькие фигурки, бижутерия и ценности. может сфотографировать глаза? может переснять старую пленку? Поищи в шкафах разные мелочи, простые бытовые вещи могут отлично смотреться в кадре.
Можно заморозить цветок
Если есть вспышка можно снять растворяющиеся в воде чернила или краску. Тут можно сотворить целые миры))
Есть лего? отлично!
Про природу и говорить нечего. Просто посмотри вокруг!
Можно снимать крупных жуков и не пугливых насекомых
А если раздобыть вспышку и макрокольца, то можно и вовсе пропасть навсегда в этом макромире =) Но это другая история.
Из сложностей в обращении с объективом нужно отметить работу в полностью ручном режиме, что может вызвать проблемы для начинающих, но это совсем не сложно, и через недельку ты не будешь думать даже какие настройки ставить. Главное больше снимать!
Невозможность фокусироваться дальше нескольких сантиметров не даст снимать отдаленные объекты, только макро, только хардкор!
Снимки нужно будет обработать после съемки. Но, я считаю что все снимки нужно обрабатывать, хоть немного добавить жизни в них, но это дело вкуса.
Вместо итогов:
За доступные деньги можно получать хорошие снимки. Учитывая цены специализированной оптики это вообще бесплатно. Данный объектив даст понять, нравится ли тебе макро или нет. Плюс начинающий фотограф потренируется с ручными настройками.
Нужно брать, однозначно ! =)
Больше фото в оригинальном разрешении можно поглядеть на Фликре.
Всем спасибо за просмотр! Прикрепляйте свои макроснимки, всегда интересно поглядеть)
Много всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.
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