Фотографируем на Olympus C-2100 Ultra Zoom 2000 года выпуска

Старые цифровые фотоаппараты еще могут послужить хорошим инструментом в руках фотографа. В данной статье ты узнаешь, какие фото можно получить помучив немного старинную "мыльницу".

Первым в данном блоге будет OLYMPUS Camedia C-2100 Ultra Zoom, так уж получилось, что именно он чаще всего оказывался со мной на прогулках=)

Фотоаппарат выпущен в 2000 году, и был не плох для своего времени, стоил баснословных 1300$ , но сейчас считается морально устаревшим. Двухмегапиксельной матрицей никого не удивишь в 2022 году да и громоздкость, наряду с новыми устройствами, конечно, играет большую роль, и люди с радостью избавляются от подобных вещей, смотрят в сторону новинок, считая данные фотоаппараты игрушками или хуже того - мусором. Это несомненно на руку другим людям, так как стоят такие вещи удивительно дешево.

И вот порывшись на интернет - барахолке ты находишь подобное чудо, старенькое, с "несерьезными" показателями о матрице и объеме карты памяти, но с хорошей оптикой, и ручными режимами съемки, что серьезно расширяет возможности камеры. Единственный недостаток в том, что чаще всего такие камеры имеют потрепанный внешний вид, ибо прошло все таки 10-15 и больше лет. Так и герой данного блога попал ко мне без накладки на батарейной ручке и с отваливающейся резинкой наглазника))