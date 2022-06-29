Фотографируем на Olympus C-2100 Ultra Zoom 2000 года выпуска

Я люблю старенькие фотоаппараты, сегодня покажу один из своих друганов и конечно же фото с него.
Старые цифровые фотоаппараты еще могут послужить хорошим инструментом в руках фотографа. В данной статье ты узнаешь, какие фото можно получить помучив немного старинную "мыльницу".
Первым в данном блоге будет OLYMPUS Camedia C-2100 Ultra Zoom, так уж получилось, что именно он чаще всего оказывался со мной на прогулках=)
Фотоаппарат выпущен в 2000 году, и был не плох для своего времени, стоил баснословных 1300$ , но сейчас считается морально устаревшим. Двухмегапиксельной матрицей никого не удивишь в 2022 году да и громоздкость, наряду с новыми устройствами, конечно, играет большую роль, и люди с радостью избавляются от подобных вещей, смотрят в сторону новинок, считая данные фотоаппараты игрушками или хуже того - мусором. Это несомненно на руку другим людям, так как стоят такие вещи удивительно дешево.
И вот порывшись на интернет - барахолке ты находишь подобное чудо, старенькое, с "несерьезными" показателями о матрице и объеме карты памяти, но с хорошей оптикой, и ручными режимами съемки, что серьезно расширяет возможности камеры. Единственный недостаток в том, что чаще всего такие камеры имеют потрепанный внешний вид, ибо прошло все таки 10-15 и больше лет. Так и герой данного блога попал ко мне без накладки на батарейной ручке и с отваливающейся резинкой наглазника))
Внешний вид конечно отличается от нынешних мыльниц, компактным его не назовешь, да и вес в 540 грамм (без батарей) сразу ощущается в руке. Внешний вид можно охарактеризовать одним словом - Брутален =) Выглядит необычно, наверное точнее будет сказать непривычно для мыльницы. Крышки батарейного отсека, и заглушка разъемов, закрываются плотно, ничего не скрипит и не трещит, а вот крышка для карты памяти, большой и плоской, формата SmartMedia, немного болтается, и стоит как то ее сдвинуть или немного задеть, как на дисплее появляется ошибка, говорящая о том что отсек для карты памяти открыт. Конечно, это связано с возрастом камеры.
Под крышкой с разъемами спрятаны интерфейсы подключения к ПК, это COM-порт, и USB, разъем для подключения внешнего блока питания, разъем для микрофона, и аудио-видео выход. Рядом находится колесико диоптрийной подстройки и спрятанный за заглушкой разъем для подключения фирменной вспышки от олимпуса, жаль что не РС- разъем, который часто используется для синхронизации вспышек.
Гордость данного фотоаппарата это, конечно же, объектив, десятикратный зум, с фокусным расстоянием 7-70 мм, что эквивалентно фокусному расстоянию 38-380 мм, в пересчете на пленочную 35-миллиметровую пленку. Светосила 2.8-3.5, и оптический стабилизатор. Рядом с объективом находится лампа подсветки фокусировки.
Десятикратный зум в действии:
На верхней панели расположилась встроенная вспышка, которая поднимается вручную специальным рычажком, со страшным звуком и вибрацией по всему фотоаппарату=) Также монохромный дисплей для отображения некоторых данных, странно, что на нем не отображается выдержка и диафрагма, как мы привыкли видеть на современных зеркалках.
Тут же кнопки включения макро режима, смены метода замера экспозиции (точечный, центрально-взвешенный, и ESP- фирменный тип экспозамера от олимпуса), и режимы съемки(одиночный снимок, серийная съемка, серийная съемка с покадровой фокусировкой, таймер и брекетинг экспозиции). Правее рычажок включения камеры, совмещенный с колесиком режимов экспозиции, на котором размещены: запись видео ролика, собственно просмотр фотографий, режим S-prg на него можно назначить какую нибудь заготовку, например Портрет, режим P- автоматический режим с возможностью компенсации экспозиции, режимы A и S, и полностью ручной M), также рычажок зумирования.
Сзади как всегда цветной дисплей, и привычные элементы управления. Здесь и кнопка управления вспышкой, кнопка вывода информации на экран (выдержка, диафрагма, ИСО, баланс белого и прочее.) Здесь же кнопка включения ручной фокусировки, кнопка прямой печати, кнопка переключения с одного экрана на другой(видоискатель электронный, не оптический), и кнопка меню.
Снизу отсек для аккумуляторов ( двух фирменных CR-V3, которых наверное уже нигде не достать, или четырех пальчиковых.), и штативное гнездо. Пластиковое.
ПЗС матрица 2,1 мегапикселя, с соотношением сторон 4:3, позволяет делать снимки с максимальным разрешением 1600х1200, этого достаточно для печати фотографий размером 10х15, (также доступны для выбора следующие размеры: 1280х960, 1024х768,640х480), формат записи JPEG и TIFF. Что касается объектива, то здесь 13 элементов в 10 группах, светосила 2.8-3.5, плюс оптический стабилизатор изображения. ISO 100-400, а диапазон выдержек от 16 секунд, до 1/800.
Дальше будут примеры фотографий, сделанные данным фотоаппаратом, справедливости ради нужно сказать, что все они прошли небольшую обработку, так как цель данного блога не сухая констатация фактов и публикация необработанных снимков, а личные впечатления от работы с фотоаппаратом и желание показать заинтересованному читателю, на что способны подобные "монстры", и что не стоит все таки списывать их со счетов =)
Такие дела. Сейчас выпускают много хороших смартфонов с отличными камерами, но у них нет удобного управления и мощных зумов, качественных, да и картинку они дают не такую, как не крути. Но все таки очевидно, что телефоны давно вытеснили цифромыльницы, хорошо это или плохо, кто знает, но я скучаю по таким старичкам-цифровичкам, хорошо, что их еще можно раздобыть на вторичном рынке =)
П.С. Не знаю, в том ли сообществе я публикую данный пост, если нет, не ругайтесь сильно и подскажите пожалуйста подходящее сообщество для такого рода материала.
Всем спасибо за просмотр! Прикрепляйте фото со своих цифровиков в комментариях, обожаю такое разглядывать)
Больше всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.
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кроме того наличие рава определяет уровень фотика, бытовая мыльница или полупро и выше
Вот к примеру Olympus C-8080 Wide Zoom.
В далёком уже 2004 это был просто Шатл.