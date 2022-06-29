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Фотографируем на Olympus C-2100 Ultra Zoom 2000 года выпуска

Фотографируем на Olympus C-2100 Ultra Zoom 2000 года выпуска

Автор:
29 июня 2022 13:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: olympus   бюджетная фотография   мыльница   старый фотоаппарат   фотография   цифровой фотоаппарат   
327
21

Я люблю старенькие фотоаппараты, сегодня покажу один из своих друганов и конечно же фото с него.

Старые цифровые фотоаппараты еще могут послужить хорошим инструментом в руках фотографа. В данной статье ты узнаешь, какие фото можно получить помучив немного старинную "мыльницу".


Первым в данном блоге будет OLYMPUS Camedia C-2100 Ultra Zoom, так уж получилось, что именно он чаще всего оказывался со мной на прогулках=)


Фотоаппарат выпущен в 2000 году, и был не плох для своего времени, стоил баснословных 1300$ , но сейчас считается морально устаревшим. Двухмегапиксельной матрицей никого не удивишь в 2022 году да и громоздкость, наряду с новыми устройствами, конечно, играет большую роль, и люди с радостью избавляются от подобных вещей, смотрят в сторону новинок, считая данные фотоаппараты игрушками или хуже того - мусором. Это несомненно на руку другим людям, так как стоят такие вещи удивительно дешево.

И вот порывшись на интернет - барахолке ты находишь подобное чудо, старенькое, с "несерьезными" показателями о матрице и объеме карты памяти, но с хорошей оптикой, и ручными режимами съемки, что серьезно расширяет возможности камеры. Единственный недостаток в том, что чаще всего такие камеры имеют потрепанный внешний вид, ибо прошло все таки 10-15 и больше лет. Так и герой данного блога попал ко мне без накладки на батарейной ручке и с отваливающейся резинкой наглазника))


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Внешний вид конечно отличается от нынешних мыльниц, компактным его не назовешь, да и вес в 540 грамм (без батарей) сразу ощущается в руке. Внешний вид можно охарактеризовать одним словом - Брутален =) Выглядит необычно, наверное точнее будет сказать непривычно для мыльницы. Крышки батарейного отсека, и заглушка разъемов, закрываются плотно, ничего не скрипит и не трещит, а вот крышка для карты памяти, большой и плоской, формата SmartMedia, немного болтается, и стоит как то ее сдвинуть или немного задеть, как на дисплее появляется ошибка, говорящая о том что отсек для карты памяти открыт. Конечно, это связано с возрастом камеры.


Под крышкой с разъемами спрятаны интерфейсы подключения к ПК, это COM-порт, и USB, разъем для подключения внешнего блока питания, разъем для микрофона, и аудио-видео выход. Рядом находится колесико диоптрийной подстройки и спрятанный за заглушкой разъем для подключения фирменной вспышки от олимпуса, жаль что не РС- разъем, который часто используется для синхронизации вспышек.


Гордость данного фотоаппарата это, конечно же, объектив, десятикратный зум, с фокусным расстоянием 7-70 мм, что эквивалентно фокусному расстоянию 38-380 мм, в пересчете на пленочную 35-миллиметровую пленку. Светосила 2.8-3.5, и оптический стабилизатор. Рядом с объективом находится лампа подсветки фокусировки.


Десятикратный зум в действии:



На верхней панели расположилась встроенная вспышка, которая поднимается вручную специальным рычажком, со страшным звуком и вибрацией по всему фотоаппарату=) Также монохромный дисплей для отображения некоторых данных, странно, что на нем не отображается выдержка и диафрагма, как мы привыкли видеть на современных зеркалках.


Тут же кнопки включения макро режима, смены метода замера экспозиции (точечный, центрально-взвешенный, и ESP- фирменный тип экспозамера от олимпуса), и режимы съемки(одиночный снимок, серийная съемка, серийная съемка с покадровой фокусировкой, таймер и брекетинг экспозиции). Правее рычажок включения камеры, совмещенный с колесиком режимов экспозиции, на котором размещены: запись видео ролика, собственно просмотр фотографий, режим S-prg на него можно назначить какую нибудь заготовку, например Портрет, режим P- автоматический режим с возможностью компенсации экспозиции, режимы A и S, и полностью ручной M), также рычажок зумирования.


Сзади как всегда цветной дисплей, и привычные элементы управления. Здесь и кнопка управления вспышкой, кнопка вывода информации на экран (выдержка, диафрагма, ИСО, баланс белого и прочее.) Здесь же кнопка включения ручной фокусировки, кнопка прямой печати, кнопка переключения с одного экрана на другой(видоискатель электронный, не оптический), и кнопка меню.


Снизу отсек для аккумуляторов ( двух фирменных CR-V3, которых наверное уже нигде не достать, или четырех пальчиковых.), и штативное гнездо. Пластиковое.



ПЗС матрица 2,1 мегапикселя, с соотношением сторон 4:3, позволяет делать снимки с максимальным разрешением 1600х1200, этого достаточно для печати фотографий размером 10х15, (также доступны для выбора следующие размеры: 1280х960, 1024х768,640х480), формат записи JPEG и TIFF. Что касается объектива, то здесь 13 элементов в 10 группах, светосила 2.8-3.5, плюс оптический стабилизатор изображения. ISO 100-400, а диапазон выдержек от 16 секунд, до 1/800.


Дальше будут примеры фотографий, сделанные данным фотоаппаратом, справедливости ради нужно сказать, что все они прошли небольшую обработку, так как цель данного блога не сухая констатация фактов и публикация необработанных снимков, а личные впечатления от работы с фотоаппаратом и желание показать заинтересованному читателю, на что способны подобные "монстры", и что не стоит все таки списывать их со счетов =)


Такие дела. Сейчас выпускают много хороших смартфонов с отличными камерами, но у них нет удобного управления и мощных зумов, качественных, да и картинку они дают не такую, как не крути. Но все таки очевидно, что телефоны давно вытеснили цифромыльницы, хорошо это или плохо, кто знает, но я скучаю по таким старичкам-цифровичкам, хорошо, что их еще можно раздобыть на вторичном рынке =)


П.С. Не знаю, в том ли сообществе я публикую данный пост, если нет, не ругайтесь сильно и подскажите пожалуйста подходящее сообщество для такого рода материала.


Всем спасибо за просмотр! Прикрепляйте фото со своих цифровиков в комментариях, обожаю такое разглядывать)


Больше всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.



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Что ещё почитать:

Как сделать объектив из пивной банки и лупы.

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Метки: olympus   бюджетная фотография   мыльница   старый фотоаппарат   фотография   цифровой фотоаппарат   
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12  комментариев
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11k
Kostick 3 часа назад
ультразум мыльницей не стоит называть. а по факту - древняя, микроскопическая матрица, а с пристойной оптикой = вполне годные снимки при хорошем свете. из древнего у меня сонька v1 осталась, вот у нее режим найт-шот, реально приколен. хотя, нынешние мобилки вполне себе для фото меня устраивают, rx-100m5 продал, просто не юзалась. хотя агрегат вполне себе пристойный.
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1k
Светлана 17 минут назад
У меня была вот такая :) только черного цвета) до сих пор где то лежит у матери в загашнике
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9k
GRuslan Полчаса назад
А я на на 5DMark II снимаю, взял с небольшим пробегом за 35000, пару лет назад. Классный аппарат с полно кадровой матрицей. Объектив пока один, EF 50, 1,8. Мне нравится. До этого был Canon 650D, тоже ничего для начала. Хотел выложить что нибудь из своих работ, не получается, памяти говорит не хватает.
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2k
poбт 3 часа назад
если фотик не сохраняет в RAWчике - это плохой фотик
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128
Ванечка Фотолюб Автор поста poбт 2 часа назад
Смотря для чего) У меня сейчас Д7000 основная камера, по привычке снимаю рав+джпг, но чаще всего обрабатываю джпг, так как все устраивает сразу, почти всегда. Если какие то сложные условия, то да, больше можно из рав вытянуть. Ну тут конечно у каждого свой взгляд на ситуацию.
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128
Ванечка Фотолюб Автор поста poбт Час назад
Я ж говорю, у каждого свой взгляд.
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755
MPEG-8 3 часа назад
Я тоже ностальгирую по некоторым моделям.

Вот к примеру Olympus C-8080 Wide Zoom.
В далёком уже 2004 это был просто Шатл.
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128
Ванечка Фотолюб Автор поста MPEG-8 Час назад
Шикарный аппарат! Я себе хотел хотя бы С-5050, но даже за них на вторичке просили каких то слишком больших денег.
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Ванечка Фотолюб
Ванечка фотолюб-фотограф, заика, супергерой. На канале всякое о фотографии и около.
https://zen.yandex.ru/vanechka_fotolub Разное интересное о фотографии и около.
128



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