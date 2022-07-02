Москвичка перевела 30 миллионов рублей мошенникам, чтобы они не публиковали её интимные фото

Мошенники шантажом и угрозами заставили 23-летнюю москвичку отдать 30 млн.рублей. 24 апреля 2022 года Даниэле в «Ватсап» написал неизвестный мужчина. Он сказал, что на одном сайте есть несколько интимных фотографий Даниэлы и он может разослать их по списку её контактов (а также по списку их контактов!). Чтобы этого избежать, девушке нужно заплатить всего 200 тысяч рублей. В тот же день Даниэла согласилась и перевела нужную сумму. Но это было только начало.
После получения суммы с Даниэлой снова связались мошенники — оказалось, что 200 тысяч недостаточно, потому что якобы какая-то другая девушка дала больше денег и теперь фотки Даниэлы всё равно опубликуют. После этого жертва отправила такую же сумму ещё раз.
С этого момента её взяли на крючок. С ней связался некий Шульц — руководитель того самого сайта и пообещал ей вернуть деньги, но только после того, как она сама заплатит. Даниэла начала платить — она отправляла переводы онлайн, ходила в банк, чтобы лично осуществить перевод, отдавала деньги курьерам. Всё это время мошенники были с ней на связи и даже дали паспортные данные мужчины из Одинцово, чтобы оформлять ему денежные переводы. Девушка даже присоединила свою карту к номеру мошенника.
По прикидкам пострадавшей всего она умудрилась отправить около 30 миллионов рублей. Это большая сумма даже по меркам отечественных мошенников. В конце концов Даниэла всё же пошла в полицию. Пока там назначили проверку — следователи ждут все банковские выписки и переписки с мошенниками.
Ну не дура ли?! А ещё и Даниэла... И один вопрос: откуда у такой дуры 30 млн.руб, которые она с легкостью отдала мошенникам?! И ещё-значит все таки она куда то отправляла свои интимные фото, раз переживала за их появление в сети. И тот кто шантажировал, знал об этом.
Ответила бы шантажистам: тьфу на вас. Пусть смотрят какая красивая... Нет, заплатила 30 млн. р. лишь бы её красоту никто не увидел. Нафига тогда спрашивается интимные сэлфи делала?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Афтар,ты б тута хоть одну выложил!
Опять мне воображение напрягать ?!
знакомым из списка контактов, особенно женского пола, могу отправить и бесплатно.
За 30 лямов,хоть с собачьим хером во рту : НА ЗДОРОВЬЕ !!!
Смотреть там нечего даже в голом виде
Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачёк
Может "грязные" деньги таким макаром отмывают?