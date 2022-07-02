Москвичка перевела 30 миллионов рублей мошенникам, чтобы они не публиковали её интимные фото





После получения суммы с Даниэлой снова связались мошенники — оказалось, что 200 тысяч недостаточно, потому что якобы какая-то другая девушка дала больше денег и теперь фотки Даниэлы всё равно опубликуют. После этого жертва отправила такую же сумму ещё раз.

С этого момента её взяли на крючок. С ней связался некий Шульц — руководитель того самого сайта и пообещал ей вернуть деньги, но только после того, как она сама заплатит. Даниэла начала платить — она отправляла переводы онлайн, ходила в банк, чтобы лично осуществить перевод, отдавала деньги курьерам. Всё это время мошенники были с ней на связи и даже дали паспортные данные мужчины из Одинцово, чтобы оформлять ему денежные переводы. Девушка даже присоединила свою карту к номеру мошенника.

По прикидкам пострадавшей всего она умудрилась отправить около 30 миллионов рублей. Это большая сумма даже по меркам отечественных мошенников. В конце концов Даниэла всё же пошла в полицию. Пока там назначили проверку — следователи ждут все банковские выписки и переписки с мошенниками.