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Москвичка перевела 30 миллионов рублей мошенникам, чтобы они не публиковали её интимные фото

Москвичка перевела 30 миллионов рублей мошенникам, чтобы они не публиковали её интимные фото

Автор:
02 июля 2022 04:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 30 миллионов рублей   Москвичка   мошенник   
4469
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Мошенники шантажом и угрозами заставили 23-летнюю москвичку отдать 30 млн.рублей. 24 апреля 2022 года Даниэле в «Ватсап» написал неизвестный мужчина. Он сказал, что на одном сайте есть несколько интимных фотографий Даниэлы и он может разослать их по списку её контактов (а также по списку их контактов!). Чтобы этого избежать, девушке нужно заплатить всего 200 тысяч рублей. В тот же день Даниэла согласилась и перевела нужную сумму. Но это было только начало.



После получения суммы с Даниэлой снова связались мошенники — оказалось, что 200 тысяч недостаточно, потому что якобы какая-то другая девушка дала больше денег и теперь фотки Даниэлы всё равно опубликуют. После этого жертва отправила такую же сумму ещё раз.


С этого момента её взяли на крючок. С ней связался некий Шульц — руководитель того самого сайта и пообещал ей вернуть деньги, но только после того, как она сама заплатит. Даниэла начала платить — она отправляла переводы онлайн, ходила в банк, чтобы лично осуществить перевод, отдавала деньги курьерам. Всё это время мошенники были с ней на связи и даже дали паспортные данные мужчины из Одинцово, чтобы оформлять ему денежные переводы. Девушка даже присоединила свою карту к номеру мошенника.


По прикидкам пострадавшей всего она умудрилась отправить около 30 миллионов рублей. Это большая сумма даже по меркам отечественных мошенников. В конце концов Даниэла всё же пошла в полицию. Пока там назначили проверку — следователи ждут все банковские выписки и переписки с мошенниками.


Ну не дура ли?! А ещё и Даниэла... И один вопрос: откуда у такой дуры 30 млн.руб, которые она с легкостью отдала мошенникам?! И ещё-значит все таки она куда то отправляла свои интимные фото, раз переживала за их появление в сети. И тот кто шантажировал, знал об этом.


Ответила бы шантажистам: тьфу на вас. Пусть смотрят какая красивая... Нет, заплатила 30 млн. р. лишь бы её красоту никто не увидел. Нафига тогда спрашивается интимные сэлфи делала?!

Источник:

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Метки: 30 миллионов рублей   Москвичка   мошенник   
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88  комментариев
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4k
A 10 часов назад
Мошенники всё-таки опубликовали её интимные фото:
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2k
Артур Минуту назад
Откуда у неё 30 МЛЛИОНОВ при таком уровне слабоумия?
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10k
Dmitry 8 минут назад
Простое правило: не пиши в интернете ничего что не готов опубликовать на первой странице всех газет.)))))
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8
Акакий Назарыч 10 минут назад
Недоедает она уже пару лет, ее бы блинами, да мясом с рыбой накормить .
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107
apqurhf 15 минут назад
где фотки-то?
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2k
Dema 15 минут назад
Ну для масквича 30 лямов вполне нормально,заграница хуле.
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470
pka2004 Полчаса назад
Бестолочь редкостная...
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1k
vijilante Полчаса назад
Мы што-то не поняли,а интимные фото ГДЕ ?!
Афтар,ты б тута хоть одну выложил!
Опять мне воображение напрягать ?!
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8k
Dabus Полчаса назад
Наглядный пример того, насколько женщины в современном мире переоценивают свою п...
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5k
TirAn Полчаса назад
наивная и глупая
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34
Александр Лысюк 38 минут назад
Сама бы выставила, заработала!
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16k
Alex 56 минут назад
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17k
fanatik115 58 минут назад
за 30 лямов я согласен на размещение моих голых фото на бигбордах во всех городах СНГ.
знакомым из списка контактов, особенно женского пола, могу отправить и бесплатно.
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109
Ame onna Час назад
Господи,ну вот откуда берутся такие идиотки?... Не теперь сказано -НИКОГДА не плати шантажисту! Если знаешь за собой,что зависишь от кого-то или чего-то, держи свою звезду в трусах, Господи прости! В конце концов,есть профессиональные фотосессии, где фотает не пьяная подруга,а делает правильные снимки человек с образованием,в студии,с реквизитом и ретушью, а не так как обычно,с заваленным горизонтом и безумными глазами из бесплатной приложухи "Йа самайа красивайа!" Если шибко до-фига деняк имела,могла бы в детскую больницу пожертвовать,тем самым утопив в дерьме мадам Хаматову. А так она просто набила карманы каким-то сидельцам. Ну молодец,чо.
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11k
Джон Уик Час назад
Этих пись в интернете океаны. Ничего в писе Даниэлы быть не может. Может там писюн а папик об этом и не знает.
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4k
Нуи Хусим Час назад
Даниэла (а от рождения Дарья, по видимому) пиарит себя сразу по двум "позициям". Фотки классные на 30 лимонов! И бабки есть, ели такие деньги легко (ну почти легко) отправляет мошенникам! Ну внешность на "указанную сумму" совсем не тянет (пятерка и в подвале! кто понимает) что бы за нее платить такие бабки. Про её деньги ничего сказать не берусь, но сомневаюсь.
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9k
a_komolow Час назад
А откуда у этой дуры 30 лямов?
Смотреть там нечего даже в голом виде
Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачёк
Может "грязные" деньги таким макаром отмывают?
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1k
Степан Алкоголик Час назад
А где фотки посмотреть? Друг спрашивает...
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844
Andrey Час назад
А есть фото где ей мошенники дарят букет? А вообще её не жалко, ещё насосёт...
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34k
Опаньки Час назад
что же она там такое вытворяла на этих фото, что такие бабки выложила
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29k
Кот Баюн 2 часа назад
вот откуда у таких лохов такие бабки? и накуя вообще делать свои интимные фото и хранить их? Видимо именно эти фото и делали рекламу этой ляди, тогда смысл было их скрывать?
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109
Ame onna Кот Баюн Час назад
Энто ишо неизвестно,чьи это бабки были. Вот проснется папаня али брат,или уж муж,и поинтересуется,а где его денежки?... Тем более сейчас,когда счета и арестовать могут. Так что... девушка худенькая, если правильно сложить...в баул влезет,короче. Одну-то уж вынесли помню... Там тоже не то деньги,не то измена... Хрен редьки не слаще, вобщем. Во всяком случае не толще. На мой взгляд,баул девушке светит.
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