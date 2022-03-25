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Почему американского миллионера полюбили в СССР

Почему американского миллионера полюбили в СССР (5 фото)

Автор:
25 марта 2022 16:50
Сообщество : Истории
Метки: СССР   США   Хрущёв   бизнесмен   брежнев   мошенник   хаммер   
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В стране, где капиталистов считали врагами, этого человека уважали, принимали на высшем уровне и даже вручили орден Ленина.

В США Арманда Хаммера знали как беспринципного пройдоху. У его спальни висела табличка: «Золотое правило: у кого золото, тот устанавливает правила». Этого он и придерживался всю свою жизнь. И провёл её шикарно.

Хаммер родился в Нью-Йорке, 21 мая 1898 года. Родители были мигрантами из Одессы, отец - врач-гинеколог и один из основателей Социалистической партии США. Когда Арманд повзрослел, то пошёл по отцовским стопам и закончил медколледж, но попался на нелегальном аборте, после которого пациентка умерла. Ему грозило 10 лет тюрьмы, но спас отец - он взял на себя всю вину и отправился за решётку вместо сына. Хаммер же в это время стал выпускать спиртовую имбирную настойку, в годы «сухого закона» её вырывали чуть не с руками. Но потом дело как-то не заладилось, тогда Хаммер подался в СССР.

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Его приезд был обставлен как визит представителей американских коммунистов. Их даже принял Владимир Ильич Ленин. Хаммер быстро нашёл с ним общий язык и Ленин распорядился оказывать Арманду всяческую помощь. С такими знакомствами, дела у Хаммера сразу пошли в гору: из США в СССР повезли пшеницу в обмен на меха и икру, в Москве построили карандашную фабрику, выдали концессию на добычу уральского асбеста. К 1930-м годам Хаммер разбогател и решил вернуться в Америку.

Приняли его довольно прохладно, а ФБР даже завело дело «на этого агента Кремля». Хотя Хаммер сам с удовольствием поддерживал эти слухи - якобы за ним стоят могущественные люди в советской России. И это ему здорово помогло в бизнесе. Почему-то все считали, что он поможет им продвинуть их бизнес на огромный рынок СССР, поэтому контракты и деньги лились на Хаммера рекой. Он занимался всем: от продажи виски до нефтедобычи и везде получал отличную прибыль.

Потом снова вспомнил про СССР - уже в послевоенное время. Он прилетал к нам в страну, встречался с Хрущёвым и Брежневым, Хаммеру выделили квартиру недалеко от Кремля и разрешили его «Боингу» свободно летать в советском воздушном пространстве.

Сейчас многие считают, что он был просто мошенником, который ловко врал про свои могущественные связи. Но нет, он действительно знал советских лидеров и приносил стране реальную пользу. Например, благодаря его помощи строили газовые магистрали, в страну поставляли минеральные удобрения. В 1971 году он договорился о кредите в $200 миллионов и помог построить завод по производству удобрений уже в СССР.

А другая сторона его помощи - не менее важная: Хаммер одним из первых стал говорить, что в СССР живут совершенно обычные и адекватные люди, которые умеют и любят работать. Развеивал мифы о жутком терроре и сотнях лагерей с заключёнными. Это оказывало действительно серьёзное влияние на западное общество, потому что Хаммер был человеком известным. И следом за ним в СССР потянулись и другие крупные бизнесмены. Теперь-то они уже понимали, что с Союзом можно иметь дело и зарабатывать здесь отличные деньги.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   США   Хрущёв   бизнесмен   брежнев   мошенник   хаммер   
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Dominus 4 часа назад
Из США в СССР повезли пшеницу в обмен на меха и икру, в Москве построили карандашную фабрику, выдали концессию на добычу уральского асбеста. Не только все это привозилось за меха и икру а еще масса культурного наследие из эрмитажа и прочих музеев, уехало из страны, читал лично документы по этому делу. И чего то не помню людской любви к этому типу под видом друга, грабившего СССР.
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