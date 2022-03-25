Почему американского миллионера полюбили в СССР

В США Арманда Хаммера знали как беспринципного пройдоху. У его спальни висела табличка: «Золотое правило: у кого золото, тот устанавливает правила». Этого он и придерживался всю свою жизнь. И провёл её шикарно.

Хаммер родился в Нью-Йорке, 21 мая 1898 года. Родители были мигрантами из Одессы, отец - врач-гинеколог и один из основателей Социалистической партии США. Когда Арманд повзрослел, то пошёл по отцовским стопам и закончил медколледж, но попался на нелегальном аборте, после которого пациентка умерла. Ему грозило 10 лет тюрьмы, но спас отец - он взял на себя всю вину и отправился за решётку вместо сына. Хаммер же в это время стал выпускать спиртовую имбирную настойку, в годы «сухого закона» её вырывали чуть не с руками. Но потом дело как-то не заладилось, тогда Хаммер подался в СССР.