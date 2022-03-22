Владелец криптобиржи украл 190 миллионов рублей и хотел сбежать из России

Он хотел пронести через границу два чемодана налички.
Криптовалюты - это модно, анонимно и абсолютно безопасно. Но с этим был не согласен один из владельцев криптобиржи, он не на шутку озаботился безопасностью и решил лично проверить, так ли она хороша.
В общем, он упёр с чужих кошельков 190 миллионов рублей. Обналичил их - в евро, рубли и доллары, распихал деньги в два здоровенных дорожных чемодана и собрался бежать из страны. Но далеко не убежал.
Его задержали в гостинице подмосковного Серпухова, мужчина планировал нанять частный борт и улететь куда-нибудь подальше. Не вышло, теперь полетит в сторону колонии в Соликамске.
После допроса шустрого криптоэнтузиаста, силовики провели обыски у его подельников. Оказалось, что у них тоже всё хорошо: было украдено 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов, 70 тысяч евро. Также мошенники закупились предметами роскоши и дорогим компьютерным оборудованием. Вот у них-то точно не было проблем с покупками видеокарт за 200+ тысяч рублей.
Ну а главный аферист действовал очень просто: контролировал переводы крипты на электронные кошельки, затем выводил часть средств и тратил. Его имущество - на минуточку - оценивается в 2 миллиарда рублей. Странно, конечно, как он планировал распоряжаться этим из-за границы? Наверное, и не планировал - чувствовал, что сейчас прижмут и побежал куда глаза глядят.
На всю эту шайку криптоэнтузиастов завело дело по статье о присвоении или растрате чужого имущества, совершенных группой лиц в особо крупном размере. Не помогли им их миллиарды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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