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Владелец криптобиржи украл 190 миллионов рублей и хотел сбежать из России

Владелец криптобиржи украл 190 миллионов рублей и хотел сбежать из России (4 фото)

Автор:
22 марта 2022 14:52
Сообщество : Криминал
Метки: аферист   крипта   криптобиржа   криптовалюта   мошенник   чемодан   
2738
4

Он хотел пронести через границу два чемодана налички.

Криптовалюты - это модно, анонимно и абсолютно безопасно. Но с этим был не согласен один из владельцев криптобиржи, он не на шутку озаботился безопасностью и решил лично проверить, так ли она хороша.

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В общем, он упёр с чужих кошельков 190 миллионов рублей. Обналичил их - в евро, рубли и доллары, распихал деньги в два здоровенных дорожных чемодана и собрался бежать из страны. Но далеко не убежал.

Его задержали в гостинице подмосковного Серпухова, мужчина планировал нанять частный борт и улететь куда-нибудь подальше. Не вышло, теперь полетит в сторону колонии в Соликамске.

После допроса шустрого криптоэнтузиаста, силовики провели обыски у его подельников. Оказалось, что у них тоже всё хорошо: было украдено 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов, 70 тысяч евро. Также мошенники закупились предметами роскоши и дорогим компьютерным оборудованием. Вот у них-то точно не было проблем с покупками видеокарт за 200+ тысяч рублей.

Ну а главный аферист действовал очень просто: контролировал переводы крипты на электронные кошельки, затем выводил часть средств и тратил. Его имущество - на минуточку - оценивается в 2 миллиарда рублей. Странно, конечно, как он планировал распоряжаться этим из-за границы? Наверное, и не планировал - чувствовал, что сейчас прижмут и побежал куда глаза глядят.

На всю эту шайку криптоэнтузиастов завело дело по статье о присвоении или растрате чужого имущества, совершенных группой лиц в особо крупном размере. Не помогли им их миллиарды.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аферист   крипта   криптобиржа   криптовалюта   мошенник   чемодан   
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15  комментариев
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27k
Батончик 2 часа назад
Только что читал новость про побеги айтишников и прочих бездельников из России. Бегут бросая всё.
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11k
Oleg 13 минут назад
А как же сердюк и василькина? тут так же - заплатят 100 тысяч штрафа, а дальше на свободу. что там еще? амнистия... или это только для особо приближенных?
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1k
Пошляк Стебаныч Полчаса назад
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218
Просто прохожий 59 минут назад
"Криптовалюты - это модно, анонимно и абсолютно безопасно."- когда уже перестанут верить в этот бред? Правда в этой фразе слово "модно". А если поймали вора, то совсем не безопасно и тем более не анонимно.
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36k
Aleksandr Час назад
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6k
Максим 2 часа назад
А как же безопасность и надежность? Я же читал "экспертов", которые в перерывах между уроками давали советы и прогнозы?
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August

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