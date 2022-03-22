Владелец криптобиржи украл 190 миллионов рублей и хотел сбежать из России

В общем, он упёр с чужих кошельков 190 миллионов рублей. Обналичил их - в евро, рубли и доллары, распихал деньги в два здоровенных дорожных чемодана и собрался бежать из страны. Но далеко не убежал.

Его задержали в гостинице подмосковного Серпухова, мужчина планировал нанять частный борт и улететь куда-нибудь подальше. Не вышло, теперь полетит в сторону колонии в Соликамске.