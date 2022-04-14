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Мистер Холмс – владелец отеля Смерти

Мистер Холмс – владелец отеля Смерти (6 фото)

Автор:
14 апреля 2022 12:30
Сообщество : Криминал
Метки: Генри Говард Холмс   владелец   история   маньяк   мошенник   отель   серийный убийца   
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Психологические травмы из детства характерны для многих серийных убийц и маньяков. И порой одно детское потрясение может породить жуткое и уже настоящее чудовище.

В детстве Генри был пугливым мальчиком. Над ним частенько издевались одноклассники. Не добавляли уверенности в себе и регулярные тумаки от отца. Однажды шутки ради мальчишки заперли его в школьном медицинском кабинете и заставили дотронуться до скелета, расположившегося в углу.

Это и стало переломным моментом – прикосновение к смерти, породившей первоклассного мошенника Генри Говарда Холмса с извращённой психикой. Он получил диплом врача, обеспечивавший доступ в морг. И спокойно крал мёртвые тела, уродуя их и организуя подставные ДТП, чтобы потом получать по ним страховку.


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Вскоре стали пропадать люди из окружения Генри, поселившегося в Чикаго, в том числе чем-то не угодившая супруга. Но исчезновения не связали с действиями Холмса. Который в результате мошеннической деятельности со страховками накопил солидную сумму. И в его воспалённом воображении стал созревать план – совершенно дьявольский – как безнаказанно похищать людей и удовлетворять свои низменные потребности садиста.

Мужчина приобрёл земельный участок, объединил в одно несколько стоящих на нём зданий, обозначив комплекс как отель. Окружающие стали  называть громадину замком. В котором впоследствии было убито 27 человек. Но это только доказанные факты. А в действительности жертв, вероятно, было более 300.


Холмс самостоятельно спроектировал план здания. Хаотичного расположения коридоров, номеров, лестниц и переходов никто кроме него не знал. А от строительных бригад он регулярно избавлялся, отказываясь платить и ругаясь, чтобы заменить мастеров другими.

Строительство было завершено в 1892 году. И его результатом стало странное трёхэтажное здание, демонстрирующее полное отсутствие симметрии и логики.


В постояльцах недостатка не было: люди ехали на Всемирную выставку и селились в отеле. Но они стали с завидной регулярностью пропадать. Маньяк запирал их в изолированных звуконепроницаемых комнатах и подавал через специальную систему газ.

В огромном подвале мужчина оборудовал что-то типа средневековой пыточной. Там он истязал жертв то ли пытаясь выудить сведения о ценностях, то ли просто так, ради удовольствия.

На трупах Генри организовал стабильный бизнес: обрабатывал их и продавал в медицинские учреждения в качестве наглядных пособий. Что интересно, покупатели молча платили и не интересовались происхождением «экспонатов». Бракованный материал сжигался в печи или растворялся в кислоте.


Когда выставка закрылась, дела хозяина отеля Смерти ухудшились. Кредиторы требовали денег, поэтому он закрыл «заведение» и покинул Чикаго. Но с преступной дороги не свернул и нашёл себе помощника – Бенджамина Питзеля, с которым познакомился во время недолгой отсидки в тюрьме за кражу. Впоследствии убедил подельника имитировать собственную смерть ради страховки, а потом расправился с ним уже по-настоящему.

На след маньяка навело похищение детей Питзеля, которых тот украл у матери. Это было неслыханным делом, и детективы устроили на Холмса настоящую охоту. Тот между делом женился на состоятельной наследнице владельца железной дороги Минни Уильямс, в обычной манере расправился с новоиспечённой супругой и получил наследство. И задумался над строительством второго замка.


Но детективы к тому времени вышли на след преступника и арестовали его, предъявив обвинения в похищении и убийстве детей Питзеля. Затем нашли останки  жертв в отеле…

Полностью расследовать деяния владельца отеля Смерти не удалось. Поскольку его частично уничтожило пламя. По одной версии, так маньяку отомстили местные жители. По второй, он заранее уговорил кого-то поджечь здание, чтобы скрыть улики.

Преступника приговорили к повешению. И приговор привели в исполнение 7 мая 1896 года. По свидетельствам очевидцев, петля оказалась не совсем удачной, и Холмс – первый официально зарегистрированный американский серийный убийца промучился в ней как минимум четверть часа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Генри Говард Холмс   владелец   история   маньяк   мошенник   отель   серийный убийца   
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𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Час назад
Дьявол в белом городе (сериал) Режиссер: Мартин Скорсезе Актер: Леонардо ДиКаприо - https://www.kinopoisk.ru/series/572033/https://www.kinopoisk.ru/series/572033/
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3k
americos 18 минут назад
Петля оказалась очень удачной, и Холмс промучился в ней как минимум четверть часа.
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