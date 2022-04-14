Мистер Холмс – владелец отеля Смерти

В детстве Генри был пугливым мальчиком. Над ним частенько издевались одноклассники. Не добавляли уверенности в себе и регулярные тумаки от отца. Однажды шутки ради мальчишки заперли его в школьном медицинском кабинете и заставили дотронуться до скелета, расположившегося в углу.

Это и стало переломным моментом – прикосновение к смерти, породившей первоклассного мошенника Генри Говарда Холмса с извращённой психикой. Он получил диплом врача, обеспечивавший доступ в морг. И спокойно крал мёртвые тела, уродуя их и организуя подставные ДТП, чтобы потом получать по ним страховку.