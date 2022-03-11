Аферисты-везунчики: история братьев Поповых, успешно снабжавших фальсификатом половину страны

Внимание аферисты, конечно, привлекали. Но успешно решали все вопросы с органами правопорядка, делая щедрые взносы и пожертвования, к примеру, жандармерии.

Но законопослушных честных Поповых такая картина мира не устраивала, они теряли доход. И решили нанять детективов, которые и собрали полное досье и доказательства на мошенников.

Суд над фальшивыми Поповыми состоялся в 1888 году. Братьям вменили мошенничество в особо крупных размерах. Старший Александр взял всю вину на себя и отправился в ссылку в Сибирь. Младшего Ивана отпустили прямо в зале заседаний.

Однако после устранения таких акул на чайном рынке продолжали промышлять более мелкие аферисты. Успешно функционировавшие вплоть до Революции, в годы НЭПа, да, впрочем, и делающие это и по сей день.