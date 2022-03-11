Аферисты-везунчики: история братьев Поповых, успешно снабжавших фальсификатом половину страны

Мошенники существовали во все времена, ведь определённая категория людей, у которых врожденное чутьё быстрой наживы – встроенная опция, всегда была, есть и будет.
В когорте таких граждан особое место занимают братья Поповы. Точнее, так называемые, поскольку они прикрывались фамилией настоящих купцов. Мошенники подделывали чай настолько качественно, что найти отличия можно было только при внимательном сравнении упаковки.
Александр I дал разрешение продавать чай в трактирах, кабаках и ресторанах в 1821 году. И с этого момента активизировались торговые отношения с главным поставщиком продукта – Китаем. Через 20 лет после вступления разрешения в силу объём поставок вырос до 370 тысяч пудов, что в 10 раз превысило импорт 1821 года.
Семён и Константин Поповы открыли свой чайный бизнес в 1840 году и тщательно следили за качеством своей продукции. Серьёзный подход к бизнесу принёс свои плоды: в 1898 году семейное предприятие прибрело статус поставщика Двора Его Императорского Величества.
Их авторитет регулярно использовали мошенники всех мастей. Фамилия была довольно распространенной, поэтому отыскать где-то на периферии человека с инициалами К.С., открыть от его имени дело и заниматься продажей продукта сомнительного качества не составляло труда.
На оригинальной пачке указывались первые буквы имён обоих братьев – К и С. Мошенники использовали альтернативные варианты типа «Контора и Склад» или «Купец и Сортировщик», дабы не привлекать внимания правоохранительных органов.
Настоящими лидерами в сфере фальсифицированной продукции стали однофамильцы купцов и тоже братья Александр и Иван. И они настолько широко развернулись, что потеснили на рынке даже оригинальную продукцию.
1. Использование спитой заварки. Аферисты скупали по трактирам и кабакам старую заварку, сушили, снабжали такими добавками как сажа, куркума, свинец, графит, жженый гипс и другими, придающими тёмный оттенок. Понятно, что вкус заварки оставлял желать лучшего, но в те времена о вкусе настоящего чая знали немногие. А довольно большое количество потребителей так и вообще пробовало его впервые.
2. Смешивание с кипреем. Кипрей или Иван-чай – это альтернативный русский чай, растение, которое на Руси использовалось для приготовления горячего настоя. Когда с поставками б/у сырья были перебои, то за основу мошенники брали именно эту траву. Выращиванием кипрея по заказу этих Поповых занимались крестьяне, которые после сбора маркировали упаковки как аптечное сырьё и отправляли на «переработку» в Москву.
3. Кирпичный чай. Этот способ подразумевал смешивание небольшой доли качественной заварки с отходами производства. Из смеси штамповали плитки, в составе которых был не только чайный лист, но и веточки, пыль и другой малопригодный к употреблению мусор.
Внимание аферисты, конечно, привлекали. Но успешно решали все вопросы с органами правопорядка, делая щедрые взносы и пожертвования, к примеру, жандармерии.
Но законопослушных честных Поповых такая картина мира не устраивала, они теряли доход. И решили нанять детективов, которые и собрали полное досье и доказательства на мошенников.
Суд над фальшивыми Поповыми состоялся в 1888 году. Братьям вменили мошенничество в особо крупных размерах. Старший Александр взял всю вину на себя и отправился в ссылку в Сибирь. Младшего Ивана отпустили прямо в зале заседаний.
Однако после устранения таких акул на чайном рынке продолжали промышлять более мелкие аферисты. Успешно функционировавшие вплоть до Революции, в годы НЭПа, да, впрочем, и делающие это и по сей день.
Источник:
АНТИФИШКИ
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