Самый необычный памятник жертвам немецких палачей из гестапо

Эти имена и писали студенты на камнях. Они планировали выложить ими дорожку от начала площади до входа в бывшую резиденцию гестапо. На камнях они также указали названия захоронений с погибшими от нацистов.

Когда мэр города во всём разобрался - отпустил ребят и велел им закончить памятник. Теперь студентам ничто не мешало и они быстро справились с работой, всего они подписали 2146 камней.

В 1993 году эти камни получили статус памятника, а территорию перед дворцом назвали Площадью невидимого мемориала.