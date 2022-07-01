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Самый необычный памятник жертвам немецких палачей из гестапо

Самый необычный памятник жертвам немецких палачей из гестапо

Автор:
01 июля 2022 21:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   Гестапо   допросы   заключенные   мемориал   памятник   пытки   студенты   
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Его ещё называют памятник-невидимка. В 1993 году ему присвоили официальное звание мемориала.

Городок Саарбрюккене, 1990 год. Как-то ночью студенты местной художественной школы пришли на площадь возле городского дворца и выковыряли несколько камней из брусчатки.

И побежали с ними в мастерскую.

Они отмыли камни, нанесли на них надписи и со всех ног бросились обратно на площадь. Там студенты положили их на прежнее место, надписями вниз. Так продолжалось три года: молодые люди подменяли друг друга, но каждую ночь кто-то из них обязательно приходил на площадь и проделывал ту же процедуру. В конце концов их застукали, вызвали к мэру города  и он потребовал объяснений.

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Оказалось, что ребята делали памятник жертвам, которые погибли во времена нацистского режима.

Во дворце, который находится на той площади, располагалось гестапо. В нём допрашивали и пытали людей. При гестапо была собственная тюрьма, где держали подозреваемых. Большинство из них отправилось оттуда прямиком в концлагерь, где они и погибли. На память о себе узники нацарапали свои имена на стенках камер с просьбой сообщить о них родным. Было множество немецких, польских, французских, русских и украинских имён. Их обнаружили в 1975 году, во время реставрации дворца.

Эти имена и писали студенты на камнях. Они планировали выложить ими дорожку от начала площади до входа в бывшую резиденцию гестапо. На камнях они также указали названия захоронений с погибшими от нацистов.

Когда мэр города во всём разобрался - отпустил ребят и велел им закончить памятник. Теперь студентам ничто не мешало и они быстро справились с работой, всего они подписали 2146 камней.

В 1993 году эти камни получили статус памятника, а территорию перед дворцом назвали Площадью невидимого мемориала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Гестапо   допросы   заключенные   мемориал   памятник   пытки   студенты   
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CruelAsm 12 часов назад
Что-то не сходится. Нашёл штук 6 разных публикаций об этой площади, и везде написано примерно следующее:

Площадь невидимого памятника – невидимый мемориал, открытый в 1993 году в городе Саарбрюккен на площади перед одноименным замком. Концепция данного мемориала принадлежит профессору Йохену Герцу. В период с 1990 по 1993 годы он вместе с несколькими студентами тайно записывал на брусчатке замковой площади названия еврейских кладбищ и вставлял в тротуар надписями вниз. Двор замка был выбран не случайно – в период национал-социализма в нем располагался центр управления гестапо.

Идея была подхвачена властями Саарбрюккена, которые решили официально сделать это место мемориалом. На булыжниках центральной полосы замковой площади увековечено 2 146 еврейских кладбищ, появившихся после 1933 года. Невидимый мемориал был официально открыт в мае 1993 года, теперь о его существовании свидетельствуют мемориальные таблички.

И на фото надписи на камнях действительно больше похожи на названия мест, чем на имена. Например, на верхнем фото: Гау-Одернхайм - община в Германии.
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