В чем разница между панцершреком, фаустпатроном и панцерфаустом

В ноябре 1943 у солдат Третьего Рейха появился уже более усовершенствованный одноразовый гранатомёт - "кулак против танка". Он выпускал гранату на расстояние от 30 до 150 метров.

У гранаты уже был собственный реактивный двигатель и она пробивала танковую броню толщиной в 200 мм. Панцерфауст хорошо поражал цели на расстоянии 60 метров. В конце войны немцы активно раздавали панцерфауст гражданскому населению и оно было довольно-таки эффективным в городских боях и не требующее особых навыков. Одна тренировка и всё. Такого оружия успели сделать 7 млн экземпляров.

Панцерфауст даже успели поставить финнам, тогдашним своим союзникам. Которые, кстати, потом, в Лапландской войне конца 1944 года отличным образом применили немецкий гранатомёт уже против самих гитлеровцев.