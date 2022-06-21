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В чем разница между панцершреком, фаустпатроном и панцерфаустом

В чем разница между панцершреком, фаустпатроном и панцерфаустом

Автор:
21 июня 2022 17:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   Оружие   война   интересное   история   события   факты   
826
4
В начале Второй мировой войны у немецких пехотинцев не было хорошего оружия для поражения вражеских танков.

Источник:

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Метки: Германия   Оружие   война   интересное   история   события   факты   
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4  комментария
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1k
Денис Ануфриев Час назад
мало,очень мало((((
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26k
Андрей 9 минут назад
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38k
jonnyD Полчаса назад
Битте дритте фрау мадам , я урок вам первый дам ...
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63k
Андрей 40 минут назад
"Панцершрек" был создан на базе реактивного ружья (гранатомёта) "Офенрор", который, в свою очередь, был создан Германией на базе трофейных "Базук" (Bazooka).
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