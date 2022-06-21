В чем разница между панцершреком, фаустпатроном и панцерфаустом

826
4
В начале Второй мировой войны у немецких пехотинцев не было хорошего оружия для поражения вражеских танков.
Фаустпатрон
Первым стал, так называемый, "кулак-патрон". Начальные 500 единиц его поступили в армию уже в августе 1943 года. Одноразовый гранатомёт, выпускающий гранату с метательным зарядом. Фаустпатрон весил всего 3 кг и пробивал броню толщиной до 140 мм. Защита бока Т-34 всего 45 мм.
Дёшево и с хорошим баллистическим показателем.
Но у фаустпатрона не было прицела и у него малая сила заряда. И из-за своей остроконечной формы его гранаты часто отскакивали от наклонной брони советских боевых машин.
Дёшево и с хорошим баллистическим показателем.
Но у фаустпатрона не было прицела и у него малая сила заряда. И из-за своей остроконечной формы его гранаты часто отскакивали от наклонной брони советских боевых машин.
Panzerfaust
В ноябре 1943 у солдат Третьего Рейха появился уже более усовершенствованный одноразовый гранатомёт - "кулак против танка". Он выпускал гранату на расстояние от 30 до 150 метров.
У гранаты уже был собственный реактивный двигатель и она пробивала танковую броню толщиной в 200 мм. Панцерфауст хорошо поражал цели на расстоянии 60 метров. В конце войны немцы активно раздавали панцерфауст гражданскому населению и оно было довольно-таки эффективным в городских боях и не требующее особых навыков. Одна тренировка и всё. Такого оружия успели сделать 7 млн экземпляров.
Панцерфауст даже успели поставить финнам, тогдашним своим союзникам. Которые, кстати, потом, в Лапландской войне конца 1944 года отличным образом применили немецкий гранатомёт уже против самих гитлеровцев.
У гранаты уже был собственный реактивный двигатель и она пробивала танковую броню толщиной в 200 мм. Панцерфауст хорошо поражал цели на расстоянии 60 метров. В конце войны немцы активно раздавали панцерфауст гражданскому населению и оно было довольно-таки эффективным в городских боях и не требующее особых навыков. Одна тренировка и всё. Такого оружия успели сделать 7 млн экземпляров.
Панцерфауст даже успели поставить финнам, тогдашним своим союзникам. Которые, кстати, потом, в Лапландской войне конца 1944 года отличным образом применили немецкий гранатомёт уже против самих гитлеровцев.
Panzerschrek
Это уже был серьёзный гранатомет, "ужас танков". С особым щитком для защиты лица стрелка от раскалённых пороховых газов и с прицелами. Но панцершрек был довольно-таки неудобным и тяжёлым.
Панцершрек стрелял на расстояние до 150 метров и пробивал броню до 200 мм, поражая почти все существовавшие на тот момент танки. Этим гранатомётом вооружали противотанковые роты численностью до 30-40 бойцов. На одну пехотную дивизию получалось примерно 130 панцершреков. Но на вооружение фольскштурма панцершрек почти не шёл - он был слишком сложен в использовании и громоздкий.
Панцершрек стрелял на расстояние до 150 метров и пробивал броню до 200 мм, поражая почти все существовавшие на тот момент танки. Этим гранатомётом вооружали противотанковые роты численностью до 30-40 бойцов. На одну пехотную дивизию получалось примерно 130 панцершреков. Но на вооружение фольскштурма панцершрек почти не шёл - он был слишком сложен в использовании и громоздкий.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Новости партнёров