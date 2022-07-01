Настоящий олдскул: реклама советских автомобилей 1970-1980-х гг

203
48
Какой была автореклама в СССР? В этой коллекции представлена самые интересные рекламные плакаты, которые демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за границей. Они публиковались в журналах и газетах, развешивались в офисах, магазинах и отелях. Реклама должна была быть ориентирована на иностранных потребителей.
Какой была автореклама в СССР? В этой коллекции представлена самые интересные рекламные плакаты, которые демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за границей. Они публиковались в журналах и газетах, развешивались в офисах, магазинах и отелях. Реклама должна была быть ориентирована на иностранных потребителей.
Советская автомобильная промышленность в целом развивалась не так, как на Западе; технологии отставали; модели автомобилей часто копировались с иностранных оригиналов.
Самые популярные автомобили в СССР — «Москвичи», «Запорожцы», «Волги» и «Победы» — советские граждане могли получить только после нескольких лет ожидания в очереди.
Советская автомобильная промышленность в целом развивалась не так, как на Западе; технологии отставали; модели автомобилей часто копировались с иностранных оригиналов.
Самые популярные автомобили в СССР — «Москвичи», «Запорожцы», «Волги» и «Победы» — советские граждане могли получить только после нескольких лет ожидания в очереди.
Автомобильная промышленность в Советском Союзе развивалась с 1929 по 1991 год. Она получила старт благодаря помощи западных производителей и со временем превратилась в масштабную отрасль со множеством марок.
До своего распада Советский Союз производил 2,1–2,3 миллиона автомобилей в год всех типов и был шестым по величине автопроизводителем, занимая девятое место по легковым автомобилям, третье место по грузовикам и первое место по автобусам.
Советская промышленность ежегодно экспортировала 300–400 000 автомобилей, в основном в страны-сателлиты Советского Союза, а также в Северную Америку, Центральную и Западную Европу и Латинскую Америку.
До своего распада Советский Союз производил 2,1–2,3 миллиона автомобилей в год всех типов и был шестым по величине автопроизводителем, занимая девятое место по легковым автомобилям, третье место по грузовикам и первое место по автобусам.
Советская промышленность ежегодно экспортировала 300–400 000 автомобилей, в основном в страны-сателлиты Советского Союза, а также в Северную Америку, Центральную и Западную Европу и Латинскую Америку.
×
×
Старейший советский производитель автомобилей массового производства ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) был основан в Нижнем Новгороде в 1929 году компанией Ford. Год спустя Ford построила в Москве второй автомобильный завод, АЗЛК, который стал крупным советским автопроизводителем только после Второй мировой войны.
В начале 1960-х годов стало ясно, что советская промышленность не в состоянии разработать и запустить в массы достойный автомобиль. Советское руководство снова обратилось к Западу за технической помощью.
В начале 1960-х годов стало ясно, что советская промышленность не в состоянии разработать и запустить в массы достойный автомобиль. Советское руководство снова обратилось к Западу за технической помощью.
Было рассмотрено несколько вариантов, в том числе Volkswagen, Ford, Peugeot, Renault и FIAT. Fiat 124 был выбран из-за его простой и прочной конструкции, простоты изготовления и ремонта.
Завод был построен всего за 4 года (1966–1970) в маленьком ставропольском городке Волжский, который впоследствии разросся до более чем полумиллионного населения и был переименован в Тольятти в память о Пальмиро Тольятти, многолетнем главе итальянской Коммунистической партии (ИКП), который умер на отдыхе в Крыму незадолго до начала строительства завода.
В то же время в городе Ижевске в составе Ижевского механического завода по инициативе министра обороны Дмитрия Устинова был создан автомобильный завод «Ижмаш» с целью увеличения общего производства автомобилей в Советском Союзе. Он выпускал «Москвичи» и универсальные хэтчбеки на базе «Москвича».
К 1970 году производство грузовых и других коммерческих автомобилей было децентрализовано и производилось не только в Москве и Горьком, но и в Белоруссии (Минск, Жодино), на Украине (Кременчуг), в Грузии (Кутаиси), в Поволжье и на Урале (Ульяновск и Миасс).
Производство автомобилей ограничивалось исключительно Москвой, Горьким и Ижевском (Уральский регион) до конца 1960-х гг.
Завод был построен всего за 4 года (1966–1970) в маленьком ставропольском городке Волжский, который впоследствии разросся до более чем полумиллионного населения и был переименован в Тольятти в память о Пальмиро Тольятти, многолетнем главе итальянской Коммунистической партии (ИКП), который умер на отдыхе в Крыму незадолго до начала строительства завода.
В то же время в городе Ижевске в составе Ижевского механического завода по инициативе министра обороны Дмитрия Устинова был создан автомобильный завод «Ижмаш» с целью увеличения общего производства автомобилей в Советском Союзе. Он выпускал «Москвичи» и универсальные хэтчбеки на базе «Москвича».
К 1970 году производство грузовых и других коммерческих автомобилей было децентрализовано и производилось не только в Москве и Горьком, но и в Белоруссии (Минск, Жодино), на Украине (Кременчуг), в Грузии (Кутаиси), в Поволжье и на Урале (Ульяновск и Миасс).
Производство автомобилей ограничивалось исключительно Москвой, Горьким и Ижевском (Уральский регион) до конца 1960-х гг.
С 1970 по 1979 год производство автомобилей росло почти на 1 миллион единиц в год, а производство грузовиков росло на 250 000 единиц в год.
Соотношение производства легковых и грузовых автомобилей увеличилось за это время с 0,7 до 1,7, что указывает на то, что больше внимания стало уделяться потребительскому рынку.
Основная часть автомобильной промышленности Советского Союза, годовой объём производства которой приближался к 1,8 млн единиц, располагалась в РСФСР.
Украинская ССР была на втором месте с более чем 200 000 единиц в год, Белорусская ССР была третьей с 40 000 единиц. Другие советские республики (ССР) имели малозначительную автомобильную промышленность. Только первые две республики производили все виды автомобилей.
К началу 1980-х советский автопром состоял из нескольких основных заводов, выпускавших автомобили для различных сегментов рынка.
До 1988 года частным покупателям также не разрешалось покупать коммерческие автомобили, такие как микроавтобусы, фургоны, грузовики или автобусы, для личного пользования. Производство отечественных автомобилей удовлетворяло только 45% внутреннего спроса; тем не менее, ввоз автомобилей был запрещён.
Соотношение производства легковых и грузовых автомобилей увеличилось за это время с 0,7 до 1,7, что указывает на то, что больше внимания стало уделяться потребительскому рынку.
Основная часть автомобильной промышленности Советского Союза, годовой объём производства которой приближался к 1,8 млн единиц, располагалась в РСФСР.
Украинская ССР была на втором месте с более чем 200 000 единиц в год, Белорусская ССР была третьей с 40 000 единиц. Другие советские республики (ССР) имели малозначительную автомобильную промышленность. Только первые две республики производили все виды автомобилей.
К началу 1980-х советский автопром состоял из нескольких основных заводов, выпускавших автомобили для различных сегментов рынка.
До 1988 года частным покупателям также не разрешалось покупать коммерческие автомобили, такие как микроавтобусы, фургоны, грузовики или автобусы, для личного пользования. Производство отечественных автомобилей удовлетворяло только 45% внутреннего спроса; тем не менее, ввоз автомобилей был запрещён.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Любопытные факты, о которых знают далеко не все
- 25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди
- Зачем правители Египта пытались разобрать пирамиды Гизы?
- 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными
- Первый советский распространённый универсал
Метки: Исторические факты реклама авто реклама автомобилей ретро авто советская реклама советские автомобили советский автомобиль советский автопром факты
Новости партнёров