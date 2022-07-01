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Настоящий олдскул: реклама советских автомобилей 1970-1980-х гг

Настоящий олдскул: реклама советских автомобилей 1970-1980-х гг

Автор:
01 июля 2022 18:24
Сообщество : Автомир
Метки: Исторические факты   реклама авто   реклама автомобилей   ретро авто   советская реклама   советские автомобили   советский автомобиль   советский автопром   факты   
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Какой была автореклама в СССР? В этой коллекции представлена самые интересные рекламные плакаты, которые демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за границей. Они публиковались в журналах и газетах, развешивались в офисах, магазинах и отелях. Реклама должна была быть ориентирована на иностранных потребителей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   реклама авто   реклама автомобилей   ретро авто   советская реклама   советские автомобили   советский автомобиль   советский автопром   факты   
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Ego sum qui sum Час назад
Жигули + Жирафы = Жаришка
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980
Шурман Час назад
Родной Чимбулак , были у меня и такие номер АТИ 2144 . Сейчас правда все поменялось , мне интересно они ее на месте мыли ?:) в те времена просто так туда не заехать , кипели все кто мог кроме газ 66 .
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