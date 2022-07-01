Настоящий олдскул: реклама советских автомобилей 1970-1980-х гг

Было рассмотрено несколько вариантов, в том числе Volkswagen, Ford, Peugeot, Renault и FIAT. Fiat 124 был выбран из-за его простой и прочной конструкции, простоты изготовления и ремонта.



Завод был построен всего за 4 года (1966–1970) в маленьком ставропольском городке Волжский, который впоследствии разросся до более чем полумиллионного населения и был переименован в Тольятти в память о Пальмиро Тольятти, многолетнем главе итальянской Коммунистической партии (ИКП), который умер на отдыхе в Крыму незадолго до начала строительства завода.



В то же время в городе Ижевске в составе Ижевского механического завода по инициативе министра обороны Дмитрия Устинова был создан автомобильный завод «Ижмаш» с целью увеличения общего производства автомобилей в Советском Союзе. Он выпускал «Москвичи» и универсальные хэтчбеки на базе «Москвича».



К 1970 году производство грузовых и других коммерческих автомобилей было децентрализовано и производилось не только в Москве и Горьком, но и в Белоруссии (Минск, Жодино), на Украине (Кременчуг), в Грузии (Кутаиси), в Поволжье и на Урале (Ульяновск и Миасс).



Производство автомобилей ограничивалось исключительно Москвой, Горьким и Ижевском (Уральский регион) до конца 1960-х гг.