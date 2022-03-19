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25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди

25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди (26 фото)

Автор:
19 марта 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   акция протеста   забастовки   интересные факты   история   протест   рабочий класс   факты   
2056
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Принято считать, что только те, кто находится у власти, могут определять курс человечества. Что мы, обычные люди, не имеем права голоса в серьёзных делах. Но один популярный интернет-проект пытается доказать обратное. Он называется «История рабочего класса» и его цель — показать всем, что историю делают не короли или политики, её делаем мы: миллиарды простых людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   акция протеста   забастовки   интересные факты   история   протест   рабочий класс   факты   
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1  комментарий
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Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
чисто внешне понятно что мужиков она не "любит"
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