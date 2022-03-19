25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди

11 июня 1943 года Карл Горат, 20-летний немецкий медбрат-гей, был депортирован в концлагерь Аушвиц (Освенцим). Впервые он был арестован за гомосексуальность после доноса ревнивого любовника в 1939 году и приговорен к тюремному заключению. После освобождения его отправили в концлагерь Нойенгамме, где заставили носить розовый треугольник, обозначающий заключенных-геев. Работая в отделе здравоохранения лагеря, он вместе с товарищами пытался переправлять еду русским заключённым, умиравшим от голода. Их план был раскрыт нацистами, которые приговорили Гората к отправке в Аушвиц как преступника и политического заключенного. Несмотря на заражение дизентерией, он сумел пережить войну и был освобожден в 1945 году.



Через несколько месяцев Карл Горат был снова арестован западногерманскими властями, сохранившими гомофобные нацистские законы в неприкосновенности. Его дело курировал тот же судья, который приветствовал его словами «Ты снова здесь!» и дал ему максимальное наказание в виде пяти лет. Адвокат попросил, чтобы Горату было как часть срока зачтено время, проведенное в концентрационных лагерях, но эта просьба была отклонена. После освобождения из-за своих убеждений Карл Горат десять лет не мог устроиться на работу. А когда пришло время получать пенсию, из его пособия вычли годы интернирования в концлагерях. Так же, как и выплаты по безработице. Он умер в 2003 году, так и не получив компенсации за лечение, в отличие от некоторых других переживших Холокост. Он рассказал свою историю в документальном фильме 2000 года «Параграф 175», названном в честь соответствующего раздела Уголовного кодекса.