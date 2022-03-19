25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди

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Через несколько месяцев Карл Горат был снова арестован западногерманскими властями, сохранившими гомофобные нацистские законы в неприкосновенности. Его дело курировал тот же судья, который приветствовал его словами «Ты снова здесь!» и дал ему максимальное наказание в виде пяти лет. Адвокат попросил, чтобы Горату было как часть срока зачтено время, проведенное в концентрационных лагерях, но эта просьба была отклонена. После освобождения из-за своих убеждений Карл Горат десять лет не мог устроиться на работу. А когда пришло время получать пенсию, из его пособия вычли годы интернирования в концлагерях. Так же, как и выплаты по безработице. Он умер в 2003 году, так и не получив компенсации за лечение, в отличие от некоторых других переживших Холокост. Он рассказал свою историю в документальном фильме 2000 года «Параграф 175», названном в честь соответствующего раздела Уголовного кодекса.
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Торрес была одной из многих рабочих, которые каждый день пересекали границу между Хуаресом и Эль-Пасо. Во имя общественного здравоохранения мексиканские рабочие часто подвергались унижающему достоинство и унизительному обращению. Их заставляли раздеться догола, пройти ванну с токсичным бензином и отпарить одежду. Заявленная цель программы заключалась в том, чтобы убить вшей, которые могут распространять тиф. Однако процедура применялась не ко всем людям, пересекающим границу: только к мексиканцам из рабочего класса.
28 января гнев по поводу этой практики, наконец, взорвался, и в течение нескольких часов Торрес собрала толпу из нескольких тысяч протестующих, в основном женщин. Они заблокировали всё движение и троллейбусы в Эль-Пасо. Они забрасывали офицеров иммиграционной службы камнями и бутылками, когда те пытались их разогнать, и когда прибыли американские, а затем мексиканские войска, с ними поступили так же. Беспорядки в конце концов были подавлены солдатами, а сама Торрес арестована.
Принудительное купание и окуривание мексиканских рабочих токсичными химическими веществами, такими как бензин, а затем ДДТ и циклон Б, продолжались до 1950-х годов. Использование Циклона Б на границе привлекло внимание ученых из нацистской Германии, которые в конце 1930-х годов начали использовать этот агент на границах и в концентрационных лагерях для дезинсекции. Хотя, как известно, позже они использовали его для уничтожения миллионов людей во время Холокоста.
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Хинеста родилась в Тулузе, Франция, и когда была сделана фотография, ей было 17 лет. Она была членом организации Объединенной социалистической молодежи, работала переводчиком у русского журналиста сразу после начала военного восстания правого генерала Франко, а затем, во время последовавшей за этим гражданской войны, сама была журналистом в республиканской прессе. Затем получила ранение и была эвакуирована в Монпелье, Франция. Хотя эта фотография стала очень известной, сама Хинеста узнала об этом только в 2006 году в Париже. Хинеста умерла в возрасте 94 лет в 2014 году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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