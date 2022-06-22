Высадка в Нормандии: 20 интересных фактов о «Дне Д»

Высадка в Нормандии, или День «Д» — одно из самых смелых наступлений Второй мировой войны и крупнейшая морская десантная операция в мировой истории. Вот несколько любопытных фактов об этом событии, которыми поделились участники Reddit-сообщества «Сегодня я узнал».
1. Большинством десантных катеров, которые доставили войска на пляжи в «День Д», управляли члены береговой охраны США.
2. Песок пляжа Омаха-Бич на 4% состоит из микроскопических фрагментов железа, оставшихся после «Дня Д».
3. Изначально «День Д» должен был пройти 5 июня, но метеоролог Джеймс Стэгг в самый последний момент уговорил Дуайта Эйзенхауэра отложить его на день. Погодные условия должны были быть идеальными для высадки, при этом учитывались прилив, скорость ветра и даже лунный цикл.
4. Корабль MV Derrycunihy, который перевозил войска для «Дня Д», подорвался на мине, не успев высадить свои войска, и затонул, в результате чего погибло более 200 солдат и матросов. Это была самая крупная потеря в ходе высадки в Нормандии.
5. Джеймс Духан, Скотти из «Звездного пути», в «День Д» получил шесть пулевых ранений: четыре в ногу, одно в грудь и еще одно, в результате которого он лишился среднего пальца на правой руке, что скрывал большую часть своей актерской карьеры.
6. Шотландский солдат Билл Миллин ходил по пляжам Нормандии в «День Д», играя на волынке. Позже двое пленных немецких снайперов рассказали, почему в волынщика не стреляли. По их словам, они решили, что он был «dummkopf», безнадежным идиотом.
7. На протяжении нескольких месяцев до высадки в Нормандии газета Daily Telegraph публиковала кроссворды, содержащие слова «Малберри», «Оверлорд», «Омаха» и «Нептун» — кодовые имена, связанные с операцией. После тщательного расследования МИ-5 пришло к выводу, что это было совпадением.
8. Несмотря на заболевание сердца и артрит, из-за которых ему приходилось пользоваться тростью, Теодор Рузвельт-младший возглавил первую волну высадки на пляж Юта-Бич в «День Д» и стал единственным генералом, высадившимся в тот день вместе со своими солдатами.
9. Во время «Дня Д» союзники проложили подводные топливопроводы из Англии во Францию. Эти трубопроводы обеспечивали необходимое топливо для танков/самолетов/кораблей во время операции «Оверлорд».
10. Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр подготовил речь на случай провала вторжения в «День Д». В своем выступлении он собирался взять на себя полную ответственность за провал операции.
11. Во время вторжения союзных войск в Нормандию в «День Д» немецкое командование хотело послать бронетанковую дивизию, чтобы остановить их. Им пришлось дожидаться приказа Гитлера, поскольку тот в это время спал и не хотел, чтобы его беспокоили. Когда он проснулся, было уже поздно.
12. Среди тысяч мужчин на пляжах Нормандии в «День Д» была одна-единственная женщина. Военная корреспондентка Марта Геллхорн, действуя по собственной инициативе, спряталась в туалете госпитального судна. А еще она была третьей женой Эрнеста Хемингуэя.
13. Хуан Пужоль Гарсия был британским двойным агентом во время Второй мировой войны. Он сказал Гитлеру, что «День Д» произойдет в Дуврском проливе, за что был награжден немецким Железным крестом. На самом деле высадка прошла в Нормандии, что принесло ему орден Британской империи.
14. Во время подготовки к высадке в «День Д» не менее 749 американцев были убиты в ходе учений «Тигр» дружественным огнем и «волчьей стаей» из 6 немецких лодок E, которые в темноте наткнулись на корабли LST. «День Д» чуть не отменили, потому что 10 офицеров, знавших точные планы, пропали без вести.
15. Из 1213 военных кораблей, участвовавших в операции «День Д», только 200 были американскими и 892 британскими; из 4126 задействованных десантных кораблей 805 были американскими и 3261 британским.
16. Во время вторжения союзников в оккупированную нацистами Европу с 6 июня («День Д») по 21 августа 1944 года союзники высадили 2 052 299 человек на севере Франции. То есть, по 27 000 человек каждый день в течение первых 76 дней.
17. Британские пивоварни бесплатно раздавали пиво солдатам во время Второй мировой войны, но после «Дня Д» для него не нашлось места на кораблях, идущих через Ла-Манш. Механики и пилоты истребителя «Спитфайра» работали вместе, чтобы модифицировать пилоны для перевозки пивных бочонков и доставки пива войскам. Полет на большой высоте при этом охлаждал пиво.
18. Британский командир Теренс Отуэй хотел убедиться, что его люди не раскроют планы «Дня Д», и направил 30 симпатичных участниц Женских вспомогательных военно-воздущных сил в местные пабы с инструкциями сделать все возможное, чтобы добыть информацию, но никто из мужчин не повелся на уловку.
19. В «День Д» десантник Джон Стил застрял на два часа на шпиле церкви, зацепившись за него парашютом во время битвы за Сент-Мер-Эглиз. Его статуя до сих пор висит там.
20. При подготовке ко «Дню Д» союзники одурачили Германию, заставив ее думать, что они нападут на Дуврский пролив вместо Нормандии. Для этого они создали «армию призраков» с фальшивыми десантными кораблями, сделанными из раскрашенного холста, и надувными танками, которые они перемещали ночью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Песок пляжа Омаха-Бич на 4% состоит из микроскопических фрагментов железа, оставшихся после «Дня Д»"
Сходи по грибы в район Невского пятачка... там по берегу деревья не растут... а в лесу крупного железа как в пункте приема металлолома...