Высадка в Нормандии: 20 интересных фактов о «Дне Д»

11. Во время вторжения союзных войск в Нормандию в «День Д» немецкое командование хотело послать бронетанковую дивизию, чтобы остановить их. Им пришлось дожидаться приказа Гитлера, поскольку тот в это время спал и не хотел, чтобы его беспокоили. Когда он проснулся, было уже поздно.