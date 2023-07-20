Малоизвестные факты о Первой мировой войне

Про Первую мировую войну мы знаем несколько меньше, чем про Вторую мировую, но и в ней было множество великих и трагичных моментов. И не только на поле боя, но и в тылу.
Недавно Великобритания опубликовала фотографии, на которых запечатлен солдат Первой мировой войны. На одной из фотографий его лицо было уничтожено в мясо, а на другой - благодаря операции хирурга, лицо солдата снова обрело человеческий облик. Этот солдат по имени Вальтер Ио был матросом в ВМС Великобритании и получил серьёзные ожоги в ходе боевых действий.
Со временем, на фронтах Первой мировой войны, ожоговые раны от разрыва шрапнели стали превалировать над ранениями от пуль и штыков. Увидев множество пациентов с изуродованными лицами, лондонский хирург по имени Гарольд Жиллис решил предоставить им помощь. Он начал реконструировать лица, используя кожу с других частей тела.
Чтобы восстановить лицо Вальтера Ио, Жиллис использовал кожу с его плеч, груди и шеи. Всего более 2000 британских солдат вернули свои человеческие черты благодаря его работе. Это стало настоящим прорывом в медицине, и сам Жиллис был признан отцом пластической хирургии.
Однако на фронтах Первой мировой войны солдаты сталкивались с невероятными испытаниями. С самого начала войны, полевые госпитали и медицинские пункты русской армии оказались без германских препаратов для местной анестезии. К сожалению, Россия в то время не обладала развитой фармацевтической промышленностью, хотя её фармацевтические сырьевые материалы продолжали поставляться в Германию.
Запасы анестезии на медицинских складах быстро истощились, и хирургам приходилось проводить операции без обезболивания. 100 граммов спиртного, которые некоторым солдатам давали в качестве облегчения, были недостаточными, чтобы справиться с огненной болью при ампутации конечностей. Хотя в госпиталях использовались общие наркозы, такие как хлороформ, они не всегда были подходящими для всех операций и имели свои негативные побочные эффекты. Более того, они не обеспечивали достаточное обезболивание после операции.
Однако российские чиновники приняли необходимые меры. В мае 1915 года состоялось заседание при Департаменте земледелия Российской империи, на котором было принято решение о выращивании мака для производства наркотических препаратов для фронтовых госпиталей. Однако, реализация этого решения началась только в следующем году.
Кроме того, удивительный факт связан с самым молодым солдатом, участвовавшим в Первой мировой войне. Этим солдатом был двенадцатилетний британский подросток по имени Сидни Льюис. Хотя известно, что на войне было много несовершеннолетних, Льюис был особым случаем.
В августе 1915 года он был принят в Восточный Суррейский полк, и уже в следующем году он принял участие в одном из крупнейших сражений Первой мировой войны - битве на Сомме, которая продолжалась почти пять месяцев и унесла жизни свыше миллиона человек. Льюис прослужил до июня 1918 года, когда сражение при Белло Вуд стала завершающим этапом его службы в Первой мировой войне.
Причиной его возвращения на родину было предоставление матери его свидетельства о рождении, и он был отправлен домой. Вероятно, это было возможно благодаря его росту, так как он выглядел старше своего возраста, достигнув 180 см (5,91 фута).
И еще один удивительный факт связан с 7 июня 1917 года, когда в бельгийском городе Мессин произошел самый смертоносный неядерный взрыв в истории. Британское командование решило разрушить германские укрепления, и для этого в течение 15 месяцев более 20 тысяч британских солдат копали тоннели в направлении вражеских позиций. На глубине до 50 метров было установлено 25 камер, заполненных 542 тоннами взрывчатки. Хоть и не все заряды сработали одновременно, но остальных хватило, чтобы полностью уничтожить немецкие укрепления. В результате этой атаки погибли не менее 10 000 немецких военных, а более 7 тысяч попали в плен. 19 огромных воронок позже превратились в озёра.
Наконец, стоит упомянуть о роли китайцев в Первой мировой войне на стороне Антанты. Хотя Китай не присоединялся к войне, около 140 тысяч китайцев находилось в Европе. Хотя они не были прямыми участниками боевых действий, они были наняты французскими и британскими правительствами для различных задач, таких как строительство, разгрузка и ремонт. Некоторых китайцев отправляли на опасные задания, включая разминирование полей. Потери среди китайских трудящихся во время войны составили около 10 000 человек, большая часть из них умерла от болезней.
И вот ещё один любопытный факт. Французы создали поддельный город в 24 километрах от Парижа, чтобы обмануть немецких лётчиков и защитить свою столицу. В течение нескольких лет они строили поддельные копии известных памятников, таких как Эйфелева башня, Триумфальная арка, Парижская опера и промышленные районы. Немецкие лётчики могли быть обмануты, так как тогда у них не было радаров. Вот только фальшивый Париж был достроен, когда Первая мировая война уже закончилась.
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