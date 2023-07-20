Малоизвестные факты о Первой мировой войне

Кроме того, удивительный факт связан с самым молодым солдатом, участвовавшим в Первой мировой войне. Этим солдатом был двенадцатилетний британский подросток по имени Сидни Льюис. Хотя известно, что на войне было много несовершеннолетних, Льюис был особым случаем.

В августе 1915 года он был принят в Восточный Суррейский полк, и уже в следующем году он принял участие в одном из крупнейших сражений Первой мировой войны - битве на Сомме, которая продолжалась почти пять месяцев и унесла жизни свыше миллиона человек. Льюис прослужил до июня 1918 года, когда сражение при Белло Вуд стала завершающим этапом его службы в Первой мировой войне.

Причиной его возвращения на родину было предоставление матери его свидетельства о рождении, и он был отправлен домой. Вероятно, это было возможно благодаря его росту, так как он выглядел старше своего возраста, достигнув 180 см (5,91 фута).



