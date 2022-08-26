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Август. Остались последние деньки календарного лета

Август. Остались последние деньки календарного лета

Автор:
26 августа 2022 21:54
Метки: СССР   интересно   история   люди   фотографии   
207
33
Интересные фотографии: СССР в августе.
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Источник:

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Метки: СССР   интересно   история   люди   фотографии   
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sedoisever 7 часов назад
Эх... Здорово.
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