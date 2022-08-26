Август. Остались последние деньки календарного лета

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Интересные фотографии: СССР в августе.
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7.
Семейный архив Андрея Яночкина
Портрет девушки в яблоневом саду. Август 1972 года. Автор: Сергей Кочеров
Портрет девушки в яблоневом саду. Август 1972 года. Автор: Сергей Кочеров
19.
Архив Владимира Александровича Карлова
Ловля рыбы на реке Балыкты. 14 августа 1975 года. Автор: Владимир Фараджев.
Ловля рыбы на реке Балыкты. 14 августа 1975 года. Автор: Владимир Фараджев.
20.
Архив Владимира Александровича Карлова
Ольга Клименко в туристической группе в Закарпатье. 1-29 августа 1978 года. Автор: Владимир Карлов.
Ольга Клименко в туристической группе в Закарпатье. 1-29 августа 1978 года. Автор: Владимир Карлов.
26.
«Однажды в полдень на городском пляже "Топольники"». 8 августа 1982 года. Автор: Владимир Соколаев.
29.
Архив Владимира Александровича Карлова
Художник Владимир Карлов за работой на высокогорье Главного Кавказского хребта. 1-25 августа 1985 года. Автор: Сергей Елизаров.
Художник Владимир Карлов за работой на высокогорье Главного Кавказского хребта. 1-25 августа 1985 года. Автор: Сергей Елизаров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР интересно история люди фотографии
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