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40 забавных фотографий, предыстория которых канула в Лету

40 забавных фотографий, предыстория которых канула в Лету

Автор:
29 июня 2022 14:44
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные и абсурдные снимки   Что происходит   Юмор   без контекста   забавные моменты   забавные фотки   как это вышло   нелепые фото   что за ерунда   что случилось   
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Эта фотоподборка — именно тот случай, когда снимки оставляют больше вопросов, чем ответов. Такое случается сплошь и рядом, когда люди публикуют фотографии в интернете без пояснений. В итоге имеем полный абсурд и нелепицу. Почему мужик едет в ванне? Почему намыленный?! Что лошадь забыла в подъезде? И так далее...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные и абсурдные снимки   Что происходит   Юмор   без контекста   забавные моменты   забавные фотки   как это вышло   нелепые фото   что за ерунда   что случилось   
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2  комментария
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BuG Час назад
Бородатый - Майкл с научно-популярного канала Висус. Так что вся фотка просто прикол.
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57
Maksim Полчаса назад
Отломали у баяна клавиши...
В гугле есть поиск по картинке - там и найдутся описания на большинство картинок. Многие описания будут вести сюда на фишки.
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