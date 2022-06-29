40 забавных фотографий, предыстория которых канула в Лету

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Эта фотоподборка — именно тот случай, когда снимки оставляют больше вопросов, чем ответов. Такое случается сплошь и рядом, когда люди публикуют фотографии в интернете без пояснений. В итоге имеем полный абсурд и нелепицу. Почему мужик едет в ванне? Почему намыленный?! Что лошадь забыла в подъезде? И так далее...
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14. "Птицы не настоящие"! Это дроны, которые правительство США использует для слежки за простыми американцами!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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