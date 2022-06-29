40 забавных фотографий, предыстория которых канула в Лету

«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль

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Ничего не понятно, но очень интересно: фото, которые вызывают много вопросов

Такое не каждый день увидишь!