45 диких фотографий, которым не нужен контекст

Организаторы фотоконкурсов не просто так требуют, чтобы участники добавляли описания к своим работам. Порой, если взглянуть на снимок, не зная контекста, появляется больше вопросов, чем ответов. Онлайн-сообщество «Изображения, которые стоит увидеть» позволяет заглянуть практически во все уголки земли, и, как ни странно, отсутствие хоть какой-либо информации делает эти фото еще лучше.
11. "Туалет там, но! Никаких котов дальше этой двери! Они не должны выбраться! Держать закрытой!"
22. "Пока я не побрился, я думал, что у меня волнистые волосы. Оказалось, что у меня прямые волосы и очень волнистая голова"
Источник фото: @weirdimagesworthseeing в Instagram* (компания-владелец Meta* признана экстремистской в РФ).
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Чудовищный вкус, отличное исполнение: 25 странных, нелепых и уродливых вещиц
- 15 прикольных кадров, которыми поделились в сети
- 20+ отборных шедевров, созданных в битвах фотошоперов
- Торжество безвкусицы: 30 примеров странного и откровенно безумного декора
- Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца