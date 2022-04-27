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45 диких фотографий, которым не нужен контекст

45 диких фотографий, которым не нужен контекст

Автор:
27 апреля 2022 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   без контекста   безумие   дикость   смешные фото   странные фото   
1286
46

Организаторы фотоконкурсов не просто так требуют, чтобы участники добавляли описания к своим работам. Порой, если взглянуть на снимок, не зная контекста, появляется больше вопросов, чем ответов. Онлайн-сообщество «Изображения, которые стоит увидеть» позволяет заглянуть практически во все уголки земли, и, как ни странно, отсутствие хоть какой-либо информации делает эти фото еще лучше.

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Источник фото: @weirdimagesworthseeing в Instagram* (компания-владелец Meta* признана экстремистской в РФ).


* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   без контекста   безумие   дикость   смешные фото   странные фото   
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2  комментария
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75
Johnny Espoleto 4 минуты назад
12 фото. Ну а что делать, если в прейскуранте цен бесплатно только клизма.
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530k
АРОН 13 минут назад
Ну сильно БОЯННО!
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