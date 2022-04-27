45 диких фотографий, которым не нужен контекст

Организаторы фотоконкурсов не просто так требуют, чтобы участники добавляли описания к своим работам. Порой, если взглянуть на снимок, не зная контекста, появляется больше вопросов, чем ответов. Онлайн-сообщество «Изображения, которые стоит увидеть» позволяет заглянуть практически во все уголки земли, и, как ни странно, отсутствие хоть какой-либо информации делает эти фото еще лучше.