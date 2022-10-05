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30 странных и забавных фотографий, которые повышают градус абсурда

30 странных и забавных фотографий, которые повышают градус абсурда

Автор:
05 октября 2022 17:46
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные и абсурдные снимки   Юмор   забавные моменты   забавные фотки   нелепые фото   посмеяться   смешные фотки   смешные фотографии   
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В Интернете найдётся место любому виду контента, даже самому нелепому. Например, есть такой отдельный жанр — "проклятые изображения" (cursed images). Так называют картинки, в которых есть что-то не совсем правильное, но в то же время жутко притягательное. Другими словами, смотреть там особенно не на что, но оторвать взгляд невозможно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные и абсурдные снимки   Юмор   забавные моменты   забавные фотки   нелепые фото   посмеяться   смешные фотки   смешные фотографии   
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5  комментариев
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2k
SHAGREEN 12 минут назад
Идеальная иллюстрация всей сути американской политики.
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19k
Alf Час назад
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5k
Copycat 2 часа назад
где фото, а где фотоШоп)
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858
Arti 2 часа назад
Понравилась , хорошая подборка .
Лайков никогда не ставлю, но в этот раз тоже не стану этого делать
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