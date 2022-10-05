30 странных и забавных фотографий, которые повышают градус абсурда

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В Интернете найдётся место любому виду контента, даже самому нелепому. Например, есть такой отдельный жанр — "проклятые изображения" (cursed images). Так называют картинки, в которых есть что-то не совсем правильное, но в то же время жутко притягательное. Другими словами, смотреть там особенно не на что, но оторвать взгляд невозможно!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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