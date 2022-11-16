30 снимков, передающих безумную атмосферу ночных клубов

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Если вы бывали в ночных клубах, то знаете, какой там может твориться хаос. Завсегдатаи танцполов живут ради громкой музыки, сумасшедших телодвижений и океана коктейлей! Музыка задает ритм ночи, и правила внешнего мира уходят куда-то очень далеко. Результатом часто становится куча фотографий людей, которые отрываются так, будто завтра никогда не наступит.
1. "1988 год: моему отцу отказали во входе в клуб в Мексике, потому что он был в шортах, поэтому моя мама отдала ему свои штаны"
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2. "Я бармен в клубе. Прошлой ночью этот парень пришел ко мне в бар в костюме банана и очень меня порадовал"
6. Этот парень был так пьян, что пытался шазамить на "тихой" дискотеке, где все в наушниках
10. "Я увидел этого парня в нашем местном клубе на этих выходных... Да, это была математика"
15. "У вас найдется минутка, чтобы поговорить об Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Забавные фотографии Юмор в клубе девушки отрываются забавные фотки ночная жизнь ночной клуб танцпол тусовщики
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