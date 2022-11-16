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30 снимков, передающих безумную атмосферу ночных клубов

30 снимков, передающих безумную атмосферу ночных клубов

Автор:
16 ноября 2022 17:41
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фотографии   Юмор   в клубе   девушки отрываются   забавные фотки   ночная жизнь   ночной клуб   танцпол   тусовщики   
2570
31
Если вы бывали в ночных клубах, то знаете, какой там может твориться хаос. Завсегдатаи танцполов живут ради громкой музыки, сумасшедших телодвижений и океана коктейлей! Музыка задает ритм ночи, и правила внешнего мира уходят куда-то очень далеко. Результатом часто становится куча фотографий людей, которые отрываются так, будто завтра никогда не наступит.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   Юмор   в клубе   девушки отрываются   забавные фотки   ночная жизнь   ночной клуб   танцпол   тусовщики   
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4  комментария
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589
cfhfwby Час назад
Это не у нас, у нас все цивильнее: просто стрельнут в голов из травмата или побоксируют с твоей головой, а потом еще ею же поиграют в футбол. Ну и, конечно, кого нибудь трахнут в туалете, а потом выложат в инете, чтобы получить 8 лет отдыха за полярным кругом.
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871
max20 Час назад
всё по классике
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16k
Delhana Час назад
Сколько силы и энергии, как бы они могли прекрасно копать канал, укладывать шпалы, рубить руду или уголь под землей. Как бы искренне могли радоваться случайно попавшейся не до конца сгнившей картошине целых два раза вдень.
Как же несовершенен мир...
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