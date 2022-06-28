Как долго можно жевать жевательную резинку

Специалисты утверждают, что лучше всего жвачку использовать в течение первых 10 минут после еды. Тогда она действительно помогает удалить остатки пищи из зубов и улучшить запах изо рта. Если делать это дольше, то можно заработать один из минусов, которые мы перечислили выше. А длительное жевание вообще имеет обратный эффект: бактерии могут начать размножаться на жвачке и во рту.





Все полезно в меру!





А вы не злоупотребляете жвачкой?