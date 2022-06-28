Как долго можно жевать жевательную резинку

Жвачку рекламируют как работающее средство, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта и удалить остатки пищи, застрявшие между зубов. Но так ли она на самом деле полезна и сколько времени ее можно жевать?
- помогает устранить нервозность и снять напряжение;
- подавляет чувство голода;
- во время жевания вырабатывается большое количество слюны, которая уравновешивает кислотность в пищеводе;
- устраняет на время сухости во рту;
- в процессе жевания усиливается приток крови к мозгу, что улучшает память;
- жевание помогает оставаться бодрым, когда есть ощущение сонливости;
- борется с тошнотой во время укачивания.
И, конечно же, есть у нее и минусы
- при длительном жевании истончаются челюстные мышцы, что чревато развитием дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), при этом появляются даже боли в ушах;
- в процессе жевания мы заглатываем лишний воздух, что может привести к синдрому раздраженного кишечника и вздутию;
- искусственные подсластители в жевательной резинке могут вызвать диарею и содержат сахар;
Сколько времени можно жевать
Специалисты утверждают, что лучше всего жвачку использовать в течение первых 10 минут после еды. Тогда она действительно помогает удалить остатки пищи из зубов и улучшить запах изо рта. Если делать это дольше, то можно заработать один из минусов, которые мы перечислили выше. А длительное жевание вообще имеет обратный эффект: бактерии могут начать размножаться на жвачке и во рту.
Все полезно в меру!
А вы не злоупотребляете жвачкой?
Источник:
АНТИФИШКИ
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