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Как долго можно жевать жевательную резинку

Как долго можно жевать жевательную резинку

Автор:
28 июня 2022 17:12
Метки: Жевательная резинка   жвачка   полезно   польза и вред   стоматология   факты   фото   
1110
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Жвачку рекламируют как работающее средство, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта и удалить остатки пищи, застрявшие между зубов. Но так ли она на самом деле полезна и сколько времени ее можно жевать?

Начнем с плюсов жевательной резинки

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  • помогает устранить нервозность и снять напряжение;
  • подавляет чувство голода;
  • во время жевания вырабатывается большое количество слюны, которая уравновешивает кислотность в пищеводе;
  • устраняет на время сухости во рту;
  • в процессе жевания усиливается приток крови к мозгу, что улучшает память;
  • жевание помогает оставаться бодрым, когда есть ощущение сонливости;
  • борется с тошнотой во время укачивания.

И, конечно же, есть у нее и минусы

  • при длительном жевании истончаются челюстные мышцы, что чревато развитием дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), при этом появляются даже боли в ушах;
  • в процессе жевания мы заглатываем лишний воздух, что может привести к синдрому раздраженного кишечника и вздутию;
  • искусственные подсластители в жевательной резинке могут вызвать диарею и содержат сахар;

Сколько времени можно жевать

Специалисты утверждают, что лучше всего жвачку использовать в течение первых 10 минут после еды. Тогда она действительно помогает удалить остатки пищи из зубов и улучшить запах изо рта. Если делать это дольше, то можно заработать один из минусов, которые мы перечислили выше. А длительное жевание вообще имеет обратный эффект: бактерии могут начать размножаться на жвачке и во рту.


Все полезно в меру!


А вы не злоупотребляете жвачкой?

Источник:

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Метки: Жевательная резинка   жвачка   полезно   польза и вред   стоматология   факты   фото   
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5  комментариев
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2k
Трям Час назад
Гудрон вкуснее!
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2k
kca-opa 22 минуты назад
Скажите, а как долго можно жевать смолу ёлок или сосен, гудрон, да, даже, ппц, ПВХ или свинец? жевал на раз, мальчик, 49 лет, хронических болезней нет, три года назад проверили вообще на всё, нормально, даже лучше возрастного, жувачку попробовал в малом детстве, у матери подруга была из ГДР, там оно уже было, и меня радовала, но, честно говоря, что гудрон, что риглез, разницы было ноль, нажрался зелёных яблок, какая разница?
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10k
Zемляк Час назад
, () , . ))
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Спелая кукурузинка

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