"Сырные" сигареты и специальная жвачка: советские методы борьбы с курением

Многие практиковали "волевые" способы - сразу или же постепенно снижая количество потребления сигарет и заменяя их карамельками/леденцами, семечками, орешками - как отвлекающим фактором. Этот способ работал только с теми, у кого, действительно, была тренированная сила воли.

Были и более экзотические методы, причем, одному из них в 1982 году журнал "Наука и Жизнь" отвел целую страницу. Кандидат медицинских наук делился своим открытием: если организму время от времени требуется ощущение горечи, которое дает никотин, нужно найти альтернативный заменитель.

Перебрав множество продуктов, автор статьи остановился на... голландском сыре. Впрочем, некоторые другие сорта, за исключением плавленых, тоже работали не менее эффективно. Человек нарезал сыр тонкими полосками, подсушивал их и укладывал в сигаретную пачку. Как только возникало желание закурить, он доставал свою "сырную сигарету", клал ее на язык и долго перекатывал во рту - примерно столько же времени, сколько было нужно на выкуривание одной сигареты.