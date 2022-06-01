"Сырные" сигареты и специальная жвачка: советские методы борьбы с курением

Как таковых, серьезных мер для борьбы с курением в советское время не предпринималось. Долгое время эта привычка вообще не считалась настолько вредной, чтобы оказывать существенное влияние на здоровье человека.
Достаточно, например, вспомнить кадры из фильмов 60-70-х гг., где герои, независимо от возраста и пола, не расстаются с сигаретами.
Вся пропаганда вреда курения, как правило, сводилась к периодическим публикациям в специализированной прессе - вроде журнала "Здоровье" и наглядной агитации в виде плакатов, календариков и прочей печатной продукции.
В 1980 году вышло правительственное постановление о мерах по усилению борьбы с курением, но и эти меры больше сводились не к отказу от привычки, а к ее профилактике, побуждая человека заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Одновременно с этим в постановлении говорилось о необходимости улучшить качество табака и увеличить выпуск сигарет с фильтром, отказавшись от безфильтровой продукции.
Что при таком подходе оставалось делать тем, кто хотел по-настоящему бросить курить? Существовали "народные" малоэффективные методы вроде вымачивания сигарет в молоке и последующем их высушивании - мол, после этого курево становится настолько отвратительным на вкус, что поневоле придется бросить это занятие. Но метод этот относился больше к разряду мифов, чем по-настоящему используемых на практике.
Многие практиковали "волевые" способы - сразу или же постепенно снижая количество потребления сигарет и заменяя их карамельками/леденцами, семечками, орешками - как отвлекающим фактором. Этот способ работал только с теми, у кого, действительно, была тренированная сила воли.
Были и более экзотические методы, причем, одному из них в 1982 году журнал "Наука и Жизнь" отвел целую страницу. Кандидат медицинских наук делился своим открытием: если организму время от времени требуется ощущение горечи, которое дает никотин, нужно найти альтернативный заменитель.
Перебрав множество продуктов, автор статьи остановился на... голландском сыре. Впрочем, некоторые другие сорта, за исключением плавленых, тоже работали не менее эффективно. Человек нарезал сыр тонкими полосками, подсушивал их и укладывал в сигаретную пачку. Как только возникало желание закурить, он доставал свою "сырную сигарету", клал ее на язык и долго перекатывал во рту - примерно столько же времени, сколько было нужно на выкуривание одной сигареты.
Почему автору сыр напоминал по вкусу табак - остается загадкой. Видимо, это какие-то индивидуальные ассоциации, но той легкой горчинки, которую обеспечивает этот продукт, хватало, чтобы организм успокаивался и переставал требовать очередную порцию никотина.
Примерно через неделю-полторы желание курить становилось настолько слабым, что справляться с ним можно было и без сыра. единственное что - автор предупреждал, что не стоит с самого начала настраивать себя скептически "у меня ничего не получится", "этот способ мне не подойдет", а сразу же менять эти установки на противоположные - тогда необычный способ бросить курить окажется эффективным.
Но был и другой способ избавления от вредной привычки: производственное объединение "Армянский табак" в 80-е годы наладило выпуск специальной жевательной резинки "Гамибазин", облегчающей отказ от курения. Правда, принимать эту жвачку стоило лишь по рекомендации специалиста, и побочные действия были не из приятных, но находились и те, кому это средство помогало довольно эффективно.
А вообще, было бы интересно взглянуть на статистику отказов от курения как с помощью сыра, так и жвачки. Вы не знаете таких людей, которым удалось это сделать описанными способами? ))
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Исторические фото, на которые стоит взглянуть
- Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?
- Зачем советских детей водили «на веревочке»
- Детские и молодежные часы времен СССР
- Зачем в СССР консервировали воду?