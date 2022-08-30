10 легендарных жевательных резинок 90-х

Особенностью "Дональда" были вкладыши с комиксами про знаменитого диснеевского утенка

Эта жвачка попала на рынок СССР уже в середине 80-х. По легенде, чаще всего она распространялась нелегально через цыган, которые продавали Donald детворе за рубль – огромные по тем временам деньги. Особенностью "Дональда" были вкладыши с комиксами про знаменитого диснеевского утенка (в то время в Союзе почти неизвестного).

Именно вкладыши от этой жвачки ценились больше всего среди детей. Обязаны же советские дети столь важной частицей своего детства голландской компании Maple Leaf, которая договорилась в 60-е годы с Disney об использовании логотипа и героев мультфильмов для вкладышей жевательной резинки, выпускавшейся вплоть до конца 80-х.

Последние "Дональды" произведены в 1989 году в декабре и продавались в Союзе вплоть до истечения срока годности — 1992-1993 года. В 90-е компания перешла на выпуск модных в то время жвачек-драже.