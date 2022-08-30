10 легендарных жевательных резинок 90-х

Удивительно, но факт: люди готовы платить огромные деньги за то, чтобы вновь ощутить "тот самый" вкус и аромат жевательных резинок, продававшихся в 90-е годы. Еще бы, ведь каждому человеку кажется, что в детстве все было вкуснее.
К тому же, отсутствие карманных денег тогда делало запретный плод еще более сладким. Мы вспомнили 10 жевательных резинок, которые входят в культурный код каждого, кто вырос в 90-е годы.
1. Donald
Особенностью "Дональда" были вкладыши с комиксами про знаменитого диснеевского утенка
Эта жвачка попала на рынок СССР уже в середине 80-х. По легенде, чаще всего она распространялась нелегально через цыган, которые продавали Donald детворе за рубль – огромные по тем временам деньги. Особенностью "Дональда" были вкладыши с комиксами про знаменитого диснеевского утенка (в то время в Союзе почти неизвестного).
Именно вкладыши от этой жвачки ценились больше всего среди детей. Обязаны же советские дети столь важной частицей своего детства голландской компании Maple Leaf, которая договорилась в 60-е годы с Disney об использовании логотипа и героев мультфильмов для вкладышей жевательной резинки, выпускавшейся вплоть до конца 80-х.
Последние "Дональды" произведены в 1989 году в декабре и продавались в Союзе вплоть до истечения срока годности — 1992-1993 года. В 90-е компания перешла на выпуск модных в то время жвачек-драже.
Последние "Дональды" произведены в 1989 году
К середине 1990-х Maple Leaf, переживая кризис, попыталась перевыпустить "Дональда" с другими вкладышами и обертками. Но успеха это не принесло. Тем не менее сами жвачки выпускались до середины 90-х в Китае, Турции и Польше на легальной и нелегальной основе. К концу 90-х компания Maple Leaf прекратила свое существование.
2. Donald Duck
Donald Duck ценился среди подростков куда меньше, чем "Дональд" от Maple Leaf
Donald Duck ценился среди подростков куда меньше, чем "Дональд" от Maple Leaf. Младшее же поколение, скорее всего, помнит лишь "Дональда Дака" от Candy Team (Дания), которого в просторечии называли "маленькой головой".
Вместо вкладышей у этой жвачки были "переводилки" – детские переводные татуировки. "Дональд Дак" появилась на рынке в середине 1980-х и выпускалась 10 лет.
Вместо вкладышей у этой жвачки были "переводилки" – детские переводные татуировки
Было выпущено много серий этой жвачки, пытались выйти и на зарубежные рынки. Например, в Бразилии жвачка вышла с названием Pato Donald.
3. Turbo
Вкладыши Turbo с фотографиями автомобилей или мотоциклов до сих пор являются объектами маниакального коллекционирования
Одну из самых популярных жевательных резинок в 90-е годы в России производила турецкая компания Kent Gida. Выпуск Turbo начался еще в середине 80-х. Первые серии были со вкусом персика, позднее появились и другие фруктовые отдушки. Вкладыши Turbo с фотографиями автомобилей или мотоциклов до сих пор являются объектами маниакального коллекционирования.
Самая первая серия вкладышей "Турбо" является одной из самых дорогих — стоимость вкладыша может доходить до $250 в зависимости от состояния и номера экземпляра.
С середины 90-х жевательная резинка Turbo стала производиться в трех вариантах – Turbo Super, Turbo Classic и Turbo Sport, различающихся типами автомобилей на вкладышах (современные, ретро и спортивные). Примечательно, что в названии модели транспортного средства очень часто встречались фактические ошибки. Всего было выпущено 1620 вкладышей Turbo в 11 сериях. Производство оригинальной жвачки от Kent прекратилось в 2007 году.
С середины 90-х жевательная резинка Turbo стала производиться в трех вариантах – Turbo Super, Turbo Classic и Turbo Sport
Самая 1 серия Turbo Kent была выпущена в 1986 году. На территории СССР эта жвачка не была распространена, основные продажи были на территории Болгарии и Чехии. 1 серия с номерами 1-50 является одним из самых дорогих направлений в собирательстве вкладышей. В зависимости от номера, состояния вкладыша, стоимость экземпляра может достигать 200$
4. Bombibom
Многие запомнили первый выпуск, который попал на рынки СССР в 1991 году
Еще одна турецкая жвачка производства компании Baycan Gida, которая выпускалась лишь в 90-е годы. В народе многие ее называли попросту "бомба". Чаще всего можно было наткнуться на Bombibom co вкусом шоколада, дыни, яблока или мяты. Квадратные вкладыши Bombibom так же, как и вкладыши Turbo, были с фотографиями различных марок автомобилей.
Многие запомнили первый выпуск, который попал на рынки СССР в 1991 году. Он имел дынный вкус, и хорошо надувался.
5. Tipitip
"Типи Тип" начал выпускаться в Турции в середине 70-х
Многие до сих пор помнят и любят этого человечка с длинным носом, чудаковатым галстуком-бабочкой и большими очками. Вкладыши с комиксами про его похождения ценились среди детей довольно высоко (правда, к сожалению, лишь немногие знали турецкий язык). В СССР жвачка попала в середине 80-х годов и выпускалась вплоть до конца 90-х.
6. Bazooka
Bazooka — одна из первых жевательных резинок, появившихся в Америке.
Bazooka — одна из первых жевательных резинок, появившихся в Америке. Жвачки этого бренда возникли в продаже сразу после Второй Мировой войны, и стали очень популярными.
Bazooka официально никогда не поставлялась в Россию, так что чаще всего любителям сладкого ее привозили зажиточные друзья из США. В каждой жвачке был вкладыш с комиксом о герое Bazooka Joe.
Стоит заметить, что эта жвачка сейчас выпускается во всевозможных вариациях почти по всему миру.
7. Cola
Жевательная резинка Cola со вкусом колы от датского производителя Dand
Жевательная резинка Cola со вкусом колы от датского производителя Dandy была достаточно редкой еще в те времена. Многие коллекционеры охотятся за ней. Существовало два варианта обёртки - с крышечкой и без неё.
8. Final
Поклонникам футбола во всех смыслах пришлась по вкусу жвачка Final
Поклонникам футбола во всех смыслах пришлась по вкусу жвачка Final, на вкладышах которой были фотографии популярных в то время футболистов. Производила Final турецкая компания Ulker с середины 80-х на протяжении 10 лет.
9. Boomer
Диапазон вкусов у "Бумера" был довольно большой – от клубники до кока-колы
Кто не помнит этого супергероя из Испании — c пластичными резиновыми конечностями, способного дотянуться ими до падающих в пропасть детей и других интересных вещей?
Именно из этой жевательной резинки удавались самые большие пузыри.
Диапазон вкусов у "Бумера" был довольно большой – от клубники до кока-колы. А на вопрос, связано ли название этой жвачки с народным именованием определенной марки автомобиля, пусть отвечают специалисты-филологи.
Сегодня жевательная резинка Boomer тоже выпускается в некоторых странах. Возможно, она однажды вернётся на рынки нашей страны, переполненные различными Орбитами и Диролами.
10. Отечественная жвачка
Изначально в СССР жвачка была под запретом, считаясь непременным атрибутом буржуазного образа жизни. К тому же, существовал миф, что жвачка опасна для здоровья. Но за пару лет до Олимпиады-80, руководство страны, видимо, все-таки решило, что иностранные болельщики и спортсмены могут придти к выводу, что в отсталом Советском Союзе попросту не умеют делать этот популярный на Западе продукт.
Так в СССР стала выпускаться жвачка с логотипом Олимпиады. К 1983 году выпуск жвачки освоили практически все крупные города СССР. Сейчас известно не меньше 250 разных обёрток от советской жвачки!
Самой же популярной отечественной жевательной резинкой в 90-е годы была продукция, выпускаемая Московской фабрикой "Рот-Фронт".
Хоть советские жвачки и не выделялась особым вкусом и качеством резиновой gum-базы, именно начало производства этого пищевого продукта в СССР сделало популярным коллекционирование "фантиков" среди школьников и других ценителей.
Сейчас встретить нетронутую, нераспакованную жвачку достаточно трудно, и стоимость таких экземпляров может доходить до 10000 руб. и выше среди коллекционеров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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