В Белгороде мужики четыре дня просидели на диване, чтобы получить главный приз

Руководство мебельного магазина объявило конкурс сидельцев на диване. Кто поднимет с него пятую точку последним - получит его в подарок. Стоимость приза - почти 100 тысяч рублей.

Ради такого дела собралась группа любителей халявы и устроила сидячий баттл. Организаторы планировали провести его за один день, но продлился он четыре дня. В итоге осталось 2 самых стойких, которые буквально прилипли к дивану и не хотели друг другу уступать. Все это время они не поднимались и не выходили в сортир. Возможно, вместо него участники украдкой использовали этот самый диван.

В конечном счёте нервы у организаторов не выдержали - вышел руководитель мебельного магазина и объявил, что оба-два станут победителями и получат по дивану.