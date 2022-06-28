В Белгороде мужики четыре дня просидели на диване, чтобы получить главный приз

Кто бы мог подумать - им оказался… диван! Ради него все это время они не вставали и не выходили в туалет.
Руководство мебельного магазина объявило конкурс сидельцев на диване. Кто поднимет с него пятую точку последним - получит его в подарок. Стоимость приза - почти 100 тысяч рублей.
Ради такого дела собралась группа любителей халявы и устроила сидячий баттл. Организаторы планировали провести его за один день, но продлился он четыре дня. В итоге осталось 2 самых стойких, которые буквально прилипли к дивану и не хотели друг другу уступать. Все это время они не поднимались и не выходили в сортир. Возможно, вместо него участники украдкой использовали этот самый диван.
В конечном счёте нервы у организаторов не выдержали - вышел руководитель мебельного магазина и объявил, что оба-два станут победителями и получат по дивану.
Источник:
Только так и смог избавиться от отчаянных сидельцев. Один из них так затёк от конкурса, что его пришлось буквально стаскивать с вожделенного приза.
Источник:
Всех победили…
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Чудаки с Авито: когда хочется много денег ничего не делая
- Подросток заказал в интернете дешевый iPhone, а тот оказался столиком в виде смартфона
- Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации
- Щедрость зашкаливает: всё о халяве
- "Шмаргада" или "Подкаирово"?: в соцсетях придумывают новое название столицы Египта
А вообще владелец магазина все таки жмот. Нет чтобы участникам бесплатно пиво предложить, тогда и глядишь, конкурс быстрее бы и закончился...
Такие типы подобрались серьезные, что если б он не подогнал второй диван, они бы жили около магазина до первых заморозков))
2. Лепишь ценник в 100 тысяч.
3. Устраиваешь конкурс и обеспечиваешь себе нехилую рекламу.
4. Двум полуинвалидам выдаёшь по дивану с ценником в 100 тысяч, и реальной стоимостью 12 тысяч.
5. Профит. =)))