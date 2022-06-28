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В Белгороде мужики четыре дня просидели на диване, чтобы получить главный приз

В Белгороде мужики четыре дня просидели на диване, чтобы получить главный приз

Автор:
28 июня 2022 15:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   белгород   диван   конкурс   мебель   мужики   участники   халява   
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Кто бы мог подумать - им оказался… диван! Ради него все это время они не вставали и не выходили в туалет.

Руководство мебельного магазина объявило конкурс сидельцев на диване. Кто поднимет с него пятую точку последним - получит его в подарок. Стоимость приза - почти 100 тысяч рублей.

Ради такого дела собралась группа любителей халявы и устроила сидячий баттл. Организаторы планировали провести его за один день, но продлился он четыре дня. В итоге осталось 2 самых стойких, которые буквально прилипли к дивану и не хотели друг другу уступать. Все это время они не поднимались и не выходили в сортир. Возможно, вместо него участники украдкой использовали этот самый диван.

В конечном счёте нервы у организаторов не выдержали - вышел руководитель мебельного магазина и объявил, что оба-два станут победителями и получат по дивану.

Только так и смог избавиться от отчаянных сидельцев. Один из них так затёк от конкурса, что его пришлось буквально стаскивать с вожделенного приза.

Всех победили…

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   белгород   диван   конкурс   мебель   мужики   участники   халява   
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22  комментария
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14k
Александр 59 минут назад
За что там 100к платить?Деревянная рама, набитая поролоном и пружинами, обтянутая тканью
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31k
ACU900 6 минут назад
"Возможно, вместо него участники украдкой использовали этот самый диван". Кто-то получит новый диван, а кто-то обоссаный.
А вообще владелец магазина все таки жмот. Нет чтобы участникам бесплатно пиво предложить, тогда и глядишь, конкурс быстрее бы и закончился...
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8k
alex9845 13 минут назад
Как можно не ссать 4 дня? Им бы обоим на проверку здоровья.
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0
Anton Lugin 14 минут назад
4 дня без туалета не бывает.
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22
Vladimirs Orlovskis Anton Lugin 9 минут назад
Памперсы использовали для взрослых.
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168
Henker 17 минут назад
Присвоить обоим звание: Генералисимус диванных воск.
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61
Сигизмунд Лазаревич 23 минуты назад
что бы этот жирный и не ел 4 дня? Не верю...
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9k
Hunson Abadeer 23 минуты назад
халявщики
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2k
Dema Полчаса назад
Тунеядцы.
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2k
Трям Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
harlamov Полчаса назад
Хозяину магазина надо было зимой конкурс проводить.
Такие типы подобрались серьезные, что если б он не подогнал второй диван, они бы жили около магазина до первых заморозков))
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70k
Viktor 42 минуты назад
Я бы, с моей ленью, заткнул бы за пояс обоих!
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56
eutace 45 минут назад
зачем же так было демонстрировать свою неплатежеспособность и нищебродство?
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18k
DeniZZka 46 минут назад
1. Берёшь диван за 12 тысяч.
2. Лепишь ценник в 100 тысяч.
3. Устраиваешь конкурс и обеспечиваешь себе нехилую рекламу.
4. Двум полуинвалидам выдаёшь по дивану с ценником в 100 тысяч, и реальной стоимостью 12 тысяч.
5. Профит. =)))
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9k
a_komolow 53 минуты назад
На халяву уксус сладок и хлорка творогом идёт!
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August

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