Когда очень хочешь диван: вот уже 62 часа в Белгороде мужики сидят на диване, в надежде получить его бесплатно

В Белгороде местный мебельный магазин объявил необычную акцию — последний, кто встанет с дивана, получит его бесплатно. Желающих заполучить диван нахаляву оказалось немало!
Мебельный магазин "Мебельный город" устроил необычную акцию. Согласно условиям, тот кто сядет на диван 24 июня в 17:00 и встанет последний, тот и получил этот диван бесплатно.
Источник:
Начало акции заснял местный телеканал. Через 62 часа на диване оказались самые стойкие, младшему 13 лет. У жителей Белгорода и у других россиян возникают резонные вопросы: как быть с естественными нуждами?
Так или иначе, но победитель получит диван, который протирали все, кому не лень. Кроме того, диван стоит на улице. Дождь - и всё зря!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Фею в киноадаптации "Пиноккио" от Disney сыграет чернокожая безволосая актриса Синтия Эриво
- На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми
- Белорусская компания подала заявки на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс» и Rusdonald’s
- Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение
- Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка