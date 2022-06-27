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Когда очень хочешь диван: вот уже 62 часа в Белгороде мужики сидят на диване, в надежде получить его бесплатно

Когда очень хочешь диван: вот уже 62 часа в Белгороде мужики сидят на диване, в надежде получить его бесплатно

Автор:
27 июня 2022 07:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   белгород   диван   интересное   мебель   прикол   фото   халява   
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В Белгороде местный мебельный магазин объявил необычную акцию — последний, кто встанет с дивана, получит его бесплатно. Желающих заполучить диван нахаляву оказалось немало!

Мебельный магазин "Мебельный город" устроил необычную акцию. Согласно условиям, тот кто сядет на диван 24 июня в 17:00 и встанет последний, тот и получил этот диван бесплатно.

Начало акции заснял местный телеканал. Через 62 часа на диване оказались самые стойкие, младшему 13 лет. У жителей Белгорода и у других россиян возникают резонные вопросы: как быть с естественными нуждами?

Так или иначе, но победитель получит диван, который протирали все, кому не лень. Кроме того, диван стоит на улице. Дождь - и всё зря!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   белгород   диван   интересное   мебель   прикол   фото   халява   
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6  комментариев
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37k
Рекламщик Полчаса назад
Победитель получает обоссанный и обосраный диван
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31k
Fat Lynx 18 минут назад
И на пописать не отходят?
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1k
pinbalist 48 минут назад
Идиотская жажда халявы
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21
Андрей Л Час назад
Дичь какая
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