Обычно, когда люксовый товар продается по подозрительно низкой цене, мы сразу чувствуем подвох и наводим справки. Но иногда жажда халявы берет свое, и мы нажимаем кнопку «купить» быстрее, чем срабатывает здравый смысл — лишь бы только не упустить выгодное предложение. Именно это и произошло с юным фанатом техники Apple из Таиланда, который хотел заполучить столь желаемую игрушку как можно дешевле. Правда, он заподозрил неладное, только когда ему привезли коробку практически с него ростом…