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Подросток заказал в интернете дешевый iPhone, а тот оказался столиком в виде смартфона

Подросток заказал в интернете дешевый iPhone, а тот оказался столиком в виде смартфона (7 фото)

Автор:
29 марта 2021 14:22
Сообщество : Юмор
Метки: apple   iphone   Юмор   покупки в интернете   халява   
373
7

Подросток из Таиланда стал звездой сети, когда рассказал о своей необычной покупке: он заказал в интернете дешевый iPhone, но заподозрил неладное, только когда ему привезли огромную коробку.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: apple   iphone   Юмор   покупки в интернете   халява   
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8  комментариев
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3k
au3 44 минуты назад
Чую рекламу
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2k
Outcast 6 минут назад
Он хотел купить мусор и купил мусор. В чём проблема то.
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11k
Элитный тигр 11 минут назад
Правильно, а д.о.л.б.а.е.б.а.м зачем инструкции и описания читать? Самое странное, что идиот стал звездой сети, хотя это сейчас тренд такой. Фрики, шлюхи, [мат] и прочая шваль становятся звездами.
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4k
alfii Полчаса назад
Отличный стол, грех жаловаться
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3k
Vladimir Taranovich 36 минут назад
И сим-карта к нему
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52
Герман 52 минуты назад
Живи с этим!
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−50
Владимир Час назад
сдается мне подросток хотел купить айфон за 40 usd
ну а что? хорошая цена, вы бы не взяли?
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