Подросток из Таиланда стал звездой сети, когда рассказал о своей необычной покупке: он заказал в интернете дешевый iPhone, но заподозрил неладное, только когда ему привезли огромную коробку.
Обычно, когда люксовый товар продается по подозрительно низкой цене, мы сразу чувствуем подвох и наводим справки. Но иногда жажда халявы берет свое, и мы нажимаем кнопку «купить» быстрее, чем срабатывает здравый смысл — лишь бы только не упустить выгодное предложение. Именно это и произошло с юным фанатом техники Apple из Таиланда, который хотел заполучить столь желаемую игрушку как можно дешевле. Правда, он заподозрил неладное, только когда ему привезли коробку практически с него ростом…
В коробке действительно оказался iPhone, но совсем не такой, какой он ожидал. Если бы парень внимательно прочитал описание, он бы, конечно, знал, что заказал не сам смартфон, а столик в виде смартфона.
Подросток разместил в соцсетях фотографии покупки, упомянув, что цена ему показалась странной, а стоимость доставки была выше, чем обычно, но он просто не смог отказаться от такой халявы. Никакой халявы, конечно же, не было. Пользователям сети история показалась уморительной, и вскоре фото быстро распространились в соцсетях, и их подхватили несколько популярных азиатских сайтов.
На случай, если вы всегда мечтали пополнить таким столиком свою фанатскую коллекцию Apple, его легко можно заказать онлайн. Вот этот, например, продает южнокорейская компания 10 × 10. Наслаждайтесь:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну а что? хорошая цена, вы бы не взяли?