"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели

Желающих получить услугу или какую-то вещь бесплатно становится так много, что возникает закономерный вопрос: их выращивают в отдельном питомнике или развращает общество и добрые люди, которые не могут отказать?
Халявщиков в любые времена было достаточно, однако сейчас они так активно атакуют онлайн-площадки, на которых люди продают или предлагают свою услуги, что кажется, будто эти товарищи размножаются в геометрической прогрессии.
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Яжемамы - лидеры в категории "любители халявы"
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Воронежский бизнесмен сдает квартиру в Москве на протяжении длительного времени. Объявление о сдаче привлекло внимание одной дамы, которая решила попробовать договориться о съеме с большой скидкой.
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Метки: Юмор все должны? попрошайки приколы смешно халява яжемать
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К тому же, специалист берет деньги не за то "сколько он это делал", а за то, что "он знает как, а Вы нет".
И, в конце-концов, Вам же бесплатно показали, где кнопка, а что там бурчит человек не так и важно.
вынес всё и положил рядом с помойкой. через 15 минут всех этих пакетов не было.
Теперь оба присели, один за убийство, вторая за подстрекательство
Начиная с буржуя, не платящего нормальную зарплату, заканчивая коллегой: "У тебя же классный принтер! Распечатай фотки! Что там той краски уйдёт".
Удивляют эти люди, но с возрастом привык посылать нах***.
Но садовнику объясняют, что в его зарплате за работу в саду, только 10000 рублей, а 20000 за то, что должно быть красиво везде. Садовник говорит: "Наймите чистильщика бассейнов", но ему отвечают: "Ты чё, ох**л?".
Я с такими "эффективными менеджерами" много встречался.
Им (вам) дальше хуже будет. Люди заканчиваются.