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"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели

"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели (19 фото)

Автор:
12 января 2021 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   все должны?   попрошайки   приколы   смешно   халява   яжемать   
6865
19
Желающих получить услугу или какую-то вещь бесплатно становится так много, что возникает закономерный вопрос: их выращивают в отдельном питомнике или развращает общество и добрые люди, которые не могут отказать?
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Метки: Юмор   все должны?   попрошайки   приколы   смешно   халява   яжемать   
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Ведомый демонами. Час назад
Всё это от повальной нищеты..
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3k
Петрович 9 минут назад
Последняя мамаша уже себе на срок наговорила, если старание приложить.
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1k
Диагноз Полчаса назад
Купил автомобиль в салоне, проставил сигналку сразу, естественно за деньги. Через, к примеру, год сломался пульт от сигнализации. Купил пульт, посмотрел в интернете как его привязать к сигнализации - нужна кнопка "валет". Поискал - не нашел, поехал в салон. Спрашиваю, сколько стоит привязка брелка, говорят 1500 р. Ну я то ведь прочитал, что делать: нажать на валета, сколько то раз мигнет сигналка, нажать две кнопки на брелке - - - все!!! Я говорю, вы мне ставили сигналку, куда кнопку приделали? Показали, при этом электрик бормотал себе под нос, что все хотят чего то на халяву. Не будучи специалистом по установке сигнализаций на авто привязал брелок менее чем за минуту. Вопрос: какую халяву имел в виду сотрудник салона? То, что я не захотел 1,5 к отдать за 30 сек работы? Так я сам ее сделал. Или показать хозяину куда он воткнул сервисную кнопку, это была халява? Думаю, он мне должен был показать ее при установке, когда мне авто передавали...
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17k
dmitriy3603 Диагноз 10 минут назад
Называется-не прокатило!
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5k
Max Диагноз 5 минут назад
Скорее всего он и показал или сказал. Например: "Кнопку поставили под обивку на тоннель". Только тогда Вам эта информацию была не нужна и поэтому пролетела "мимо ушей")))
К тому же, специалист берет деньги не за то "сколько он это делал", а за то, что "он знает как, а Вы нет".
И, в конце-концов, Вам же бесплатно показали, где кнопка, а что там бурчит человек не так и важно.
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1k
Диагноз Max Минуту назад
Так никаких проблем, я же ничего не доказываю, просто описал ситуацию, которая произошла лично со мной. К теме статьи о халяве и ничего более. Понятия у всех разные и правда у каждого своя.
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2k
Михалыч 56 минут назад
Сергей Нехаев действительно крутой ведущий, помню его эфиры на Европа плюс Воронеж в начале 2000-х. Бывали моменты смеялся до слез. Его эфиры и эфиры Михаила Сергеева были, можно сказать, долгожданными, т.е. специально ждали, когда будет эфир, чтобы посмеяться от души, да и время другое было - студенты…
Сергей Нехаев действительно крутой ведущий, помню его эфиры на Европа плюс Воронеж в начале 2000-х. Бывали моменты смеялся до слез. Его эфиры и эфиры Михаила Сергеева были, можно сказать, долгожданными, т.е. специально ждали, когда будет эфир, чтобы посмеяться от души, да и время другое было - студенты…
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26k
Snork Snorkoff Михалыч Полчаса назад
Я вашпе чтот не понял, что эта картинка тут делает. Как бы чувак, ничего на халяву не просил, а вот косплейщик - быдло.
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20k
Батончик с маком Час назад
недавно решил шкаф разгрузить, выставил на авито ненужную одежду бесплатно. будто все долбоё.бы города возбудились. началось - "я выбираю это и это привезите ко мне на примерку", "а чё только старые шмотки", " шубы есть?", "сам носи такое фуфло" и т.д.
вынес всё и положил рядом с помойкой. через 15 минут всех этих пакетов не было.
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8k
Мафусаил Батончик с маком Полчаса назад
Вот и делай добро после этого людям) Моя тоже хотела детские вещи на авито скопом за смешную цену выставить, еле отговорил.
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11k
Kazanzaki Батончик с маком 3 минуты назад
На всех сайтах купи-продай, постоянно ошивается масса больных людей. Я пару раз подавал объявления, так похоже все психи страны мне отзвонились.
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10k
KOSTELLO Час назад
Тут уже была тема с подключением брата.
Теперь оба присели, один за убийство, вторая за подстрекательство

Тут уже была тема с подключением брата. Теперь оба присели, один за убийство, вторая за подстрекательство
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53
Сергей K Час назад
Я думаю со всеми бывает. Когда свободного времени много, а денег мало. Со временем начинаешь свое время ценить больше, жизнь то не вечная
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Неужели последний не фейк?
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2k
SoulFox ZmeyUA Час назад
Выглядит как фейк
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2k
АБЕЗЬЯН Dabus Час назад
10к скидки он имел ввиду!
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8k
Кыся ZmeyUA 48 минут назад
Да фейк конечно. Ни один бизнесмен после первого же проявления неадекватности не станет связываться с таким клиентом. А с многодетной разведенкой тем более, ни за какие деньги.
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7k
Dabus АБЕЗЬЯН 37 минут назад
ааа, я понял что он просто хотел ей дать денег ) по доброте. Но хотя тоже, скидка в 10 когда ты знаешь что сдашь её за 100, это конечно редкий случай.
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11k
Kazanzaki ZmeyUA 58 секунд назад
Конечно фейк, ну кто откажет в бесплатном проживании многодетной матери?
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38k
doker 2 часа назад
Удивительно, но... Халявщиков в мире больше, чем людей, оплачивающих товар или услуги "согласно прейскуранта".

Начиная с буржуя, не платящего нормальную зарплату, заканчивая коллегой: "У тебя же классный принтер! Распечатай фотки! Что там той краски уйдёт".
Удивляют эти люди, но с возрастом привык посылать нах***.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха doker 59 минут назад
Это примерно те же люди, которые стараются прийти на работу и сделать как можно меньше.... Не потому, что им тяжело или они не могут, а...даже не знаю почему... И при всём при этом удивляющихся, почему им не платят в полном объеме))) Я не знаю, что это... возможно нужно иметь специфическое воспитание, чтобы быть таким)))
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38k
doker Дмитрий Эквадор Лоха 40 минут назад
Принимая на работу человека, ему описывают круг обязанностей за определённую плату. И если садовника заставляют ещё и чистить бассейн, то он будет сильно удивлён...
Но садовнику объясняют, что в его зарплате за работу в саду, только 10000 рублей, а 20000 за то, что должно быть красиво везде. Садовник говорит: "Наймите чистильщика бассейнов", но ему отвечают: "Ты чё, ох**л?".
Я с такими "эффективными менеджерами" много встречался.
Им (вам) дальше хуже будет. Люди заканчиваются.
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2k
tessio doker 36 минут назад
Только разница в том, что 1 буржуй не платящий нормальную зарплату вынуждает на бедное существование 1000 простых людей. И сколько среди них будет таких вот халявщиков?
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57k
Опиум для народа doker 21 минуту назад
Причем ,вот парадокс, посылая их нах"й вы делаете доброе дело-возвращаете их на грешную землю из их самими же придуманных облаков.)))
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