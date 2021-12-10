Чудаки с Авито: когда хочется много денег ничего не делая

Найти чудаков с самым «антикварным антиквариатом» на сайте объявлений не составит труда, достаточно в поиске найти раздел «Коллекционирование» и отсортировать выдачу по убыванию цены. Как только вы это сделаете, то перед вами появится ТОП глупостей. Так некий пользователь с именем Алекс продает 5 рублей 2017 года, которые он назвал «Кратер санкций» ни много ни мало за 50 миллионов рублей. В описании автор указывает, что дырка на монете очень редкий брак и ее дно состоит из патины реверса. Для большей убедительности, что данный экземпляр очень редок, автор не поленился продырявить еще одну монету, но такой же брак у него не получился.