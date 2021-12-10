Чудаки с Авито: когда хочется много денег ничего не делая

Авито довольно полезный сайт, на нем можно купить что-то нужное и продать не нужное, если нет денег. Но порой там могут встретиться мошенники, любители халявы, а так же городские сумасшедшие. Иногда их предложения кажутся забавными или даже абсурдными.
Найти чудаков с самым «антикварным антиквариатом» на сайте объявлений не составит труда, достаточно в поиске найти раздел «Коллекционирование» и отсортировать выдачу по убыванию цены. Как только вы это сделаете, то перед вами появится ТОП глупостей. Так некий пользователь с именем Алекс продает 5 рублей 2017 года, которые он назвал «Кратер санкций» ни много ни мало за 50 миллионов рублей. В описании автор указывает, что дырка на монете очень редкий брак и ее дно состоит из патины реверса. Для большей убедительности, что данный экземпляр очень редок, автор не поленился продырявить еще одну монету, но такой же брак у него не получился.
А вот еще одно объявление от находчивого продавца из Челябинска. Он продает пять десятирублевых купюр аж за 1 миллион рублей. Неплохо же, за 50 рублей огрести целый миллион? Фишка в том, что из буквенных серий купюр продавец, а по совместительству фантазер составил имя – Константин и теперь пытается найти покупателя на эту историю. А ведь какое большое поле для деятельности, составлять из буквенных серий слова, возможно даже не печатные.
А как вам фисташка за 500 миллионов с ликом девы Марии? Автор объявления совсем не задумывается об оскорблении чувств верующих и поясняет, что считает это божьим знаком.
Для ценителей необычного, есть отдельный лот – коллекция фруктовых наклеек. Автор объявления просит каких-то 149990000 рублей.
Так же на сайте в продаже имеется визитка «Черного полковника» (начальник астраханского УБОП) осужденного на пожизненный срок, стоимостью 70 миллионов рублей. Автор объявления надеется обменять свой артефакт на домовладение в районе Рублевского шоссе, либо квартиру в Москва-Сити.
Ну и напоследок объявление не касающееся темы коллекционирования. Некто Андрей готов сходить за компанию в магазин Глобус, всего за 300 рублей.
Источник:
- 16 примеров отчаянно наглого фотошопа
- Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях
- Фото с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом
- 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне
- Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров
Понравилось30