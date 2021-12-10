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Чудаки с Авито: когда хочется много денег ничего не делая

Чудаки с Авито: когда хочется много денег ничего не делая (6 фото)

Автор:
10 декабря 2021 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Чудаки с Авито   Юмор   авито   люди   фото   халява   чудаки   
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Авито довольно полезный сайт, на нем можно купить что-то нужное и продать не нужное, если нет денег. Но порой там могут встретиться мошенники, любители халявы, а так же городские сумасшедшие. Иногда их предложения кажутся забавными или даже абсурдными.

Найти чудаков с самым «антикварным антиквариатом» на сайте объявлений не составит труда, достаточно в поиске найти раздел «Коллекционирование» и отсортировать выдачу по убыванию цены. Как только вы это сделаете, то перед вами появится ТОП глупостей. Так некий пользователь с именем Алекс продает 5 рублей 2017 года, которые он назвал «Кратер санкций» ни много ни мало за 50 миллионов рублей. В описании автор указывает, что дырка на монете очень редкий брак и ее дно состоит из патины реверса. Для большей убедительности, что данный экземпляр очень редок, автор не поленился продырявить еще одну монету, но такой же брак у него не получился.

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А вот еще одно объявление от находчивого продавца из Челябинска. Он продает пять десятирублевых купюр аж за 1 миллион рублей. Неплохо же, за 50 рублей огрести целый миллион? Фишка в том, что из буквенных серий купюр продавец, а по совместительству фантазер составил имя – Константин и теперь пытается найти покупателя на эту историю. А ведь какое большое поле для деятельности, составлять из буквенных серий слова, возможно даже не печатные.

А как вам фисташка за 500 миллионов с ликом девы Марии? Автор объявления совсем не задумывается об оскорблении чувств верующих и поясняет, что считает это божьим знаком.

Для ценителей необычного, есть отдельный лот – коллекция фруктовых наклеек. Автор объявления просит каких-то 149990000 рублей.

Так же на сайте в продаже имеется визитка «Черного полковника» (начальник астраханского УБОП) осужденного на пожизненный срок, стоимостью 70 миллионов рублей. Автор объявления надеется обменять свой артефакт на домовладение в районе Рублевского шоссе, либо квартиру в Москва-Сити.

Ну и напоследок объявление не касающееся темы коллекционирования. Некто Андрей готов сходить за компанию в магазин Глобус, всего за 300 рублей.

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Метки: Чудаки с Авито   Юмор   авито   люди   фото   халява   чудаки   
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16k
Пумба 45 минут назад
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Анна Анна 2 минуты назад
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3k
Вадим Игнатьев Полчаса назад
Есть у меня подозрение, что это АВИТО само такие дурацкие объявления делает. Они придумали лимит по бесплатным объявлениям в разделе коллекционирование по регионам. Забивая лимит подобным шлаком, они раскручивают продавцов на платные объявления.
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