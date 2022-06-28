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Хаос и длинные очереди: как проходит закрытая распродажа в IKEA для "своих"

Хаос и длинные очереди: как проходит закрытая распродажа в IKEA для "своих"

Автор:
28 июня 2022 08:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ikea   sale   видео   закрытая распродажа   икея   магазин   покупатели   покупки   распродажа   товары   
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27 июня IKEA сообщила, что начала распродажу товаров среди сотрудников. В московских магазинах компании образовались длинные очереди, а в соцсетях "счастливчикам", допущенным до закрытого мероприятия, предлагают деньги за выкуп диванов и постельного белья.

Шведская компания окончательно уходит с российского рынка, и, чтобы очистить склады, объявила о распродаже. С 27 июня купить полюбившиеся товары могут исключительно сотрудники IKEA, а уже с первого июля - все остальные.


Попасть в магазин обычному покупателю "с улицы" нереально. Сотрудников пропускали строго через служебные входы и отправляли домой даже жен-мужей и прочих близких родственников. Допуск к вожделенным товарам Икеи получили только сами работники компании.


Закрытые распродажи "только для своих" проходят примерно так:



Ажиотаж набирает обороты, и теперь желающие приобрести товары от шведского производителя активно ищут сотрудников IKEA, чтобы перекупить у них мебель, посуду и другую утварь для дома.

Подобные объявления замечены на крупнейшей онлайн-площадке в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Цена за услугу, как видим, варьирует от 10 рублей до нескольких десятков тысяч.



Между тем, сами экс-сотрудники IKEA тоже не упускают возможности подзаработать. Куй железо, пока горячо!



А вы собираете что-нибудь докупить в IKEA, уважаемые фишкяне?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ikea   sale   видео   закрытая распродажа   икея   магазин   покупатели   покупки   распродажа   товары   
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3  комментария
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Ksenia2 50 минут назад
Интересно, Икея вернется в Россию до конца года или в следующем году?
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Denis 7 минут назад
Правильно ли я понимаю, что сотрудники, которых компания пнула под зад и уволила, идут туда и несут свои деньги? Они адекватные? Вас вышвырнули на улицу, а вы еще и рады, с деньгами расстаться? Или это все для последующей перепродажи?
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7k
Trenzel2003 47 минут назад
Кому как, а я был пару раз в этой дыре. И ничего не понравилось! То есть абсолютно ничего.
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