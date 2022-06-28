Хаос и длинные очереди: как проходит закрытая распродажа в IKEA для "своих"

27 июня IKEA сообщила, что начала распродажу товаров среди сотрудников. В московских магазинах компании образовались длинные очереди, а в соцсетях "счастливчикам", допущенным до закрытого мероприятия, предлагают деньги за выкуп диванов и постельного белья.
Шведская компания окончательно уходит с российского рынка, и, чтобы очистить склады, объявила о распродаже. С 27 июня купить полюбившиеся товары могут исключительно сотрудники IKEA, а уже с первого июля - все остальные.
Попасть в магазин обычному покупателю "с улицы" нереально. Сотрудников пропускали строго через служебные входы и отправляли домой даже жен-мужей и прочих близких родственников. Допуск к вожделенным товарам Икеи получили только сами работники компании.
Закрытые распродажи "только для своих" проходят примерно так:
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Ажиотаж набирает обороты, и теперь желающие приобрести товары от шведского производителя активно ищут сотрудников IKEA, чтобы перекупить у них мебель, посуду и другую утварь для дома.
Подобные объявления замечены на крупнейшей онлайн-площадке в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Цена за услугу, как видим, варьирует от 10 рублей до нескольких десятков тысяч.
Между тем, сами экс-сотрудники IKEA тоже не упускают возможности подзаработать. Куй железо, пока горячо!
А вы собираете что-нибудь докупить в IKEA, уважаемые фишкяне?
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АНТИФИШКИ
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