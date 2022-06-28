Хаос и длинные очереди: как проходит закрытая распродажа в IKEA для "своих"

Попасть в магазин обычному покупателю "с улицы" нереально. Сотрудников пропускали строго через служебные входы и отправляли домой даже жен-мужей и прочих близких родственников. Допуск к вожделенным товарам Икеи получили только сами работники компании.

Закрытые распродажи "только для своих" проходят примерно так: