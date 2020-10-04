FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6174 поста • 1085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Бразилии на покупателей обрушились стеллажи в супермаркете

В Бразилии на покупателей обрушились стеллажи в супермаркете (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 октября 2020 08:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бразилия   видео   гипермаркет   покупатели   продавцы   стеллажи   товар   
946
2
2
Любите ходить по супермаркетам? С одной стороны, действительно удобно, один раз зашёл и купил всё в одно месте, а вот с другой - весьма рискованно. Хотя, казалось бы, что страшного может случиться в большом магазине. Смотрите сами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: бразилия   видео   гипермаркет   покупатели   продавцы   стеллажи   товар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
750
Алексей 54 минуты назад
Погибшая была симпатягой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) В «Магните» произошла жесткая потасовка из-за сковородок: видео В «Магните» произошла жесткая потасовка из-за сковородок: видео Допрыгались: танцоры проломили сцену в Бразилии Допрыгались: танцоры проломили сцену в Бразилии 15 шедевров маркетинга, которые зацепят каждого покупателя 15 шедевров маркетинга, которые зацепят каждого покупателя В отмечавших Новый год людей влетел автомобиль В отмечавших Новый год людей влетел автомобиль Владельцы гипермаркета запустили акцию, о которой вскоре пожалели Владельцы гипермаркета запустили акцию, о которой вскоре пожалели
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56483



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
3
65
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
Воспитательницу-отравительницу казнят
1
45
Воспитательницу-отравительницу казнят
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
0
13
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
0
15
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео)
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#картинки#москва#путешествия#подборка#авария#актеры#дтп
#факты#прикол#СССР#в мире#природа#gif#позитив#авто авария#девушки#комментарии
#юмор#животные#россия#кино#птицы#интересное#прикольные#автомобили#дикая природа#люди

На что жалуетесь?

Вернуться