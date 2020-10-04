В Бразилии на покупателей обрушились стеллажи в супермаркете

Самый обычный вечер пятницы в муниципалитете Сан-Луис. В супермаркете Mix Mateus Attackejo немного покупателей, но зато очень много товара. А так как в целях экономии огромное помещение использовалось ещё и как склад, то многотонные коробки были на верхних полках стеллажей. Вот они-то и не вынесли такой нагрузки.