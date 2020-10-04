В Бразилии на покупателей обрушились стеллажи в супермаркете

Любите ходить по супермаркетам? С одной стороны, действительно удобно, один раз зашёл и купил всё в одно месте, а вот с другой - весьма рискованно. Хотя, казалось бы, что страшного может случиться в большом магазине. Смотрите сами.
Самый обычный вечер пятницы в муниципалитете Сан-Луис. В супермаркете Mix Mateus Attackejo немного покупателей, но зато очень много товара. А так как в целях экономии огромное помещение использовалось ещё и как склад, то многотонные коробки были на верхних полках стеллажей. Вот они-то и не вынесли такой нагрузки.
Один из стеллажей, не выдержав такой нагрузки просто рухнул на соседний, а дальше сработал принцип домино. В результате по меньшей мере пять стеллажей с тоннами товаров оказались на полу. Посетители и персонал супермаркета поспешили покинуть место ЧП, но всё же восемь человек пострадали, а одна сотрудница магазина погибла от полученных травм .
По словам пожарных, спасательные работы продолжались 11 часов, в них задействовано около 170 оперативных сотрудников, при поддержке 14 автомобилей и карет скорой помощи.
Более подробно об этой трагедии смотрите тут
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