Самые поразительные останки древних чудовищ, найденные учеными

Копролит из Ллойд-банка - самая древняя сохранившаяся человеческая фекалия. Он получил свое имя, поскольку был найден при ремонтных работах в здании банка Ллойда в Нью-Йорке в 1972 году. По мнению ученых, это наследие относится к поселению викингов, существовавшему в Х веке на месте современного Нью-Йорка. Его размер - 20 на 5 сантиметров: просто гигант! Кроме того, в нем обнаружена масса яиц паразитов - тот, кому принадлежала эта фекалия, явно страдал от глистов.