Самые поразительные останки древних чудовищ, найденные учеными

Глядя на эти находки палеонтологов, бывает страшно думать о том, что такие создания когда-то жили на планете!
Аргентинозавр
Длина ноги этого гигантского зауропода составляла 7 метров, туловища - 9 метров, а общая длина - 30 мптров. Вес аргентинозавра составлял 100 тонн. Эти чудовища жили на территории современной Аргентины примерно 100 миллионов лет назад.
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Бореалопельта
Этот травоядный родственик анкилозавра жил 145 миллионов лет назад на территории современной канадской провинции Альберта". Его имя означает "северный щит". Так ученые назвали его из-за невероятно мощного панциря, покрывавшего спину животного.
Гигантская черепаха
Доисторическая гигантская черепаха обитала на Земле 8 миллионов лет назад. Диаметр ее панциря достигал 5 метров, а вес превышал 1,25 тонн.
Аммониты
Останки этих древних моллюсков, живших в доисторическую эпоху, 60 и более лет назад. Их окаменевшие останки часто находят по всему миру. А вот о том, что их окаменевшие останки в процессе хранения в земле приобретают невероятную радужную окраску, ученые узнали не так давно, обнаружив хорошо сохранившиеся останки аммонитов возрастом 60 миллионов лет на территории Канады.
Эдмонтозавр
Это мумия эдмонтозавра, найденная в 1908 году. Именно останки этого крылатого ящера впервые позволили ученым понять, как выглядела кожа и мышцы динозавра. Ранее палеонтологи находили только скелеты древних ящеров, а эти останки из-за условий хранения мумифицировались, благодаря чему наука многое узнала об организме этих созданий.
Альтамурский человек
Этим останкам неандертальца более 120000 лет. Трудно представить себе, что перед нами - наш самый древний предок, которого только видело современное человечетво. Останки альтамурского человека были обнаружены в итальянском городе Альтамура в 1993 году. Наука оценивает их возраст в 128000 - 187000 лет.
Криноиды
Криноиды, или морские лилии, обитавшие в древнем океане в каменноугольный период, 360 миллионов лет назад, вдохновили создателей фильма "Чужой", став прообразом космического чудовища.
Древние киты
Вади аль-Хитан, или Долина Китов, находится на территории Египта, в 150 километрах от Каира. Здесь в 2005 году ученые обнаружили несколько сотен окаменевших останков древних китов, живших 40 миллионов лет назад. Огомное количество останков и их отличная сохранность делают вид в Долине Китов незабываемым!
Чаохузавр
Эти морские гиганты длиной до 30 метров жили в древнем океане 248 миллионов лет назад. Останки этого гиганта ученые обнаружили на территории Китая в 2011 году. Им невероятно повезло: останки, как оказалось, принадлежали самке, которая умерла в процессе родов, не успев произвести на свет потомство. Благодаря этой находке, ученые много узнали о процессе родов у морских динозавров и об их внутриутробном развитии.
Австралийский зуб
По мнению ученых, этот зуб, скорее всего, принадлежал 6-метровому хищнику фульгуротерию, обитавшему на территории современной Австралии 110 миллионов лет назад. Именно в Австралии он был обнаружен учеными.
Двухголовый динозавр
Эти редчайшие окаменевшие останки были найдены в Китае. Длина тела этого динозавра - всего 7 сантиметров. По мнению ученых, это недоразвившийся зародыш, который погиб либо в утробе матери, либо сразу после рождения. Его возраст - 145 миллионов лет. Это единственная находка, представляющая собой динозавра с невероятно редкой и сильной мутацией.
Копролит из Ллойд-банка
Копролит из Ллойд-банка - самая древняя сохранившаяся человеческая фекалия. Он получил свое имя, поскольку был найден при ремонтных работах в здании банка Ллойда в Нью-Йорке в 1972 году. По мнению ученых, это наследие относится к поселению викингов, существовавшему в Х веке на месте современного Нью-Йорка. Его размер - 20 на 5 сантиметров: просто гигант! Кроме того, в нем обнаружена масса яиц паразитов - тот, кому принадлежала эта фекалия, явно страдал от глистов.
Битва хищников
Останки велоцираптора и протоцераптора, убивших друг друга во время схватки, были обнаружены учеными в пустыне Гоби. Противники были примерно равны по силе: вес 2-метрового велоцираптора составлял около 80 килограммов, протоцераптор ростом 1,8 метра весил примерно столько же. Битва хищников произошла примерно 80 миллионов лет назад.
Кожа гадрозавра
Длина этого ящера из отряда птицетазовых составляла 12 метров, вес - 35 тонн. Возраст этих останков - 67 миллионов лет,однако, к радости ученых, на них также отлично созранились кожа и мышцы.
Каменное дерево
Этот каменный лес в канадской Новой Шотландии шумел листвой 298-358 миллионов лет назад. Деревья ликопсиды с тех пор превратились в камень, однако благодаря окружившим их твердым породам, этот древний лес остался практически нетронутым.
Змея за обедом
Этим останкам 68 миллионов лет. Древняя гигантская змея обвилась вокруг скорлупы яйца, изкоторого только что вылупился детеныш динозавра, и готова его съесть. Ее трапезе помешал обвал, который засыпал и ее, и динозавра. Драматическая сцена, в виде окаменевших останков обнаруженная в Западной Индии, была восстановлена палеонтологами. Верхнее фото - останки, нижнее - реконструкция.
Тиранозавр
Так вот ты какой, самый грозный хищник эпохи динозавров! Это первый скелет тиранозавра, обнаруженный учеными неповрежденным. Его возраст - 67 миллионов лет. Он был найден в 2006 году, однако только недавно был показан широкой публике.
Спаривающиеся черепахи
Эти окаменевшие останки черепах возрастом 47 миллионов лет были обнаружены в Германии. Водные черепахи спаривались в озере, но неосторожно нырнули чуть глубже, чем надо, и попали в отравленные слои воды. Это была эпоха вулканов, и токсичные пары подводного вулкана отравили воду. Окаменевшие останки черепах в отличной сохранности пролежали на месте гибели десятки миллионов лет.
Брахилофозавр
Брахилофозавр - один из самых невероятных древних ящеров, утконосый динозавр, обитавший на территории Северной Америки 78 миллионов лет назад. Его останки были найдены в 2000 году на територии США и находятся в Детском музее Индианы, считаясь самыми хорошо сохранившимися останками динозавра, известными человечеству.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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