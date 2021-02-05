Факты из жизни, которые вас поразят!

Чарльз Лайтоллер, второй помощник капитана на "Титанике", оставался на борту до самого конца, помогая спасать пассажиров. Когда корабль пошел ко дну, он оказался заперт внутри корпуса, но, когда взрыв котла разворотил борт, он сумел выбраться и подняться на поверхность. Он выжил, цепляясь за обломки, и сумел дождаться помощи. Он прожил долгую жизнь, во время Второй мировой пошел добровольцем в тыловые части и эвакуировал людей из Дюнкерка, сумев спасти 120 человек.