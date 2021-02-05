Факты из жизни, которые вас поразят!

Невероятные факты встречаются в жизни на каждом шагу! Участники Today I Learned в соцсети reddit делятся самыми невероятными историями, которые им случилось узнать. Вот самые поразительные из них!
Десятилетиями чернокожие рабы бежали из США в Мексику в поисках свободы, поскольку по мексиканским законам каждый раб, попадая в Мексику, становился свободным человеком. США пытались вынудить мексиканцев подписать закон о выдаче рабов, но они категорически отказались: т, что, попадая на территорию страны, каждый раб обретал свободу, было для мексиканцев вопросом принципиальным.
×
Калифорнийский геноцид - страница истории США, о которой американцы предпочитают не вспоминать. Между тем, во времена "золотой лихорадки" в Калифорнии местные индейцы подвергались безжалостному уничтожению: если в 1848 году на территории Калифорнии проживало около 150 тысяч индейцев, то к 1870 году их число сократилось до 30 тысяч. Переселенцы целенаправленно отстреливали индейцев, уничтожив некоторые племена полностью.
Один из сооснователей Apple Стив Возняк презирает богатство и стяжательство, считая, что они могут заставить человека отказаться от своих принципов. Когда Apple вышла на биржу, Возняк отдал свою долю - около $10 миллионов - сотрудникам, которые работали в компании с момента ее основания.
В Мексике действует закон, сгласно которому все продукты с повышенным содержанием соли, сахара, калорий ивредных жиров маркируются черным шестиугольником, в котром написано, какие именно вредные составляющие в избытке имеются в продукте.
Чарльз Лайтоллер, второй помощник капитана на "Титанике", оставался на борту до самого конца, помогая спасать пассажиров. Когда корабль пошел ко дну, он оказался заперт внутри корпуса, но, когда взрыв котла разворотил борт, он сумел выбраться и подняться на поверхность. Он выжил, цепляясь за обломки, и сумел дождаться помощи. Он прожил долгую жизнь, во время Второй мировой пошел добровольцем в тыловые части и эвакуировал людей из Дюнкерка, сумев спасти 120 человек.
Сьюзан Траверс - единственная женщина, служившая во Французском иностранном легионе. Она начала писать мемуары лишь в 91 год, специально дождавшись, пока умерли все, кого она в них упомянула.
Австралийская сосна, выросшая на железнодорожном мосту во Флорида Киз, - гордость местных жителей. Ей не мешают ни ветер, ни соленые брызги, ни даже полное отсутствие на мосту почвы.
Когда в древнем Египте умирала кошка, ее владелец сбривал себе брови, а когда умирала собака - сбривал все волосы на голове и теле. Египтянам предписывалось оставаться в трауре, пока все сбритые волсы не отрастут вновь.
В викторианскую эпоху в Англии продавались специальные бордельные свечи. Они горели ровно семь минут - продолжительность стандартного сеанса у проститутки. Сеанс начинался после того, как свеча зажигалась, а когда она гасла, клиент должен был одеваться и уходить.
После войны вьетнамские крестьяне делали каноэ из топливных баков сбитых американских самолетов. Эти лодки, по большей части, используются до сих пор.
Ученые обнаружили в центральной части Тихого океана место, где регулярно собираются большие группы белых акул. Оно носит неофрциальное название "Акулье кафе".
В 2003 году двое мужчин, не имевших пилотской лицензии, угнали "Боинг-727" из международного аэропорта Луанды. В последний раз их видели во время взлета - и с тех пор ни люди, ни самолет так и не были найдены.
Однажды Бэнкси решил получить копирайт на свое изображение протестующего, бросающего цветы. Но соответствующее ведомство отказало ему под предлогом того, что он не собираеся продавать свою работу, и напомнило ему его собственные слова: "Копирайт - для лузеров".
Элизабет Блэкуэлл, первая женщина-врач США, поступила в Женевский медицинский колледж по чистой случайности: студенты, среди которых декан устроил голосование по вопросу о приеме женщины на курс, решили, что это просто злая шутка конкурирующего колледжа, и проголосовали за прием Блэкуэлл просто ради смеха.
В Судане пирамид больше, чем в Египте: в этой африканской стране насчитыается 223 пирамиды высотой от 20 до 30 метров.
Исландия активно занимается производством бананов и может похвастаться самыми большими банановыми плантациями в Европе. Для их обогрева используется геотермальная энергия.
После убийства отца Чингиз Хана тот долгое время жил в бедности и даже попал в рабство. Он стал ханом монголов, когда ему уже было за 50.
Древесные муравьи - опытные химики. Из древесной смолы и муравьиной кислоты они вырабатывают антибиотик для защиты колонии. Это самая продвинутая химическая деятельность в животном мире.
Президент США Кэлвин Кулидж имел обыкновение нажимать тревожную кнопку в кабинете и прятаться, наблюдая, как прибежавшие секретные агенты ищут его по всем помещениям.
Звуки, издаваемые летучими мышами, - это полноценный разговор. Ученые расшифровали каждый из отрывков "песни" летучей мыши: сначала идет приветствие, затем - гендерная идентификация и географическая информация и, наконец, приглашение к разговору.
Ирен Кюри получила Нобелевскую премию по физике за открытие искусственной радиации через 30 лет после того, как Нобеля получили ее родители. Она умерла от лучевой болезни, которая развилась вследствие работы с радиоактивными материалами, - тоже как ее родители.
Мини-хорсов используют как животных-поводырей. Неплохой выбор: зрение мини-хорсов охватывает область в 350 градусов, они мгновенно замечают любую опасность и способны видеть в полной темноте.
Генетическое разнообразие африканских народов шире, чем у всего остального мира в совокупности.
Датские полицейские были одними из самых активных учасников сопротивления нацизму: во время нацистской оккупации из 10000 датских полицейских оказались в концлагерях, а позднее нацисты интернировали весь датский полицейский корпус.
Когда знаки # и * впервые появились на телефонах, они были, в сущности, не нужны. Их использовали лишь потому, что 12 кнопок на аппарате выглядели симметричнее и стильнее, чем 10.
Около 8% генома человека составляют вирусные ДНК. Это остатки вирусов, переболев которыми, сумели выжить наши предки.
В Бразилии к врачам обратилась женщина, у которой неожиданно во взрослом возрасте проявилась аллергия на орехи.Оказалось, аллергию передал ей партнер во время незащищенного секса. Это первый известный случай полового пути передачи аллергии.
Несмотря на усиление компьютерной техники, рендеринг каждой последующей серии "Шрека" занимал вдвое больше времени, чем предыдущей. На студии этот факт называли "Законом Шрека".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Пара хулиганов попыталась украсть служебную овчарку, но та дала им отпор
- Как с выгодой купить штроборез
- Буратино.Недетская история прототипа
- Бар ВЕРСТА
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
19 апреля 1906 года Пьера Кюри насмерть сбил конный экипаж, когда он переходил улицу.
А вот Рентген был здоров. Потому как, не зная - что за неизвестное излучение, учитывал его способность проникать через разные материалы и носил аж два просвинцованных фартука при опытах. И это было задолго до Кюри. Маша и Ира не носили маску - вот и итог.
Крестьяне делали лодки из ПОДВЕСНЫХ топливных баков, которые подвешивались под самолёты, чтобы увеличить продолжительность полёта, и сбрасывались после того, как в них кончалось топливо.