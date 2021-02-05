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Факты из жизни, которые вас поразят!

Факты из жизни, которые вас поразят! (32 фото)

Автор:
05 февраля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Today I Learned   интересно   истории   невероятно   познавательно   удивительно   факты   
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Невероятные факты встречаются в жизни на каждом шагу! Участники Today I Learned в соцсети reddit делятся самыми невероятными историями, которые им случилось узнать. Вот самые поразительные из них!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Today I Learned   интересно   истории   невероятно   познавательно   удивительно   факты   
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3k
VL Час назад
Очень интересно. Спасибо!
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13k
Corvus Corax 13 минут назад
"Ирен Кюри ... умерла от лучевой болезни, которая развилась вследствие работы с радиоактивными материалами, - тоже как ее родители."
19 апреля 1906 года Пьера Кюри насмерть сбил конный экипаж, когда он переходил улицу.
А вот Рентген был здоров. Потому как, не зная - что за неизвестное излучение, учитывал его способность проникать через разные материалы и носил аж два просвинцованных фартука при опытах. И это было задолго до Кюри. Маша и Ира не носили маску - вот и итог.
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28k
KiploksAKS Полчаса назад
"После войны вьетнамские крестьяне делали каноэ из топливных баков сбитых американских самолетов"
Крестьяне делали лодки из ПОДВЕСНЫХ топливных баков, которые подвешивались под самолёты, чтобы увеличить продолжительность полёта, и сбрасывались после того, как в них кончалось топливо.
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28k
KiploksAKS 37 минут назад
"19 сентября 1944 года немцы расформировали и разоружили датскую полицию, несмотря на то, что её сотрудники выполняли распоряжения оккупантов. Часть полицейских была арестована, поскольку немцы опасались организованного участия полицейских в акциях сопротивления" ©
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