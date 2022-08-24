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Такие уникальные находки встречаются не каждый день

Такие уникальные находки встречаются не каждый день

Автор:
24 августа 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: забавные штуки   и такое бывает   интересно   кто-то находит   находки   неожиданно   познавательно   удивительно   
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Никогда не знаешь, какие уникальные находки может преподнести тебе окружающий мир!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавные штуки   и такое бывает   интересно   кто-то находит   находки   неожиданно   познавательно   удивительно   
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3  комментария
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60
Arts Sitnikov 2 часа назад
Яблоко-альбинос!!! Хорош п.и.з.д.е.т.ь.!! Сорт "белый налив"
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29k
BuG Час назад
Чё?!
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5k
sedoisever 2 часа назад
Зелёное небо, это "находка"? Генетические мутации – тоже?
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