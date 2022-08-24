Такие уникальные находки встречаются не каждый день

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«У моей жены синдром Стивенса-Джонсона. Ее ногти случайным образом решют отращивать новые ногти»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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