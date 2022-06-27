Бесплатно, без регистрации и смс и даже без ноутбука: порно в Москва-сити

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Как же возможно посмотреть клубничку без каких-либо вложений? Устроиться работать в один из офисов известных московских "стекляшек".
Примерно неделю сотрудники офисов из "Москва-сити" наблюдали как в башне напротив снимали фильмы для взрослых и радовались.
Всем всё нравилось: голые дамы красиво расхаживали перед окнами, принимая разные соблазнительные позы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Рассказал другу, не верит, требует видео, полное!
Он тоже хочет возмущаться!
Поэтому срочно нужно видео, для друга, спасайте!!!
Нужно, говорит Пьер Безухов, этажом ниже в потолке дырку просверлить, чтобы воздух во влагалище попал.
Да ты че, совсем [мат], все загалдели, нас царица за паркет порвет. Ремонт недавно сделали, паркет импортный.
Поручик Ржевский:
Достает член из штанов и давай Наташе по губам водить!
Поручик, Вы совсем оху...?!
Поручик:
Ну сейчас она возбудится, у нее там всё намокнет, появится смазка, мы ее на кухню свезем, а на кухне паркет старый, [мат] сверлить можно.
Кривлянье в трусах, это разве порно?
Даже Японское порно с квадратиками лучше чем это.
у которой вес измеряется трёхзначным числом
она решила, что на фоне красавиц за окном смотрится не очень
хотя, откровенно говоря, она и так смотрится не очень
девочки просто развлекаются перед окном
# Изготавливать и перевозить через границу России порнографические материалы или предметы в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования.
# Распространять, публично демонстрировать или рекламировать порнографические материалы или предметы.
Короче белиберда какая то.
Ответ Vdsina
Мы стараемся исполнять законодательство Российской Федерации и поэтому на серверах расположенных в дата-центрах РФ размещать порно у нас нельзя. Однако у нас также доступны серверы в Нидерландах, где размещать порно с совершеннолетними можно без ограничений.
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Ну если быть точным - то прикрыли не совсем лавочку...