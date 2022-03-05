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Олень ворвался в магазин и перепугал посетителей

Олень ворвался в магазин и перепугал посетителей (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 марта 2022 19:08
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   животные   забавное   интересное   смешное   
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В Вирджинии (США) парнокопытный выбил стекло в магазине и пытался выйти через зеркало.

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Метки: США   видео   животные   забавное   интересное   смешное   

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2  комментария
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30k
Антон 2 часа назад
Не олень, а козёл какой-то. Просто баран.
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alertol 2 часа назад
Новость 2017-го года... Оперативно по эстонским меркам
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