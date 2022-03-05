Олень ворвался в магазин и перепугал посетителей

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В Вирджинии (США) парнокопытный выбил стекло в магазине и пытался выйти через зеркало.
Сотрудники магазина семьи Смолл сообщили о забавном происшествии. Олень, выбив стекло в магазине, оказался внутри и начал биться о зеркало, в попытке выбраться.
Либби Смолл, владелица магазина, говорила: "Мы шутили, что зверь просто хотел купить пару сережек и не смог сам открыть дверь".
Возле магазина были трое мужчин, которые тут же поспешили на помощь несчастному животному. К счастью, никто из сотрудников и посетителей магазина не пострадал. Смолл сказала, что очень благодарна мужчинам, что так быстро справились с ситуацией, ведь магазину мог быть нанесен гораздо больший ущерб.
Возле магазина были трое мужчин, которые тут же поспешили на помощь несчастному животному. К счастью, никто из сотрудников и посетителей магазина не пострадал. Смолл сказала, что очень благодарна мужчинам, что так быстро справились с ситуацией, ведь магазину мог быть нанесен гораздо больший ущерб.
Случаи коммуникации оленей и людей нередки. Эти животные хоть и пугливы, но если не видят опасности, то могут подойти к человеку, а то и забрести не только на чей-то участок, но и даже в дом, особенно если хозяин дома приветливо их встречает и угощает.
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