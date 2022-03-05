Олень ворвался в магазин и перепугал посетителей

Либби Смолл, владелица магазина, говорила: "Мы шутили, что зверь просто хотел купить пару сережек и не смог сам открыть дверь". Возле магазина были трое мужчин, которые тут же поспешили на помощь несчастному животному. К счастью, никто из сотрудников и посетителей магазина не пострадал. Смолл сказала, что очень благодарна мужчинам, что так быстро справились с ситуацией, ведь магазину мог быть нанесен гораздо больший ущерб.

2022-03-05T19:08:42+03:00