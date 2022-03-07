Фем-сообщество предложило сделать космический корабль в форме женских гениталий

По версии разработчиц эта конструкция "более устойчива и аэродинамична", чем ее аналоги фаллической формы. И именно поэтому ракета "будет испытывать меньшее сопротивление при прохождении через атмосферу".

Ну и, конечно же, корабль призовет к тому, что в космосе есть место для всех, вне зависимости от их гениталий.