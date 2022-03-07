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Фем-сообщество предложило сделать космический корабль в форме женских гениталий

Фем-сообщество предложило сделать космический корабль в форме женских гениталий (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 15:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Приколы   видео   забавное   изобретения   космос   смешное   
265
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Именно так, по их мнению, стоит противостоять общеизвестному фаллическому дизайну.

Источник:

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Метки: Приколы   видео   забавное   изобретения   космос   смешное   

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35  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
А не пора ли занести феминизм в список психиатрческих заболеваний?
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10k
☾ Атеист ☽ 22 минуты назад
Теперь фраза "пи.дуй отсюда" имеет вполне точный смысл))
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19k
KOSTELLO Полчаса назад
А еще будет прикольно, если эту мандаллу стыковать с фаллическим кораблем
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19k
KOSTELLO Полчаса назад
Фраза ВСЁЛЕТИТФПЕСДУ приобретает новый смысл
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12k
gavrosh 54 минуты назад
Не полетит, писданётся)
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973
Трям Час назад
Песдатый космический тарелко! )))
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17k
Пумба Час назад
Дайте фемкам послушать. Кто по-русски не разумеет - перевести дословно! Всё проблема фемок решена - всех разорвало.
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431
В. Л. Час назад
ФеменисткО это уже как диагноз.... А почему КАК? Диагноз!!!
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1k
Helimen 2 часа назад
В 1990-1991 годах на немецкой станции Георг фон Майер была организована чисто женская зимовка. Это единственный опыт самостоятельной работы женского коллектива зимой в Антарктике. Уже через полгода немецкое руководство направило в Антарктику специалистов-мужчин для приведения объектов инфраструктуры станции в нормальное техническое состояние.
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Инициатором этой экспедиции выступили конечно же продвинутые немецкие феминистки.
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284
Виктор Глущенко 2 часа назад
Ждем проект от сидорасов с их летающим дуплом или очком .
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284
Виктор Глущенко 2 часа назад
Красивая тетка , но видно ей без предварительной ласки не в ту дырку засадили - вот ей и противен фаллос во всех его проявлениях .
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12k
Taximaxi 2 часа назад
Пронзая небо мощным уем,
Насиловали небеса,
По золотым небесным струям,
Теперь взнесётся ввысь пи*да!
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6k
klop 2 часа назад
Думаю Маск поддержит, ну а хомчьё потекут от восторга.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Я, как мужчина, за! Побольше и везде символы и реальность - женские гениталии - это же просто прекрасно!
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497
Шурман 2 часа назад
Я уже двигатель нашел для этой пиз"№№той ракеты :)

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2k
Иван 2 часа назад
А если упадёт, то что то накроется п*здой.
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284
Виктор Глущенко Иван 2 часа назад
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50k
zloykoyot 2 часа назад
Чё-то мне кажется что этот проект пойдёт по 3,14зде.
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11k
Кыся 2 часа назад
П*здатая ракета, но летать будет х*ево... или вообще п*зданется.
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23k
Андрей 2 часа назад
Вот летающей пи#ды нам только и не хватало!
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Как вы яхту назовете, та она и поплывет))))))))
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poбт 2 часа назад
3.14здалёт?
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