Фем-сообщество предложило сделать космический корабль в форме женских гениталий

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Именно так, по их мнению, стоит противостоять общеизвестному фаллическому дизайну.
Креатив пришел из Германии от сообщества феминисток «WBF?». Они разработали концепт летательного аппарата и назвали его "вульва". Недолго думали, стоит отметить.
По версии разработчиц эта конструкция "более устойчива и аэродинамична", чем ее аналоги фаллической формы. И именно поэтому ракета "будет испытывать меньшее сопротивление при прохождении через атмосферу".
Ну и, конечно же, корабль призовет к тому, что в космосе есть место для всех, вне зависимости от их гениталий.
Ну и, конечно же, корабль призовет к тому, что в космосе есть место для всех, вне зависимости от их гениталий.
Когда читаешь подобное, кажется, что будто в мире ну буквально не осталось других проблем у женщин, на которых стоило бы заострить внимание. Ну такие мелочи как сексизм, домашнее насилие, сексуальные домогательства, неравные зарплаты, репродуктивное давление и прочее. С этим-то разобрались, можно и космический корабль наладить...
Покреативим в комментариях по поводу названия сего чуда?
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АНТИФИШКИ
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Инициатором этой экспедиции выступили конечно же продвинутые немецкие феминистки.
Насиловали небеса,
По золотым небесным струям,
Теперь взнесётся ввысь пи*да!