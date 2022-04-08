Гостья на свадьбе переплюнула невесту своим откровенным вырезом

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Маргарита Смит поразила своих подписчиков в социальных сетях, заявившись к подружке на свадьбу в платье, которое не очень подходило под формат мероприятия.
Все случилось в Виктории (Австралия), где местная жительница нарядилась в облегающее ярко-розовое платье на торжество в честь свадьбы. Особенно приметным в платье был вырез, которые не оставлял никакого пространства для воображения.
Многие интернет-пользователи написали Маргарите хвалебные комментарии, отметив ее красоту и сексапильность. Но были и те, кто наряд девушки не одобрил...
Источник:
АНТИФИШКИ
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