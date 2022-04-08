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Гостья на свадьбе переплюнула невесту своим откровенным вырезом

Гостья на свадьбе переплюнула невесту своим откровенным вырезом (4 фото)

Автор:
08 апреля 2022 15:28
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   забавное   красота   наряд   невеста   свадьба   смешное   
2424
4
Маргарита Смит поразила своих подписчиков в социальных сетях, заявившись к подружке на свадьбу в платье, которое не очень подходило под формат мероприятия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: девушки   забавное   красота   наряд   невеста   свадьба   смешное   
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32  комментария
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29k
АнтонПолднев 59 минут назад
Что значит "не подходит под формат мероприятия"? А что подходит? Форма конной полиции? И вообще. Девочка выгуливает новые сиськи. Естественно ей хочется, чтобы их увидели как можно больше людей. А тут такой повод...
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4k
magic32 3 минуты назад
Девушка замуж хочет
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8k
Doctor_Lector 6 минут назад
Вкусы разные у всех, конечно. Лично мне не нравится. Как-то слишком ярко и вульгарно. Да еще и силикон на показ выставить
.
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12k
кира 10 минут назад
Вот поэтому невестой стала не эта подруга
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2k
Natali 12 минут назад
Подозреваю, что это подруга не невесты, а жениха)
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1k
Владимир 14 минут назад
С таким вырезом сразу понятно, что грудь силиконовая.
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9k
Андрей Ма-С 16 минут назад
с такой лошадиной рожей никакие сиськи не помогут)
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10k
Oleg 17 минут назад
Нормальный наряд. Невеста уже нашла себе, а подруга в активном поиске...
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2k
Sam 19 минут назад
Женская мода, это вынужденный компромисс между желанием ходить голой, климатическими условиями и общественной моралью.
И это, силикон страшноватый...
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17k
Vital Idol 22 минуты назад
у невесты свои сиськи, а у этой шары...могла бы и х*уй ко лбу пришить, тот же результат...
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1k
Злодей 24 минуты назад
У невесты платье как скатерть старая
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
хорошее платье
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1k
Antarez Полчаса назад
Конечно столько денег отвалить за сиськи, вот и показывает всем.
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9k
Ivan Полчаса назад
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13k
net Полчаса назад
Девушки с пониженной социальной ответственностью должны в обязательном порядке носить такие наряды и радовать мужской глаз. Не жен же в такое наряжать.
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974
Елена Захарова 36 минут назад
Одна переборщила с фасоном платья, а другая (невеста), в общем то и не старалась выглядеть хорошо. Мятая и не понятная конструкция, а не платье.
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2k
cfhfwby 36 минут назад
Страшна, как взбесившаяся макака
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8k
Летучий Мыш 38 минут назад
Меня не покидает ощущение, что платье она надела задом наперёд, и этот разрез должен был быть на спине
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6k
sumrаknn 41 минуту назад
Вы знаете, у меня на эти силиконовые балоны не встает, более того, смотреть - противно. Есди откровенная искустенная химия обтянута полуживой кожей, она не является органом. Каким убогим некрофилом надо быть чтобы не блевать лт этой жести.
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4k
mtonaka 46 минут назад
Напомнило мультик про пластилиновую ворону...
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2k
Lo_Kon Час назад
Сделала новые сиськи, надо ж их выгуливать где-то.
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