25 фактов о мире, которые помогут взглянуть на некоторые вещи по-новому

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Этот пост в основном является данью уважения такой науке, как статистика. Она занимается сбором, анализом и интерпретацией самых разных данных и используется практически во всех областях нашей жизни. Статистика может дать уникальный взгляд на факты и их связь друг с другом!
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3.
Процент китайского населения, живущего в условиях крайней нищеты (менее чем на 1,90 доллара в день), изменился с более чем 80% в начале 80-х годов до 1,4% в 2014 году. Фактически, всего за 10 лет до этого, в 2004 году, он составлял 23,1%. Это самый массовый выход из крайней нищеты в мировой истории.
7.
Клеопатра, если отметить период ее жизни на временной исторической шкале, жила ближе к изобретению айфона, чем к строительству великих пирамид.
8.
Если вы выберете случайного шведа и случайного канадца, швед с большей вероятностью будет говорить по-английски, чем канадец.
10.
Если бы Земля была размером с баскетбольный мяч, то толщина атмосферы была бы примерно такой же, как слой краски. Единственное, что отделяет нас от холодного, сурового космического вакуума, — это сравнительно крошечный слой газов, которые удерживаются на месте под действием гравитации.
11.
Дикие кошки в Австралии убивают около 377 миллионов птиц в год. Это более миллиона птиц в день. Один миллион. В день.
12.
Первые города появились около 12 000 лет назад. Первые свидетельства письменности появились 6000 лет назад. Человечество появилось 200 000 лет назад в его нынешнем виде. Таким образом, 94 % времени, которое мы провели на планете, было до городов, а 97 % — до письменности.
Возможных комбинаций для перетасовки колоды карт существует больше, чем атомов на Земле... и если бы вы начали тасовать и выдавать новую комбинацию раз в секунду в момент Большого взрыва, вы бы все еще тасовали ее прямо сейчас.
16.
Отдельному фотону требуется несколько тысячелетий, чтобы добраться от центра до поверхности Солнца. Затем всего 8 минут, чтобы добраться до Земли, и максимум пара дней, чтобы покинуть Солнечную систему.
19.
Существование тираннозавра ближе по времени к сегодняшнему дню, чем к существованию стегозавра.
Одна только Сталинградская битва унесла значительно больше жизней, чем погибло военнослужащих США за всю историю этой страны.
24.
Среди случайной группы из 23 человек есть 50-процентный шанс, что двое из них родились в один день.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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