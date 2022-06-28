25 фактов о мире, которые помогут взглянуть на некоторые вещи по-новому

Процент китайского населения, живущего в условиях крайней нищеты (менее чем на 1,90 доллара в день), изменился с более чем 80% в начале 80-х годов до 1,4% в 2014 году. Фактически, всего за 10 лет до этого, в 2004 году, он составлял 23,1%. Это самый массовый выход из крайней нищеты в мировой истории.