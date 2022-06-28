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25 фактов о мире, которые помогут взглянуть на некоторые вещи по-новому

25 фактов о мире, которые помогут взглянуть на некоторые вещи по-новому

Автор:
28 июня 2022 09:00
Сообщество : Факты
Метки: Необычная статистика   в копилку эрудита   занимательно   интересные факты   удивительная статистика   упрямые цифры   факты   хочу все знать   
749
26
Этот пост в основном является данью уважения такой науке, как статистика. Она занимается сбором, анализом и интерпретацией самых разных данных и используется практически во всех областях нашей жизни. Статистика может дать уникальный взгляд на факты и их связь друг с другом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Необычная статистика   в копилку эрудита   занимательно   интересные факты   удивительная статистика   упрямые цифры   факты   хочу все знать   
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5  комментариев
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27k
lem02 Час назад
Некоторые утверждения требуют все же более подробного объяснения.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
Сборник какой-то херни...
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79k
parallax Час назад
20.
Гонщики "Формулы-1" теряют около 5 кг веса за каждую гонку.

Интересно, куда они их теряют? И где потом находят?
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