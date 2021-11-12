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30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Today I Learned"

30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Today I Learned" (31 фото)

Автор:
12 ноября 2021 16:16
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   занимательное чтение   занимательные факты   знания-сила   интересные факты   факты   хочу все знать   
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Два огромных плюса Интернета - это то, что он нас может и развлекать, и быть источником информации. Если объединить два в одном, получится суть сообщества "Сегодня я узнал" (Today I Learned). Это просто кладезь занимательных фактов обо всём на свете! И немудрено - группу читают более 26 миллионов человек.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   занимательное чтение   занимательные факты   знания-сила   интересные факты   факты   хочу все знать   
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14k
Booka1a Час назад
ну Боб капитально лоханулся
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20k
Седой Бегемот 40 минут назад
Количество глупостей и фейков зашкаливает.
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20k
Ego sum qui sum Час назад
фраза "датские малыши в возрасте 15 месяцев в среднем знают на 30% меньше слов, чем норвежские дети"
звучит так: карликовые ризеншнауцеры в возрасте 1 года 2 месяцев и 7 с половиной дней, гадят в среднем на 30,1415% меньше чем <кто-то там усредненный, от мышки до мамонта>
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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