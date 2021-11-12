30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Today I Learned"

Конрад Фейдт, ведущий немецкий актер 1920-х годов, был женат на еврейке. Он отказался отречься от нее и даже заявил, что он еврей - из солидарности. В Голливуде в его актерском контракте говорилось, что если он играет нациста, то обязательно должен быть злодеем (как и было в "Касабланке"). Также он отдавал свои сбережения на военные нужды.