30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Today I Learned"

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Два огромных плюса Интернета - это то, что он нас может и развлекать, и быть источником информации. Если объединить два в одном, получится суть сообщества "Сегодня я узнал" (Today I Learned). Это просто кладезь занимательных фактов обо всём на свете! И немудрено - группу читают более 26 миллионов человек.
1.
Когда психолог Джойс Бразерс принимала участие в телевикторине "Вопрос за 64 тысячи долларов", спонсор шоу "Ревлон" пытался избавиться от нее, потому что она не использовала макияж в эфире. Ей задавали все более запутанные вопросы, но она сумела правильно ответить на все и стала первой женщиной, получившей в этом конкурсе главный приз.
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2.
В Нидерландах 4 мая в 20:00, где бы вы ни находились, все встают и молчат две минуты в память о солдатах, погибших во Второй мировой войне.
3.
Эдикт Салерно. В 1231 году, заметив стремительный рост цен на лекарства, император Священной Римской империи и король Сицилии Фридрих II запретил врачам выполнять функции фармацевтов. Своим указом он также установил фиксированные цены на определенные лекарства.
4.
На похоронах британского актера и писателя Дэвида Нивена самый большой венок был доставлен носильщиками аэропорта Хитроу. На нем была надпись "Лучшему джентльмену, который когда-либо проходил через эти залы. Он заставлял носильщика почувствовать себя королем".
5.
В 1867 году американский бизнесмен посетил чтение "Рождественской песни" Диккенса и был так тронут этим произведением, что закрыл свою фабрику на Рождество и прислал каждому служащему по индейке.
6.
Лица женщин викингов были более мужественными, чем лица современных женщин, в то время как лица мужчин викингов выглядели более женственными, чем сегодняшние мужские, с менее выступающей челюстью и надбровными дугами. Поэтому довольно сложно определить пол викинга по скелету, основываясь только на черепе.
7.
В 1992 году шесть посетителей выставки динозавров в зоопарке Мемфиса потребовали возмещение, обнаружив, что на ней нет живых динозавров.
В 1897 году королева Виктория лично выразила свое восхищение американской аболиционистке Гарриет Табмен и подарила ей шаль из шелкового кружева и льна. Сейчас эта шаль выставлена в Национальном музее афроамериканской истории и культуры.
9.
По словам главы МИ-6, если бы Джеймс Бонд был реальным, он не смог бы работать на британскую разведку, потому что ему не хватает необходимого эмоционального интеллекта, уважения к закону и способностей к командной работе.
Причина, по которой многие персонажи анимационной студии Hanna-Barbera носили ошейники и галстуки, заключалась в необходимости экономить средства. Разделение головы и тела позволяет телу оставаться статичным, пока голова анимирована. В результате для семиминутного мультфильма требовалось всего около 2 000 рисунков вместо обычных 14 000.
11.
В греческой мифологии нигде не говорится о том, что сирены были красивыми или что они были русалками с рыбьим хвостом. Нет, они были странными птицами с головами женщин, которые заманивали людей на смерть, обещая им мудрость и знания о будущем. Хвост у них был - но птичий.
12.
Силикагель, который находится в пакетиках, не ядовит, а предупреждение на нем стоит потому, что маленькие шарики могут стать причиной удушья, особенно если их проглотят дети или животные.
13.
Существует "День без покупок" - в противовес "Черной пятнице". Это международный день протеста против культуры потребительства. В 2021 году он будет отмечаться в субботу, 27 ноября.
14.
Викинги считали, что в Валгалле живет коза, в вымени которой находится бесконечный запас пива.
15.
Конрад Фейдт, ведущий немецкий актер 1920-х годов, был женат на еврейке. Он отказался отречься от нее и даже заявил, что он еврей - из солидарности. В Голливуде в его актерском контракте говорилось, что если он играет нациста, то обязательно должен быть злодеем (как и было в "Касабланке"). Также он отдавал свои сбережения на военные нужды.
16.
Многие птицы не очень хорошо размножаются в небольших стаях, и в зоопарках используются зеркала, чтобы помочь увеличить воспроизводство.
17.
Артур Стиллвелл, молодой предприниматель из Канзас-Сити, построил 5 000 км железной дороги, основал более 40 городов и разработал способ перевозки живых устриц поездом - и всё потому, что ему об этом говорили голоса в его голове.
18.
Астронавт Брюс МакКэндлесс парил в космосе, совершенно не привязанный ни к чему, на расстоянии 100 метров от шаттла еще в 1984 году, имея только реактивный ранец с азотом.
19.
В 1999 году Microsoft захотела домен www.Windows2000.com, но он принадлежал парню по имени Боб. К счастью, Microsoft оказался владельцем домена www.Bob.com. Они совершили взаимовыгодный обмен.
20.
Один город в Шотландии празднует Хэллоуин в последнюю пятницу октября, а не 31-го числа, поскольку на следующий день большинству жителей не надо идти в школу или на работу.
21.
В 1950-х годах один исследователь проектировал сиденья армейского самолета для "среднестатистического" пилота, основываясь на измерениях тысяч летчиков, только чтобы обнаружить, что полученное им теоретическое "среднее" не подходит ни для одного из них. Полученные данные привели к созданию регулируемых сидений, ножных педалей, ремней для шлема и летных костюмов.
22.
В датском языке около 40 различных гласных звуков, и его так сложно выучить, что датские малыши в возрасте 15 месяцев в среднем знают на 30% меньше слов, чем норвежские дети. А на выучивание прошедшего времени им требуется на два года больше.
23.
Один неуспевающий студент из Принстона написал курсовую работу, описывающую, как сделать ядерную бомбу. Он получил пятерку, но его курсовую забрало ФБР.
25.
Посреди нетронутого пейзажа Гренландии находится кусочек США - база ВВС, заброшенная в 1947 году. Ветхие автомобили, асбестовые конструкции и 10 000 протекающих топливных бочек. Инуиты, живущие в этом районе, называют заржавевшие останки "американскими цветами".
Джазовый гитарист Пэт Мартино в 1980 году перенес тяжелый приступ, результатом которого стали амнезия и отсутствие воспоминаний или знаний о том, как играть на гитаре. Он заново научился играть на инструменте, возобновил свою исполнительскую и записывающую карьеру в 1987 году. И занимался любимым делом вплоть до своей смерти в 2021 году.
28.
До 1971 года правительство Канады присваивало всем инуитам номер вместо фамилии и выдавало каждому кожаный диск с номером, который необходимо было постоянно носить с собой или вшивать в одежду.
29.
Когда святой Иероним перевел Библию на простую латынь, он сделал запретный плод яблоком в качестве каламбура.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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звучит так: карликовые ризеншнауцеры в возрасте 1 года 2 месяцев и 7 с половиной дней, гадят в среднем на 30,1415% меньше чем <кто-то там усредненный, от мышки до мамонта>