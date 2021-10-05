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16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове

16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове (17 фото)

Автор:
05 октября 2021 12:46
Сообщество : Факты
Метки: Вот это ДА   в копилку эрудита   интересные факты   необычные_факты   ну и ну   познавательно   факты   хочу все знать   
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Мы привыкли смотреть на мир только с одной стороны и не тратить много времени на размышления о Вселенной, странных совпадениях или взаимосвязях. Но даже в этом случае можно сделать потрясающие открытия (даже если они вполне очевидны). Видеоблогер MjcMatthew собирает в своем аккаунте TikTok именно такие интересные факты. Вам понравится.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   в копилку эрудита   интересные факты   необычные_факты   ну и ну   познавательно   факты   хочу все знать   
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3k
Максим Час назад
Чем хуже образование, тем больше чудес (с)
Вроде ничего нового не открыли.
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6k
Invertor Минуту назад
"В Соединенном Королевстве больше торнадо на единицу площади, чем в любой другой стране мира."
Это с каких пор в Британии великов стали бушевать торнадо?!
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1k
Mowgley Полчаса назад
10. Открывашку изобрели только через 40 лет после консервной банки.

Подзадержались чутка, бывает. Но было бы удивительнее, если ее изобрели раньше банки.
ЗЫ: до сих пор открываю ножом, открывашки не люблю
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Как узнали, что древние римляне массово туристами ездили смотреть Стоунхендж?....просто интересно.
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41k
Raush 56 минут назад
До изобретения открывашки...
Ссылка youtu.be
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45k
zloykoyot Час назад
"Первоначально предполагалось, что Эйфелева башня будет построена в Барселоне." А Всемирная выставка 1889 года, для которой башня строилась, тоже первоначально предполагалась в Барселоне и тоже пришлась не по нраву?
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