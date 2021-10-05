16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове

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Мы привыкли смотреть на мир только с одной стороны и не тратить много времени на размышления о Вселенной, странных совпадениях или взаимосвязях. Но даже в этом случае можно сделать потрясающие открытия (даже если они вполне очевидны). Видеоблогер MjcMatthew собирает в своем аккаунте TikTok именно такие интересные факты. Вам понравится.
Вот небольшой список фактов, которые Мэтью счел невероятными. Но ведь это и правда выглядит абсурдным, что открывалку для консервных банок изобрели намного позже, чем консервные банки. Или что у всех голубоглазых людей один и тот же предок.
А некоторые факты показывают нам вещи с той точки зрения, с которой мы никогда их не рассматривали. Например: Оксфордский университет старше, чем Ацтекская империя, а Пикассо можно считать связующим звеном между Эминемом и Дарвином. Удивительно!
А некоторые факты показывают нам вещи с той точки зрения, с которой мы никогда их не рассматривали. Например: Оксфордский университет старше, чем Ацтекская империя, а Пикассо можно считать связующим звеном между Эминемом и Дарвином. Удивительно!
1.
Пикассо родился, когда еще был жив Чарльз Дарвин, и умер, когда уже появился на свет Эминем.
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2.
Существует болезнь, которая может превратить всю вашу мышечную ткань в кости. Она называется фибродисплазией и во всем мире ею болеют 800 человек.
4.
Поскольку Статуя Свободы сделана из меди, раньше она была цвета обычной монеты. Из-за окисления в 1922 году она стала полностью зеленой.
5.
Если бы у вас была нейтронная звезда размером с чайную ложку, она имела бы ту же массу, что и 900 пирамид Гизы.
6.
Если вы перетасовываете колоду карт, статистически вероятно, что вы перетасовали их в порядке, которого никогда раньше не было и больше никогда не будет. По сути, вы в этот момент являетесь первым человеком в истории, который перемешал их именно в такой последовательности.
7.
В Соединенном Королевстве больше торнадо на единицу площади, чем в любой другой стране мира.
9.
Выходя на пенсию после 35 работы в компании Crayola и после того, как он сделал 1,4 миллиарда цветных мелков, один из лучших сотрудников Эмерсон Мозер признал, что он дальтоник и не может различать многие цвета.
12.
Все голубоглазые люди - 400-юродные родственники и имеют одного общего предка, известного как Основатель. Он жил около 7-10 тысяч лет назад в эпоху мезолита на территории современной Испании и обладал необычной генетической мутацией.
13.
Кнопка "Мне нравится" в Facebook должна была называться Awesome ("Классно", "Потрясающе").
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вроде ничего нового не открыли.
Это с каких пор в Британии великов стали бушевать торнадо?!
Подзадержались чутка, бывает. Но было бы удивительнее, если ее изобрели раньше банки.
ЗЫ: до сих пор открываю ножом, открывашки не люблю