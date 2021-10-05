16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове

Вот небольшой список фактов, которые Мэтью счел невероятными. Но ведь это и правда выглядит абсурдным, что открывалку для консервных банок изобрели намного позже, чем консервные банки. Или что у всех голубоглазых людей один и тот же предок.



А некоторые факты показывают нам вещи с той точки зрения, с которой мы никогда их не рассматривали. Например: Оксфордский университет старше, чем Ацтекская империя, а Пикассо можно считать связующим звеном между Эминемом и Дарвином. Удивительно!