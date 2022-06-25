Две истории о загадочном исчезновении детей

Спустя годы и десятилетия родители всё ещё надеются, что дети будут найдены или хотя бы преступники получат по заслугам.
Утром 11 мая 2011 года 6-летнего Тимоти Питцена отец Джеймс отвёз в детский сад, а забрала раньше времени мать Эми Фрай-Питцен. Сначала она повела сына в зоопарк, потом в аквапарк - три дня Эми водила Тимоти по самым желанным для ребёнка местам.
Днём 11 мая воспитательница сообщили пришедшему забрать ребёнка из школы Джеймсу, что Тимоти уже забрала мама, сославшись на семейные обстоятельства. В тот же день отец подал заявление в полицию о пропаже Эми и Тимоти.
13 мая Эми позвонила своей матери и сводному брату, сообщила, что с ней и с Тимоти всё в порядке, они в безопасности и не надо их искать. Эми пообещала, что через пару дней вернётся, ей просто хочется проветриться и побыть с сыном наедине. В трубку было слышно, как ребёнок просит есть. Она также позвонила брату мужа и сказала ему: "Тимоти в порядке. Тимоти принадлежит мне. Со мной и с Тимоти всё будет хорошо. Тимоти в безопасности". Джеймсу Эми не позвонила, он до неё дозвониться не смог.
14 мая Эми нашли мёртвой в мотеле. Рядом лежала предсмертная записка. Эми написала, что добровольно кончает жизнь самоубийством, а Тимоти находится в безопасности и что его никогда не найдут. На ноже, которым Эми покончила с жизнью, была только её кровь, но в салоне её машины была обнаружена кровь Тимоти. Правда, позже выяснилось, что за неделю до происшествия у Тимоти в машине случилось сильное кровотечение из носа.
В 2019 году полиция задержала за бродяжничества молодого человека. Парень трясся и выглядел отрешённым. Он представился Тимоти Питценом. Однако позже выяснилось, что задержанного зовут Брайан Майкл Рини, ему 23 года, он сидел 14 месяцев за вандализм и страдает биполярным расстройством. О местонахождении Тимоти Питцена до сих пор ничего неизвестно.
Исчезновение детей Бомонт (Гленелг, штат Южная Австралия, Австралия)
Супруги Джим и Нэнси Бомонт с тремя детьми (старшая Джейн, средняя Арнна и маленький Грант) жили в Австралии, недалеко от курорта Гленелг. На автобусе до пляжа Гленелга можно было доехать всего за 5 минут. 26 января 1966 года дети отправились на автобусе на пляж. Отец хотел к ним присоединиться, но в последний момент решил отправиться в соседний город на встречу с клиентом. Нэнси была в гостях, а когда освободилась, пошла встречать детей на автобусную остановку в ста метрах от дома. Джейн, Арнна и Грант должны были вернуться в полдень, однако автобус в 12:00 вернулся без них. Мать прождала детей до 15:00. Она могла бы сама пойти на пляж, но боялась разминуться с детьми.
Когда вернулся Джим (встреча с клиентом так и не состоялась), супруги отправились искать дочек и сына. В 17:30 они обратились в полицию. В полиции стали рассматривать три варианта случившегося с детьми: побег, несчастный случай, похищение. Джим и Нэнси уверяли, что дети не могли сбежать. Старшая дочь Джейн не позволила бы этого. Несчастный случай тоже быстро отмели, потому что на пляже в тот день был аншлаг, вряд ли никто бы не заметил, как три ребёнка утонули средь бела дня. К тому же на пляже не нашли одежду детей.
Нашлись люди, которые видели, как Джейн, Арнна и Грант играли с худым светловолосым человеком 30-40 лет. Они вели себя с ним раскованно, он даже помогал одеваться девочкам. Продавец в ближайшем к пляжу магазине рассказал, что дети купили у него пирогов с мясом на 1 фунт. Однако родители не давали им столько денег, да и пироги с мясом они никогда раньше в том магазине не покупали. Однако женщина спустя несколько месяцев после пропажи детей рассказала, что вечером 26 января видела мужчину с двумя девочками и мальчиком у заброшенного дома. Потом видела, как мальчик бежал по улице, а тот мужчина его поймал. Ещё год после исчезновения детей продолжали появляться новые свидетельские показания. На момент исчезновения Джейн было 9 лет, Арнне - 7, а Гранту - 4 года.
Поиски детей Бомонт были самыми масштабными в криминальной истории Австралии. Известный столичный детектив на пенсии вернулся к работе ради Бомонт, но через день бросил дело, сказав, что никаких зацепок нет.
Спустя 56 лет дети не найдены, а виновные в их исчезновении не наказаны. Нэнси Бомонт умерла в 2019 году на 93-м году жизни, а Джим ещё жив, но на разгадку тайны пропажи своих детей уже не надеется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не смотря на резонанс и дикость преступления, четких фактов о нем практически нет, кроме одного- его до сих пор не раскрыли.
Особую пикантность ситуации добавляет то, что страшным убийством воспользовались совершенно неожиданные силы как в политических так и в экстремистских целях, что тоже привнесло свою часть ответственности в не раскрытие убийства.
Целый день делом занимался. Прям мастодонт детективов.