Две истории о загадочном исчезновении детей

13 мая Эми позвонила своей матери и сводному брату, сообщила, что с ней и с Тимоти всё в порядке, они в безопасности и не надо их искать. Эми пообещала, что через пару дней вернётся, ей просто хочется проветриться и побыть с сыном наедине. В трубку было слышно, как ребёнок просит есть. Она также позвонила брату мужа и сказала ему: "Тимоти в порядке. Тимоти принадлежит мне. Со мной и с Тимоти всё будет хорошо. Тимоти в безопасности". Джеймсу Эми не позвонила, он до неё дозвониться не смог.

14 мая Эми нашли мёртвой в мотеле. Рядом лежала предсмертная записка. Эми написала, что добровольно кончает жизнь самоубийством, а Тимоти находится в безопасности и что его никогда не найдут. На ноже, которым Эми покончила с жизнью, была только её кровь, но в салоне её машины была обнаружена кровь Тимоти. Правда, позже выяснилось, что за неделю до происшествия у Тимоти в машине случилось сильное кровотечение из носа.