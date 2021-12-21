История преступлений: дети - серийные убийцы

Джесси Померой печально известен тем, что был первым в Америке серийным убийцей - подростком. В 1871 году, в возрасте 12 лет, Померой начал убивать мальчиков в Массачусетсе. После того, как его семья переехала в Южный Бостон, он продолжил свою серию убийств. Здесь он был задержан полицией, но провел всего два года в центре заключения для несовершеннолетних. В 14 лет Померой был освобожден условно-досрочно и отправлен жить с матерью. Однако вскоре его признали виновным в убийстве еще двух детей. Он был приговорен к пожизненному заключению и в конечном итоге переведен в Бриджуотерскую больницу для душевнобольных.