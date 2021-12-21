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История преступлений: дети - серийные убийцы

История преступлений: дети - серийные убийцы (6 фото)

Автор:
21 декабря 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: дети   дети убийцы   история   криминал   маньяки   подростки   серийные убийцы   
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По статистике, большинство серийных убийц - это белые мужчины среднего возраста. Однако отклонения от статистики весьма велики: маньяки могут иметь иной цвет кожи, возраст и даже пол. И самое страшное - среди зарегистрированных и пойманных маньяков есть совсем дети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   дети убийцы   история   криминал   маньяки   подростки   серийные убийцы   
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Убийца Прохиндеев 17 минут назад
Большинство серийных убийц-маньяков - протестанты. Главное это.
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