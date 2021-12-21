История преступлений: дети - серийные убийцы

422
6
По статистике, большинство серийных убийц - это белые мужчины среднего возраста. Однако отклонения от статистики весьма велики: маньяки могут иметь иной цвет кожи, возраст и даже пол. И самое страшное - среди зарегистрированных и пойманных маньяков есть совсем дети.
Джеймс Фэйрвезер, 15 лет
В 2016 году Джеймс Фэйрвезер был приговорен как минимум к 27 годам тюремного заключения за зверское убийство двух незнакомцев. Фэйрвезер говорит, что причиной нападений стала его одержимость серийными убийцами, особенно его фаворитом Тедом Банди. Его первой жертвой стал пьяный мужчина, спавший в парке, - подросток ударил его ножом 102 раза. Вторую жертву он заколол штыком.
После суда мать Фэйрвезера сказала: «Джеймс Фэйрвезер - чудовище в наших глазах, и мы никогда не сможем его простить».
После суда мать Фэйрвезера сказала: «Джеймс Фэйрвезер - чудовище в наших глазах, и мы никогда не сможем его простить».
×
×
Чарльз Сталквезер, 19 лет
Вы смотрели фильм «Прирожденные убийцы?» В основу его сюжета легла реальная история Чарльза Старквезера и его 14-летней подруги Кэрил Энн Фугейт. После убийства матери, отчима и двухлетней сестры Фугейт пара устроила двухмесячный марафон убийств. К моменту задержания они лишили жизни 11 человек. Старквезер был приговорен к смертной казни на электрическом стуле, а Фугейт отсидел 17 лет за решеткой, прежде чем был смогла выйти на свободу.
Мэри Белл, 11 лет
11-летней Мэри Белл в ее преступлениях помогала 13-летняя лучшая подруга Норма Белл. Они не были родственницами, несмотря на одинаковые фамилии. Вместе они задушили двух мальчиков трех и четырех лет. Когда полиция расследовала прошлое Мэри, они обнаружили, что ее мать-проститутка обращалась с дочерью крайне жестоко. Не раз она пыталась убить Мэри, а также заставляла ее вступать в половые отношения с мужчинами.
В то время как Норма была оправдана в совершении преступлений по причине слабоумия, Мэри отсидела 12 лет в изоляторе для несовершеннолетних. Сегодня она уже бабушка и анонимно живет под новым именем.
В то время как Норма была оправдана в совершении преступлений по причине слабоумия, Мэри отсидела 12 лет в изоляторе для несовершеннолетних. Сегодня она уже бабушка и анонимно живет под новым именем.
Уильям Хейренс, 18 лет
Уильям Хейренс начал совершать мелкие преступления в 13 лет, а пять лет спустя стал убийцей. После того, как он жестоко зарезал свою вторую жертву-женщину, он написал помадой на стене сообщение. Оно гласило: «Ради всего святого, поймайте меня, прежде, чем я снова буду убивать. Я не могу себя контролировать." Увы, он успел убить шестилетнюю девочку, прежде чем его наконец поймала полиция.
Хайренс отсидел 65 лет в тюрьме Чикаго, где и умер от естественных причин.
Хайренс отсидел 65 лет в тюрьме Чикаго, где и умер от естественных причин.
Джеймс Померой, 14 лет
Джесси Померой печально известен тем, что был первым в Америке серийным убийцей - подростком. В 1871 году, в возрасте 12 лет, Померой начал убивать мальчиков в Массачусетсе. После того, как его семья переехала в Южный Бостон, он продолжил свою серию убийств. Здесь он был задержан полицией, но провел всего два года в центре заключения для несовершеннолетних. В 14 лет Померой был освобожден условно-досрочно и отправлен жить с матерью. Однако вскоре его признали виновным в убийстве еще двух детей. Он был приговорен к пожизненному заключению и в конечном итоге переведен в Бриджуотерскую больницу для душевнобольных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
13
Понравилось13
Новости партнёров