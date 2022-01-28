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Дети известных актеров, ставшие преступниками

Дети известных актеров, ставшие преступниками (6 фото)

Автор:
28 января 2022 18:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актеры   актрисы   дети   звезды   знаменитости   истории   криминал   
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Да, даже благополучная жизнь, в окружении известных людей, не может уберечь от тюрьмы. А казалось бы, эти дети могут ни в чем не нуждаться, они буквально вытаскивают счастливый билет при рождении.
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Метки: Жизнь   актеры   актрисы   дети   звезды   знаменитости   истории   криминал   
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Ямщик Час назад
Да, сразу хорошее настроение...
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2k
Старожил 24 минуты назад
Как же все неблагодарны своей Родине. Да они СССР должны памятник поставить. Одни никак наследство экономическое не распилят, другие пишут и пишут, пишут и пишут, тем и живут
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RRK Час назад
В РФ карательная система. Раз оступившись обратного хода нет, даже не обязательно нарушать закон, это могут быть и психические расстройства и конфликты на работе...
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5k
Leo Sun Час назад
"В 1979 году весь все-таки сбежал и теперь живет в Канаде с женой и четырьмя детьми".

Очень радостно, что он всё-таки сбежал весь, а не частично.
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