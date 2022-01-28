Дети известных актеров, ставшие преступниками

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Да, даже благополучная жизнь, в окружении известных людей, не может уберечь от тюрьмы. А казалось бы, эти дети могут ни в чем не нуждаться, они буквально вытаскивают счастливый билет при рождении.
Но не все из них могут правильно распорядиться своим шансом. Многие дети известных людей не вывозят бремя родительской популярности и славы, ведь их разглядывают пристально, пытаясь разглядеть, унаследовали ли они талант родителей, особенно если ребенок пошел по их стопам. И особенно склоняют на всех углах, если талант отсутствует. Дети писателей, актеров, поэтов часто просто не справляются с таким повышенным вниманием.
Александр (Лесь) Быков
Сам актер, Леонид Быков, называл своего сына Лесем и говорил, что он - его вина и совесть. И боль. Лесь был человеком, который старался во всем и всегда добиваться справедливости. В армии это вышло ему боком. Один из командиров оскорблял его, что привело Леся в возмущение, но попытка защитить свое достоинство была уничтожена: его избили, после чего положили в психиатрическую клинику, где поставили диагноз "шизофрения" и комиссовали.
Этот диагноз перечеркнул его карьеру. Долгое время он не мог найти работу, потом связался с плохой компанией и стал участником ограбления ювелирного магазина. Леонид Быков как мог помог сыну и вместо тюрьмы тот снова оказался на лечении в психиатрической клинике. Выписавшись он снова попытался найти работу и снова проходил все инстанции, в надежде избавиться от диагноза, ведь из-за него его даже грузчиком работать не брали.
После гибели Быкова-старшего в автокатастрофе сын хотел эмигрировать за рубеж, но не получил разрешения. В 1979 году он все-таки сбежал из страны и теперь живет в Канаде с женой и четырьмя детьми.
А человек просто сказал, что его нельзя оскорблять...
Этот диагноз перечеркнул его карьеру. Долгое время он не мог найти работу, потом связался с плохой компанией и стал участником ограбления ювелирного магазина. Леонид Быков как мог помог сыну и вместо тюрьмы тот снова оказался на лечении в психиатрической клинике. Выписавшись он снова попытался найти работу и снова проходил все инстанции, в надежде избавиться от диагноза, ведь из-за него его даже грузчиком работать не брали.
После гибели Быкова-старшего в автокатастрофе сын хотел эмигрировать за рубеж, но не получил разрешения. В 1979 году он все-таки сбежал из страны и теперь живет в Канаде с женой и четырьмя детьми.
А человек просто сказал, что его нельзя оскорблять...
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Анастасия Воронина-Франсишку
Свой брак с актерам Вячеславом Ворониным Лидия Федосеева-Шукшина считала ошибкой. В эту ошибку она записала и дочь, родившуюся в этом браке. Об Анастасии актриса говорить не любила. Девочка воспитывалась в семье отца и не знала, что такое материнская забота и любовь. Ну а в конце 90-х, когда настало тотальное безденежье, Анастасия согласилась перевезти некую "посылку". Как она говорила потом, что даже и не подозревала, что в ней находились наркотические вещества. Но это ей не помогло и в декабре 1997 года Анастасия Воронина-Франсишку была задержана на станции Суземка Брянской области. По окончании следствия она про провела в тюрьме три года.
Федосеева-Шукшина несколько раз навещала дочь, каждый раз настойчиво прося не давать никаких интервью. Отношения между ними так и не наладились до сих пор.
Федосеева-Шукшина несколько раз навещала дочь, каждый раз настойчиво прося не давать никаких интервью. Отношения между ними так и не наладились до сих пор.
Святослав Конкин
Сын Владимира Конина в первый раз предстал перед судом в 2009 году. У него был бизнес, связанный с сувенирами и он попытался вывезти в Великобританию бляхи и старинные кубки общей стоимостью больше 1 млн рублей.
Культурные ценности, найденные при нем были конфискованы в пользу государства, а суд приговорил его к условному сроку в 4,5 года, потому что на иждивении Святослава была жена и маленький ребенок.
Но спустя шесть лет ситуация повторилась, теперь он прилетел из Лондона и не задекларировал сумму в 40 тысяч долларов. Однако и в этот раз ему повезло, Святослав отделался штрафом в размере годовой зарплаты.
Культурные ценности, найденные при нем были конфискованы в пользу государства, а суд приговорил его к условному сроку в 4,5 года, потому что на иждивении Святослава была жена и маленький ребенок.
Но спустя шесть лет ситуация повторилась, теперь он прилетел из Лондона и не задекларировал сумму в 40 тысяч долларов. Однако и в этот раз ему повезло, Святослав отделался штрафом в размере годовой зарплаты.
Борис Ливанов
Сын известного актера и его жены Елены Балабановой, которая была художником-мультипликатором. Борис с самого детства мечтал об известности, да и назвали его в честь деда - знаменитого актера МХАТа. Но он прославился совсем в другой области.
Борис не смог добиться такого же успеха, как отец и дед и разочарование привело его к бутылке. Женившись, вопреки родительской воле, на Екатерине Хрулевой, он продолжал пить и семейная жизнь была полна громких скандалов. Супруги развелись.
Но в 2009 году, через четыре года после развода, снова встретился с бывшей женой. Они вместе праздновали Новый год в одной компании и Борис, конечно же, много выпил. Очнулся он в отделении милиции, где его спрашивали, зачем он убил человека. Мужчина не знал ответа, он ничего не помнил. Ему рассказали, что в самый разгар праздника он отправился за покупкой дополнительного алкоголя. На лестничной площадке он повздорил с хозяином квартиры, который набросился на актера с ножом.
Ливанов-младший ничего не помнил, но события восстановили: он нанес мужчине несколько ножевых ранений, в результате которых он скончался. Борис Ливанов был осужден на девять лет. В 2014 году его освободили по УДО и он полностью пересмотрел свою жизнь.
Он не пьет ни капли спиртного, снова начал общаться с дочерью, пишет книги и снимает документальные фильмы. Ну почему только после таких трагических ситуаций к людям приходит осознание своей жизни?
Борис не смог добиться такого же успеха, как отец и дед и разочарование привело его к бутылке. Женившись, вопреки родительской воле, на Екатерине Хрулевой, он продолжал пить и семейная жизнь была полна громких скандалов. Супруги развелись.
Но в 2009 году, через четыре года после развода, снова встретился с бывшей женой. Они вместе праздновали Новый год в одной компании и Борис, конечно же, много выпил. Очнулся он в отделении милиции, где его спрашивали, зачем он убил человека. Мужчина не знал ответа, он ничего не помнил. Ему рассказали, что в самый разгар праздника он отправился за покупкой дополнительного алкоголя. На лестничной площадке он повздорил с хозяином квартиры, который набросился на актера с ножом.
Ливанов-младший ничего не помнил, но события восстановили: он нанес мужчине несколько ножевых ранений, в результате которых он скончался. Борис Ливанов был осужден на девять лет. В 2014 году его освободили по УДО и он полностью пересмотрел свою жизнь.
Он не пьет ни капли спиртного, снова начал общаться с дочерью, пишет книги и снимает документальные фильмы. Ну почему только после таких трагических ситуаций к людям приходит осознание своей жизни?
Петр Завьялов
Сын звезды фильма "Тени исчезают в полдень" Александры Завьяловой был маминой надеждой. Она родила Петра в 39 лет. Но именно долгожданный сын стал причиной того, что конец жизни Завьяловой не был счастливым и умиротворенным.
Завьялов работал на стройке и часто пил. Он, как мог, заботился о матери, страдавшей от психического расстройства, периодически завязывал с алкоголем, но не в тот роковой вечер. Среди ночи в доме сестры Петра раздался телефонный звонок. Он признался, что убил собственную маму, но толком не помнит как это произошло. Мужчина был в белой горячке и не понимал, что перед ним - родная мама.
10 апреля 2017 года суд признал Петра Завьялова виновным в смерти матери и приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима. Сейчас он находится в местах лишения свободы.
Завьялов работал на стройке и часто пил. Он, как мог, заботился о матери, страдавшей от психического расстройства, периодически завязывал с алкоголем, но не в тот роковой вечер. Среди ночи в доме сестры Петра раздался телефонный звонок. Он признался, что убил собственную маму, но толком не помнит как это произошло. Мужчина был в белой горячке и не понимал, что перед ним - родная мама.
10 апреля 2017 года суд признал Петра Завьялова виновным в смерти матери и приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима. Сейчас он находится в местах лишения свободы.
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Очень радостно, что он всё-таки сбежал весь, а не частично.