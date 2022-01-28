Дети известных актеров, ставшие преступниками

Сын известного актера и его жены Елены Балабановой, которая была художником-мультипликатором. Борис с самого детства мечтал об известности, да и назвали его в честь деда - знаменитого актера МХАТа. Но он прославился совсем в другой области.

Борис не смог добиться такого же успеха, как отец и дед и разочарование привело его к бутылке. Женившись, вопреки родительской воле, на Екатерине Хрулевой, он продолжал пить и семейная жизнь была полна громких скандалов. Супруги развелись.



Но в 2009 году, через четыре года после развода, снова встретился с бывшей женой. Они вместе праздновали Новый год в одной компании и Борис, конечно же, много выпил. Очнулся он в отделении милиции, где его спрашивали, зачем он убил человека. Мужчина не знал ответа, он ничего не помнил. Ему рассказали, что в самый разгар праздника он отправился за покупкой дополнительного алкоголя. На лестничной площадке он повздорил с хозяином квартиры, который набросился на актера с ножом.

Ливанов-младший ничего не помнил, но события восстановили: он нанес мужчине несколько ножевых ранений, в результате которых он скончался. Борис Ливанов был осужден на девять лет. В 2014 году его освободили по УДО и он полностью пересмотрел свою жизнь.

Он не пьет ни капли спиртного, снова начал общаться с дочерью, пишет книги и снимает документальные фильмы. Ну почему только после таких трагических ситуаций к людям приходит осознание своей жизни?