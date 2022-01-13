Испарившиеся люди: куда ежегодно пропадают тысячи японцев

Это – реальная история японца Кацуфуми Куни. В какой-то момент утром он сел на поезд и просто исчез. Позже выяснилось, что мужчина устроился простым разнорабочим, все время проводил в различных увеселительных заведениях и всячески тратил свою жизнь и потенциал. Семья, конечно, его разыскивала. И японец об этом прекрасно знал. Но назад он не стремился.

Позже в разговоре с журналистами он рассказывал, что его целью не была мечта о новой жизни. В побеге он не видел никаких перспектив, но убежал, потому что в этом заключалось спасение его жизни. И таких историй – тысячи.

Вообще, культура исчезновения в этой стране возникла не то чтобы недавно. Впервые термин для нее описали после выхода на экраны фильма 1967 года «Испарение человека». Это было псевдодокументальное кино, сюжет которого был закручен на том, что мужчина пропал, а его невеста и съемочная группа пытаются его найти.