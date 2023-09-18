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Военные США потеряли истребитель стоимостью в 100 миллионов долларов и попросили местных жителей помочь его найти

Военные США потеряли истребитель стоимостью в 100 миллионов долларов и попросили местных жителей помочь его найти

Автор:
18 сентября 2023 15:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: f-35   США   автопилот   истребитель   население   поиски   пропажа   южная каролна   
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А те, вместо помощи, стали издеваться.

Истребитель F-35B Lightning II пропал в небе над Южной Каролиной. За штурвалом был пилот Корпуса морской пехоты: он поднял машину в воздух, поначалу полёт шёл в штатном режиме. Затем самолёт потерял управление и лётчик катапультировался.

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А самолёт полетел дальше - в буквальном смысле. Возможно, включился автопилот.

Лётчика уже доставили в больницу, с ним всё нормально. А вот истребитель не могут найти до сих пор. Военные даже обратились к населению:

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении F-35, пожалуйста, позвоните в оперативный центр обороны нашей базы по телефону 8*2-**3-3*00.

И население не подкачало - сеть сразу заполнили мемы.

По словам военных, поиски сосредоточены на озерах Моултри и Мэрион. Подозревают, что навороченная «птичка» приводнилась именно там.

На это среагировала и местный конгрессмен, Нэнси Мейс. Она сказала:

Как, черт возьми, можно потерять F-35? Почему нет устройства слежения, а мы обращаемся к общественности с просьбой найти самолет и передать его?

Многофункциональный F-35 называют «летающим компьютером». Он может нести боевую нагрузку из четырех видов оружия. Однако ещё более важна вычислительная мощность истребителя. Например, майор Джастин «Хазард» Ли, пилот-инструктор F-35 ВВС США, говорил: «Никогда не было самолета, который обеспечивал бы такую ситуационную осведомленность, как F-35», а она в бою на вес золота.

Один час полета F-35 оценивается в 35 тысяч долларов. Средняя стоимость самолёта - 100 миллионов долларов.

Источник:

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Метки: f-35   США   автопилот   истребитель   население   поиски   пропажа   южная каролна   
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12  комментариев
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
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9k
Trenzel2003 8 секунд назад
У хохлов и лично зеленского спрашивали?
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1k
Тимур 6 минут назад
Ну мы таким курьёзам опережаем штаты лет на 30. У нат Миг-23 так же улетел.
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16k
banzai7 8 минут назад
Россию ещё не обвинили?
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19k
Дмитрий 23 минуты назад
На Авито смотрели?
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17k
Сергей 24 минуты назад
Вот идиоты!:) Не найдут никогда! Он же НЕВИДИМЫЙ!:))
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4k
Александр Полчаса назад
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27k
pokevon 40 минут назад
Весёлые у них квесты я смотрю
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17k
Голос Вселенной 47 минут назад
Следующим на очереди будет космический корабль... А затем - космическая станция.
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719
Шурман Час назад
Уже такое было только с миг-29 пролетел пол Европы один и упал на границе с Францией в Бельгии .
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hasek39 Шурман 19 минут назад
только это миг 23 был, а не 29
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