Военные США потеряли истребитель стоимостью в 100 миллионов долларов и попросили местных жителей помочь его найти

А те, вместо помощи, стали издеваться.
Истребитель F-35B Lightning II пропал в небе над Южной Каролиной. За штурвалом был пилот Корпуса морской пехоты: он поднял машину в воздух, поначалу полёт шёл в штатном режиме. Затем самолёт потерял управление и лётчик катапультировался.
А самолёт полетел дальше - в буквальном смысле. Возможно, включился автопилот.
Лётчика уже доставили в больницу, с ним всё нормально. А вот истребитель не могут найти до сих пор. Военные даже обратились к населению:
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении F-35, пожалуйста, позвоните в оперативный центр обороны нашей базы по телефону 8*2-**3-3*00.
И население не подкачало - сеть сразу заполнили мемы.
По словам военных, поиски сосредоточены на озерах Моултри и Мэрион. Подозревают, что навороченная «птичка» приводнилась именно там.
На это среагировала и местный конгрессмен, Нэнси Мейс. Она сказала:
Как, черт возьми, можно потерять F-35? Почему нет устройства слежения, а мы обращаемся к общественности с просьбой найти самолет и передать его?
Многофункциональный F-35 называют «летающим компьютером». Он может нести боевую нагрузку из четырех видов оружия. Однако ещё более важна вычислительная мощность истребителя. Например, майор Джастин «Хазард» Ли, пилот-инструктор F-35 ВВС США, говорил: «Никогда не было самолета, который обеспечивал бы такую ситуационную осведомленность, как F-35», а она в бою на вес золота.
Один час полета F-35 оценивается в 35 тысяч долларов. Средняя стоимость самолёта - 100 миллионов долларов.
Источник:
- Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео
- Исчезновение Бобби Данбара: семейная трагедия, растянувшаяся почти на сто лет
- Две истории о загадочном исчезновении детей
- Летчик, который угнал МиГ-29
- Испарившиеся люди: куда ежегодно пропадают тысячи японцев