В нужное время и в нужном месте: подборка удивительных совпадений

1095
16
В наши дни у каждого человека есть телефон с камерой, и часто это весьма кстати. Это возможность быть в нужном месте в нужный момент, чтобы подловить очередную странность, случайно встреченную на улице.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка
- Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение
- 25 примеров, когда люди выполнили работу в модной технике "И так сойдёт!"
- Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»
- Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик
Метки: Юмор подборка прикол совпадения фото
Новости партнёров