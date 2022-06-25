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В нужное время и в нужном месте: подборка удивительных совпадений

В нужное время и в нужном месте: подборка удивительных совпадений

Автор:
25 июня 2022 13:14
Метки: Юмор   подборка   прикол   совпадения   фото   
1095
16
В наши дни у каждого человека есть телефон с камерой, и часто это весьма кстати. Это возможность быть в нужном месте в нужный момент, чтобы подловить очередную странность, случайно встреченную на улице.
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Источник:

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1  комментарий
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Кыся 3 часа назад
Кажется, чайка сейчас пожалеет о своей жадности. Уж очень это похоже на сюрстремминг.
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