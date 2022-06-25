Архимед и «Титаник» античного мира. Для чего построили «Сиракузию»?

Город Сиракузы в древности

Всё это можно было сделать, находясь в открытом море! Звучит невероятно, но только не на борту «Сиракузии» — настоящего «Титаника» до нашей эры, в чьём создании и спуске на воду участвовал сам Архимед.

Суперпроект античности

На берегу Средиземного моря, в Сиракузах, примерно в 240 году до нашей эры кипела работа. На глазах у людей вырастал очередной корабль. Впрочем, в отличие от других, он поражал воображение с самого начала строительства. Древесины, необходимой для его постройки, хватило бы на создание 60 четырёхрядных кораблей, размеры которых, к слову, вовсе не отличались миниатюрностью и достигали примерно 35 метров в длину — что сравнимо с высотой 10-этажного дома. Цифры подлинных размеров «Сиракузии» разнятся, однако усреднённые данные гласят, что она достигала 110 метров в длину, ширина её равнялась 14 метрам, а высота — 13. Водоизмещение же этого античного суперкорабля насчитывало 4200 тонн! Примерно таким же обладал, скажем, лидер «Ташкент».

Но как возникла идея создания такого судна? По одной из версий, Гиерон II, правитель Сиракуз в то время слыл «ревностным строителем кораблей и строил суда для перевозки хлеба». Он решил создать корабль невиданных размеров перед второй Пунической войной. Вероятно, Гиерон полагал, что такой монстр станет неким «супероружием» в предстоящем конфликте и уже одним своим видом деморализует врага. Другая версия предполагает, что это был всего лишь навсего зерновоз, пускай и таких ужасающих размеров.

И уже целых полгода под руководством архитектора Архия из Корианды на жарком солнце почти три сотни плотников, а также ремесленников и грузчиков трудились не покладая рук. За это время огромный корабль построили лишь наполовину — каждую готовую часть обшивали свинцовыми пластинами для большей прочности. И можно лишь представить, сколько ресурсов помимо дерева требовалось для создания такого гиганта. При этом стоит принимать во внимание, что это III век до нашей эры, учитывать уровень технологий того времени и, соответственно, осознавать сложность обеспечения материалами такой грандиозной стройки. К примеру, было нелегко найти подходящие деревья для мачт — если для второй и третьей удалось, хотя и не сразу, то для первой мачты дерево нашли почти случайно.

Точка опоры Архимеда и плавучий жилой квартал

Поскольку корпус был закончен, корабль решили спускать на воду уже в таком виде, но из-за его размеров задача оказалось совсем нетривиальной. Однако порой всё складывается как раз так, как должно. Именно в то время в Сиракузах жил Архимед, которому покровительствовал правитель города Гиерон II, и разумеется, проект таких масштабов не мог обойтись без великого математика. Считается, что именно тогда, изготовив сложную систему блоков и сдвинув корабль в воду при помощи лишь нескольких человек, Архимед произнёс одну из самых известных фраз: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!»