FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6018 постов • 736 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Эванс "расстался" со своим iPhone 6s, который был дольше всех его отношений

Эванс "расстался" со своим iPhone 6s, который был дольше всех его отношений

Автор:
24 июня 2022 22:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эванс   айфон   звезды   интересно   история   новости   шоу бизнес   
2475
4

Что вы знаете о верности и преданности? Когда у тебя есть все возможности, не изменять своим предпочтениям — достойно уважения.

Многие девушки Криса Эванса не удостоились такой преданности, как его смартфон iPhone 6s, с которым он распрощался не так давно.

×
×

Напомним гаджет вышел в сентябре 2015 года и с тех пор голливудский актер ходил с этим телефоном. Чтобы вы понимали, самые долгие отношения у Эванса были с Джессикой Бил, которые встречались пять лет.

И то, с Бил они расстались, а вот свой старенький iPhone он бы не сменил, если бы он сам не ушел в мир иной. Но теперь у него последняя модель и единственное о чем он будет скучать, это кнопка "домой".

О чем актер действительно не будет скучать, так это заряжать своего "старичка" целую ночь, чтобы по пользоваться несколько минут, разрядив батарею до минимума. Еще Эвансу не нравилась камера на его предыдущем телефоне.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Эванс   айфон   звезды   интересно   история   новости   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Lumia 640 DS LTE 2014 года:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 14 минут назад
Што ета за мудак и зачем мне аб нём знать????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
Евгений) 52 минуты назад
Вангую это мерянье письками у кого еще старше)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Что вы знаете о верности и преданности? "
--------
Старый друг Fujitsu-Siemens Pocket Loox N720 2004 года покупки оснащен новым аккумулятором и двумя максимально возможными картами памяти

Что вы там говорили про 2015 год?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31334



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Натуральные и естественные: девушки лихих 90-х
Натуральные и естественные: девушки лихих 90-х
Три класса образования: пост о безграмотности
Три класса образования: пост о безграмотности
События на Украине 24- 25 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 24- 25 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«Думали из Украины не выпускают мужчин»: Сердючка спела в Амстердаме «Раша, гудбай»
«Думали из Украины не выпускают мужчин»: Сердючка спела в Амстердаме «Раша, гудбай»
Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу и родила от неё ребёнка
Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу и родила от неё ребёнка
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#фото#картинки#аварии#позитив#автомобили#Приколы#сарказм#искусство
#прикол#подборка#интересное#факты#дтп#авто аварии#знаменитости#шоу бизнес#маразм#кино
#интересно#животные#Разное#история#люди#автомир#новости#Ynews#gif#комментарии
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото) Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото) 16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть: "Да ладно!" 16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть: "Да ладно!" Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас Ошибка археолога: как на самом деле должен был называться древний город инков Ошибка археолога: как на самом деле должен был называться древний город инков Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете Найдено древнее подземное убежище Найдено древнее подземное убежище

На что жалуетесь?

Вернуться