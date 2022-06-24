Эванс "расстался" со своим iPhone 6s, который был дольше всех его отношений

Что вы знаете о верности и преданности? Когда у тебя есть все возможности, не изменять своим предпочтениям — достойно уважения.
Многие девушки Криса Эванса не удостоились такой преданности, как его смартфон iPhone 6s, с которым он распрощался не так давно.
Напомним гаджет вышел в сентябре 2015 года и с тех пор голливудский актер ходил с этим телефоном. Чтобы вы понимали, самые долгие отношения у Эванса были с Джессикой Бил, которые встречались пять лет.
И то, с Бил они расстались, а вот свой старенький iPhone он бы не сменил, если бы он сам не ушел в мир иной. Но теперь у него последняя модель и единственное о чем он будет скучать, это кнопка "домой".
О чем актер действительно не будет скучать, так это заряжать своего "старичка" целую ночь, чтобы по пользоваться несколько минут, разрядив батарею до минимума. Еще Эвансу не нравилась камера на его предыдущем телефоне.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что вы там говорили про 2015 год?